Dani Aquino abandona el Racing El Murcia ha pagado los 30.000 euros de la cláusula de rescisión del delantero ASER FALAGÁN Santander Martes, 3 julio 2018, 14:45

Dani Aquino ya no es futbolista del Racing. El Murcia ha pagado a través de la sociedad Gálvez Brothers la cláusula de rescisión del delantero, de solo 30.000 euros entre el 1 y el 15 de julio, último trámite para que el delantero pueda comprometerse con los pimentoneros. Aquino deja así Santander después de dos años como verdiblanco para reincorporarse al equipo en el que se formó.

Pese a que había manifestado estar a gusto en el Racing y dispuesto a cumplir su contrato, el propio director deportivo, Chuti Molina, anunció a final de temporada la dificultad de retener al que ha sido el jugador franquicia de las dos últimas temporadas, y ya habían trascendido tanto las negociaciones con el Murcia como el interés de otros equipos.

«El Real Murcia CF, SAD, quiere informar a todos sus aficionados, que Gálvez Brothers SL ha abonado al Racing de Santander la cláusula de rescisión del futbolista Dani Aquino», señala el club pimentonero en su cuenta oficial. El murciano tenía contrato en vigor con el Racing, pero durante las negociaciones para su renovación pactó con el entonces presidente, Manolo Higuera, una cláusula de rescisión de 30.000 euros entre el 1 y el 15 de julio de 2018, para regresar después al millón y medio de euros en que estaba fijada.

En consecuencia, la situación era sencilla: si Aquino no se marchaba de Santander en la primera quincena de julio seguiría la próxima temporada en el Racing. Pero ahora, tras su definitiva salida, los verdiblancos deberán buscar un nuevo delantero de referencia. Una hipótesis con la que ya trabajaban, pero que no se había materializado hasta ahora. Se trata de una nueva dificultad en la reconstrucción de un Racing completamente reestructurado después de los tres fracasos consecutivos en su intento de regresar a la LFP. Y dadas las condiciones del mercado, es posible que su sustituto natural no llegue hasta el final del mercado de verano.