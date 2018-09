Subida Pedestre Workneh Fikire 'voló' en el Desfiladero de la Hermida Pedro Álvarez Batió el récord de la prueba con un excelente tiempo de 1.30.21 corriendo en solitario desde el inicio de la prueba PEDRO ÁLVAREZ Potes Domingo, 30 septiembre 2018, 20:30

El etíope Workneh Fikire corrió la XXXII edición de la Subida Pedestre entre la localidad asturiana de Panes y la lebaniega de Potes con una idea fija desde el inicio de la prueba, que no era otra que conseguir batir el récord de la pasada edición, que estaba en poder de Zakaria Mazoizi, que logró ganar con un tiempo de 1.31.37.

Nada más iniciarse la prueba, donde participaron cerca de 500 atletas, Mazoizi sufrió una lesión y tendría que abandonar la prueba. Fikire se distanció del resto de corredores desde las calles de Panes consiguiendo imprimir un fuerte ritmo, que logró sus frutos, ya que al paso del primer control en el kilómetro 5 ya sacaba más de dos minutos a un grupo de corredores donde se encontraban Yassine Lazzaoui, Adrián Briz, Manuel Heras, Adrián Heras, o el lebaniego Fran Pardo.

En una mañana con una excelente temperatura y con poco viento, ideal para afrontar la prueba, Fikire, a medida que iba pasando por los diferentes avituallamientos, iba aumentando su distancia con el resto de corredores, saliendo del Desfiladero con más de diez minutos de distancia y logrando un extraordinario tiempo en línea de meta en la villa de Potes de 1.30.21, batiendo el récord del pasado año. A doce minutos del ganador entraba Yassine Lazzaoui, con un tiempo de 1.42.20, seguido de Adrián Briz, con un registro de 1.42.21.

En la categoría femenina, la gran favorita, Irene Pelayo, corrió durante los 15 primeros kilómetros en un grupo con 14 chicos, para separarse de ellos y ganar la prueba, logrando un tiempo de 1.51.37, muy cerca de su récord de 1.49.34, logrado en el año 2012. Después de ella entró la santoñesa Dolores Marco, con 1.56.25 y Cristina Alles, con 1.56.41.

El premio de 500 euros al récord de la prueba, logrado por Fikire, fue donado por la empresa de Potes Transportes y Excavaciones y Materiales de Construcción Juan Zurro e Hijos.

Workneh Fikire estaba feliz al concluir la prueba y era consciente de que «salí a tope desde el principio de la carrera, porque no solo pensaba en ganarla, sino también en conseguir el récord, ya que me he preparado a conciencia y me encontraba en muy buena forma». Fikere para conseguir su objetivo tuvo que llevar un ritmo muy exigente desde el inicio, ya que «hasta el kilómetro cinco, a la altura del primer puente, llevaba un ritmo de 3´05´´ y a partir de ese momento sabía que debía mantener ese tiempo para poder lograr el récord». Con respecto a la organización de la prueba y el recorrido, el etíope señaló que «es una prueba muy bonita y cuenta con una gran organización».

Clasificaciones SENIOR MASCULINO 1.Workneh Fikire….………………….. 1.30.21 2.Yassine Lazaoui…………………….. 1.42.20 3. Adrián Briz…………………………. 1.42.21 4. Manuel Heras………………………..1.42.30 5. Adrián Rodríguez…………………….1.42.36 6. Oscar Urcelay……………………….. 1.43.14 7. Juan Jesús Diz………………………..1.44.35 8. Francisco Pardo……………………….1.45.00 9. José Antonio Anievas………………… 1.45.32 10.Alberto Gutiérrez……………………. 1.46.17 SENIOR FEMENINO 1. Irene Pelayo…………………………. 1.51.37 2. Dolores Marco………………………. 1.56.25 3. Cristina Alles………………………… 1.56.41 4. Mari Reyes Laso…………………….. 2.02.21 5. Juani Alcalde………………………… 2.07.59

La cántabra Irene Pelayo, a pesar de no lograr batir su propio récord, manifestó a este medio que «he salido con un grupo de catorce chicos, pero me di cuenta de que a partir del kilómetro 15 debía de aumentar el ritmo y por ello me separé de ellos para ir en solitario hasta la meta, ya que a mitad de recorrido sabía que la segunda chica venía cerca, y por eso decidí imprimir un ritmo más rápido». Pelayo elogió la prueba ya que «para mí es la mejor carrera de Cantabria y la más bonita. El Desfiladero es precioso. Es un lujo correr por estos parajes y disfruto mucho en esta carrera, donde he tenido sensaciones muy buenas, disfrutando enormemente y donde los kilómetros se me han pasado sin sentirlos».

Dulce Rotaeche, cántabra de Ramales, que ha participado en las 32 ediciones de la carrera, después de cruzar la línea de meta mostraba su satisfacción porque «es una prueba que me encanta y que no puedo perder. He disfrutado mucho y la temperatura ha sido idónea. Un año más me siento muy feliz».

Finalmente, el alcalde de Potes, Javier Gómez, se encontraba muy satisfecho «porque ha habido una importante participación en un día estupendo y estamos orgullosos de poder asistir a una carrera donde se ha batido el récord por segundo año consecutivo». Gómez agradeció «el trabajo desinteresado de todos los colaboradores, que hacen posible esta bonita carrera, que desde hace 32 años moviliza a vecinos y aficionados que ayudan a que esta prueba se mantenga a un nivel muy alto».