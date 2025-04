El Cartagena manda 800 entradas para los racinguistas

Leila Bensghaiyar Santander Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Es uno de los desplazamientos más largos de la temporada. La friolera de 885,9 kilómetros separan Santander de Cartagena, que equivalen a 8,25 ... horas sentado en el coche. Casi nada. Y aún así es posible que muchos racinguistas se echen a la carretera para un nuevo 'On tour' esta temporada. También queda la opción de viajar en avión, más cómoda, pero con el problema de que no hay vuelos directos desde el Seve Ballesteros. En cualquier caso los desplazamientos del Racing esta temporada están moviendo auténticas mareas verdiblancas y a pesar de la distancia, lo más seguro es que los cántabros no estén solos en Cartaganova.

El más optimista al respecto es el propio Cartagena, que ha enviado al Racing 800 entradas para el partido que van a disputar los dos equipos el domingo 4 de mayo en el estadio cartagenero (18.30 horas). Las localidades destinadas a los racinguistas tienen un precio de 20 euros cada una y son nominativas -lo que significa que en el momento de su adquisición es necesario facilitar el nombre completo, DNI y correo electrónico de la persona que la va a utilizar- y el pago debe hacerse únicamente en efectivo. Las entradas, destinadas únicamente a los abonados verdiblancos, se pondrán a la venta en las taquillas de los Campos de Sport el lunes en horario de 10.00 a 17.00 horas. Aunque el resto de aficionados que no sea abonado del club no tiene que preocuparse, porque el martes se abrirá la venta para el público en general en el mismo horario. Mientras el miércoles se podrán adquirir de 10.00 a 12.00 horas. El jueves es fiesta y las taquillas del estadio permanecerán cerradas. Cartagena es un destino que se le da bien al Racing. Allí se estrenó José Alberto como entrenador racinguista y venció (0-3), y la temporada pasada también se terminó llevando los tres puntos (2-3). Antecedentes de buenos resultados no faltan, de desplazamientos masivos de verdiblancos sí, por la enorme distancia. Pero eso de que el Racing nunca camina solo es algo que se han aprendido bien hasta los rivales. Anduva, El Molinón y El Plantío ya vivieron llenos esta temporada con la visita de los cántabros, pero la cercanía es mayor.

