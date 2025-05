Chumi: «Lo de Cádiz está olvidado, no pensamos si el árbitro pita una cosa u otra»

Antonio del Rosal Almería Viernes, 16 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Lo de Cádiz ya pues está más o menos olvidado porque no puedes ir toda la semana pensando en el árbitro. Porque vas a salir al partido y vas a estar pensando en si te pita una cosa, si no te pita la otra. Lo importante es centrarse en lo futbolístico» Juan Brandariz 'Chumi', defensa del Almería, habló en la radio del club y uno de los temas que trató fue el duelo de este domingo (21.00 horas) ante el Racing. Un encuentro clave para ambos equipos en este tramo final de la Liga en Segunda División.

El Almería llega al duelo ante los cántabros tras el varapalo de la derrota (2-1) ante el Cádiz. En el Nuevo Mirandilla, hasta tres rojiblancos fueron expulsados. «El equipo hace un trabajo espectacular quedándose con 10 en la primera parte e incluso en el minuto 50 con nueve y la verdad que el trabajo del equipo es innegable, los 40 minutos que estuvimos con nueve sacando agua como podíamos. Y mucha impotencia porque al final es capaz de aguantar todos esos minutos y al final pues en el descuento se te va el partido y eso ha sido un golpe bastante duro», reconoció. Sobre el Racing, el equipo contra el que el Almería abrió la Liga en los Campos de Sport (2-2), el jugador gallego apuntó que «al final, a lo largo de la Liga, cuando hay tantas jornadas de diferencia, los equipos cambian obviamente y ni el Racing va a ser como el Racing de la primera jornada ni el Almería va a ser el mismo. Entonces yo creo que nos vamos a encontrar dos equipos diferentes.

Es verdad que la idea de juego seguramente será un poco similar, pero somos equipos que llegan con otra dinámica y con otro fútbol seguramente». El defensa del equipo almeriense añadió que «al final –por el Racing– ellos se juegan mucho, todavía pueden tener opciones de ascender directo y nosotros al final nos jugamos muchísimo también porque ganar sería un paso bastante grande para conseguir esa clasificación al playoff». Pero Chumi otorgó igual trascendencia al encuentro ante el Racing que a los otros dos que le quedarán al Almería hasta el final del campeonato. «Todos los partidos son importantes, tanto el Tenerife, que ya está descendido, como los otros dos, contra el Racing y el Mirandés, que están peleando ahí por ese ascenso directo. Creo que cada partido va a ser distinto y cada uno de ellos va a ser importantísimo».

Regreso

Tras un largo parón de casi tres meses por lesión, Chumi está preparado para volver al once inicial del Almería, aunque tendrá que disputarse el puesto con Radovanovic para acompañar a Édgar González. «Creo que he hecho una buena recuperación, he trabajado bien y estoy preparado para lo que el equipo necesite. Y si tengo que jugar un partido entero creo que no tendría ningún problema. Con estas semanas que estoy entrenando con el grupo pues sí que estoy preparado para volver a jugar y para lo que el equipo necesite».