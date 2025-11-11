El club de los internacionales del Racing

Aser Falagán Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 17:41 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

El Racing pierde este fin de semana a cuatro futbolistas para el partido frente al Almería (Campos de Sport, sábado a las 21.00 horas) por la ventana internacional: Plamen Andreev, Peio Canales, Gustavo Puerta y Jeremy Arévalo. Los dos últimos, además, para unirse a las selecciones absolutas de Colombia y Ecuador, en el que será, siempre que Néstor Lorenzo y Sebastián Beccacece les hagan jugar, su debut internacional más allá de las categorías inferiores. En el caso del camargués, tras haber defendido tanto la camiseta de España (sub 19) como la ecuatoriana (sub 20).

Si efectivamente debutan, se unirán al selecto club de futbolistas que fueron internacionales absolutos de su país (o el país de origen de su familia) vistiendo la camiseta del Racing. Internacionales el club ha tenido muchos, muchísimos más. Pero que lo fueran en el momento en que jugaban en los Campos de Sport, no antes ni después, 49. Defendiendo los colores de 28 selecciones diferentes.

La nómina más numerosa es la de internacionales con España y Uruguay. Siete futbolistas lo consiguieron. Cuatro de ellos (Paquiro Pagaza, Óscar Rodríguez, Enrique Larrínaga y Nando García) en la época dorada del club, la que se vio truncada en 1936 con la Guerra Civil. Después, Rafa Alsúa en los años cincuenta y, por último, Pedro Munitis y Salva Ballesta, que lo fueron simultáneamente.

El listado de internacionales que en algún momento vistieron la camiseta de España y también la verdiblanca es enorme. Gento, Marquitos, Juan Carlos, Santillana, Quique Setién, Arteche, Marcos Alonso, Quique Estebaranz, Miguel Muñoz, Manjarín, Víctor Sánchez, Pedraza y Sergio Canales son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Sin embargo, que lo hicieran como futbolistas del Racing, solo –o nada menos– que siete. Como dato curioso, Manolo Ibarra y Thomas Cristiansen también fueron convocados por España cuando vestían de verdiblanco, pero en ambos casos se quedaron en el banquillo, sin llegar a saltar al césped.

También con siete figura el clan de los uruguayos. Se enfundaron la celeste simultáneamente con la del Racing –de nuevo, a lo largo de su carrera fueron unos cuantos más–: Mario Regueiro, Washington Tais, Diego López, Federico Magallanes, Fernando Correa,Nelson Abeijón y Diego Alonso fueron los elegidos. Rusia (Dimitri Popov, Dimitri Radchenko y Vladimir Bestchastnykh), Israel (Dudu Aouate, Yossi Benayoun y Omri Afek) y Guinea Ecuatorial (Juvenal, Juan Epitié y Rodolfo Bodipo) completan este simbólico podio compartiendo el tercer cajón.

Más de un siglo de historia dan para datos anecdóticos, en especial en la época moderna, con futbolistas que fueron internacionales absolutos con sus países de origen sin llegar a debutar en Liga como racinguistas. Es el caso de los citados Epitié y Juvenal, pero también del estadounidense Danny Szetela. Apenas dos partidos jugó el chileno Waldo Ponce.

La lista también cuenta históricos que marcaron época como los citados Popov y Radchenco, Nikola Zigic, Mutiu Adepoju, Vitor Damas y, en su época, el Pirata Fuente. El mexicano fue uno de los primeros extranjeros en jugar en España. En Liga, el primero junto a su compañero Alonso.

Ahora Jeremy está en condiciones de convertirse en el primer racinguista en ser internacional con Ecuador. En el caso de Gustavo Puerta, de vestir la elástica cafetera unirá su nombre al de Leider Preciado, Y existe otro más en la pugna. Facu González, que no oculta su deseo de que Marcelo Bielsa le vuelva a convocar con Uruguay. Ya lo hizo, pero no llegó a debutar, y de conseguirlo sería el séptimo uruguayo en hacerlo desde los Campos de Sport, empatando en este registro histórico con España.

