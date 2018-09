Racing / Segunda B Arrancan los toros de verdad Iván Ania aprovecha un momento del entrenamiento para golpear a la pelota. Al lado, su cuerpo técnico. / Javier Cotera El mercado se cerró ayer sin sorpresas para un Racing que con catorce fichajes y cuatro despidos pone a prueba su proyecto en Anduva MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 1 septiembre 2018, 07:51

No hay mejor modo de saber si a un torero le falta valor que poniéndolo delante de toros de verdad. Sin trampas. Lo de hoy en Anduva es para el Racing una corrida en plaza de primera. Sin pitones afeitados. Al inquietante proyecto liderado por el grupo Pitma y encargado a Chuti Molina le pone a prueba el Mirandés. Hay temporadas que nacen con prisa y esta es una de ellas; el primer astado fue la Real Sociedad B, que el pasado mes de mayo le asestó al racinguismo una cornada letal. Esta vez salió airoso. Y el segundo de la feria, los burgaleses, rivales directos -a priori- para el ascenso ¿Quién da más?

Catorce fichajes y cuatro despidos para retorcerle el cuello a la pena después de tres temporadas con lluvia de almohadillas en el ruedo. Un equipo nuevo. Esta es la cuarta intentona de salir a hombros mientras la ilusión parpadea con luces rojas. Ayer se cerró el mercado y al plenipotenciario director deportivo le faltó la guinda; ese delantero que garantizase veinte goles no llegó. Si lo hicieron cinco defensas, seis centrocampistas, dos delanteros y un portero, pero parece que al cartel le falta el primer espada. Iván Ania quiso ayer zanjarlo sin echar de menos al que no está -a cinco horas de que se cerrase el mercado- y anunció salir a torear «convencido de que el equipo es competitivo y completo».

Al Mirandés no le faltan cuernos para testar al nuevo Racing a las primeras de cambio. Los burgaleses lideraron el grupo el año pasado casi de principio a fin -con permiso del recital del Sporting de Gijón B- y sin embargo se quedaron sin una triste oreja que cortar. Su play off fue una lágrima. Duro, competitivo y con experiencia le puede sacar los colores o reforzar el ego a los de Iván Ania, para quien la tarde -en horario taurino- puede marcarle el rumbo.

No se prevén cambios en el once inicial. Se estrena en convocatoria Rafa de Vicente y se queda fuera César Díaz

Al asturiano se le quedó afónico el primer día su discurso: «Quiero que el Racing sea un equipo dominador». En El Sardinero no lo fue, pero ganó. Duele menos. Hoy si quiere quitarle la pelota al Mirandés tendrá que ofrecer más. No se prevén cambios en la alineación. Kitoko, con molestias en un tobillo el pasado jueves, viaja con la intención de vestirse de faena. El congoleño fue el mejor ante la Real Sociedad y volverá a liderar la zona ancha de los suyos. Junto a él estará Sergio Ruiz y entre ambos se repartirán el centro del campo. A Ania le salen los cálculos; dos futbolistas de enorme derroche físico y generoso sacrificio por los demás. Son de corte similar, torean sin miedo y no rehuyen el bulto, pero les falta -como dirían los puristas- definición. Con Rafa de Vicente en plena recuperación -hoy viaja y ocupará un puesto en el banquillo- y Quique Rivero en proceso de reciclaje por el momento la pareja no ofrece debate.

La obligación de mandar en los partidos que remarcó el técnico ovetense cuando aterrizó en Santander tiene hoy una revalida. Con un rival obligado a ganar y en su casa, el Racing puede demostrar a las primeras de cambio que los mimbres con los que cuenta son suficientes. En la lista de ayer Ania convocó a 21 por lo que hoy tendrá que hacer tres descartes. Viaja Juanjo, al que la impotencia de la dirección deportiva por fichar al delantero deseado le prolonga su estancia en el equipo. También lo hace Nico Hidalgo, quien el pasado miércoles entrenaba por primera vez en La Albericia. Es probable que ambos se queden sin vestir. El tercero que verá el partido en las gradas de Anduva está más difícil de adivinar. En defensa, Ania anda justo; a los Buñuel, Óscar Gil, Figueras y Castañeda, titulares el pasado domingo y fijos hoy en Miranda, les acompañarán por si acaso Olaortua y Rulo Prieto. En la delantera no están como para descartes. Jon Ander y Dani Segovia, uno titular y otro reserva, se repartirán el puesto ya que César Díaz, lesionado de 'presunta' gravedad -el parte médico del club no específica su dolencia ni el alcance de su lesión-, se quedará en casa. Por tanto en el centro del campo es el único lugar donde el Racing va sobrado; a la pareja fetiche en este inicio de temporada, Kitoko-Ruiz, se suman Rivero, De Vicente y Jerín, además de Cayarga y Lombardo, que salvo sorpresa ocuparán las bandas. Todo indica que será el chaval, Jerín, el que no se quite el chandal en Anduva.

Viajan 21 jugadores, pero tres no se vestirán. El equipo parte a las 11.30 horas desde La Albericia

Cerca de 600 aficionados acompañarán a los verdiblancos en su primer salida

El balance de la pizarra de Ania hasta el momento arroja siete amistosos con una derrota y un partido de Liga con victoria. Notable. En alguno brilló más de la cuenta, ante el Alavés, y en otro perdió el norte, frente al Leioa. También los hubo en que le costó arrancar, ante el Barakaldo o Castilla, pero al final demostró lo que se le pide. Son las únicas señales del nuevo proyecto.

Necesita algo más

Ahora le toca arrimarse al toro. Ante el Mirandés necesita mucho más si quiere llevarse los puntos. Sacarle partido a muchas más facetas del juego que durante estos partidos apenas relucieron. Ania lo sabe. Los tres meses que lleva en Santander y estudiando al grupo II le han servido para convencerse de que para dominar necesita más que tener la pelota. Hay que ser fuerte por alto, no conceder nada en defensa y asustar a balón parado. Todo se hace indispensable cuando se visita un campo como el de hoy. Esta semana el grupo ha trabajado las jugadas de estrategia; el otro fútbol. Algo que el Racing de los últimos años olvidó en el autobús y que precisamente al Mirandés le dio el año pasado casi la mitad de los frutos que obtuvo.

No parece negociable el sistema. El asturiano tiene dibujado para hoy en su libreta un 4-2-3-1. No es que sea el que más le guste, pero quizás sí el que más rentabilidad le saca a los jugadores que tiene. Sin ese delantero referencia que marque el ritmo del partido, prefiere poblar la línea de tres cuartos de futbolistas con imaginación.

Salvo sorpresa hoy repetirán Cayarga, Lombardo y Cejudo, este último jugará por detrás del '9', que de nuevo será Jon Ander. Con los cuatro se consigue un ataque polivalente; dos hombres de banda rápidos y con regate; un media punta con llegada y un delantero que fije la defensa y remate lo que le llegue. A los dos pequeños, Cayarga y Lombardo, el técnico los alternó el pasado domingo. Unas veces les hizo jugar en su perfil natural y otras a pierna cambiada. Todo dependerá de cómo y dónde coloque la defensa el Mirandés para determinar el grado de profundidad que pueden alcanzar los dos. De esta manera, Cejudo queda un poco más libre y sin atadura. Por su experiencia, currículum y trayectoria, está llamado a ser protagonista esta temporada. En su debut ante la Real Sociedad B no destacó, pero tampoco fue el día de sus compañeros. En cuanto a Jon Ander, las exigencias del guión le obligan a madurar de golpe y a toda prisa. Su magnífica pretemporada y su hoja de servicios en el Amorebieta -quince goles la pasada campaña- le otorgan el beneficio de la duda, ahora bien, no es lo mismo parecerlo que serlo. Ser el delantero titular del Racing exige mucho y sólo una personalidad fuerte y una efectividad contundente permiten soportarlo.

Con compañía

Con una defensa seria, un centro del campo correoso y un ataque desequilibrante -a priori- lo que más prisa corre para mejorar lo de la jornada inaugural es que el balón fluya entre líneas. Ni Kitoko ni Sergio Ruiz fueron capaces de filtrar un pase peligroso a la espalda de la defensa rival. Sin esa capacidad de sorprender, el Racing se vuelve predecible. Y no hay nada peor para un torero que limitarse a cambiar de tercio sin exponerse. Plano. Ania, al igual que los 7.000 espectadores que acudieron a El Sardinero, lo vio y hoy será una de los errores a corregir. Más que dominar, que también, el equipo debe dar sensación de peligro. Asustar. Intimidar. Preocupar.

En Anduva hoy habrá 6.000 racinguistas. Llega pronto, una pena, el duelo entre los dos favoritos y aunque el horario y el día inviten a irse de ronda a Miranda de Ebro no será ni mucho menos la salida más numerosa de los verdiblancos. El estadio burgalés siempre se le ha dado bien al equipo. Hoy no se gana ni se pierde nada, pero cortarle las orejas al gallo del grupo cuando apenas ha empezado el torneo marca la pauta.

Ganar hoy al Mirandés supone asustar al rival, preocupar al resto de los contrarios, ganar autoestima en el vestuario racinguista, armarse de confianza para el cuerpo técnico y curar poco a poco la cornada que aún escuece en la afición. Y todo en una tarde. Toros como este no se pueden desaprovechar.