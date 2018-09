Enzo y la defensa, los mejores fichajes

Este verano llegaron al Racing catorce futbolistas.Y estuvieron cerca de ser más.La plantilla, como todo el club, se había remodelado al completo, y solo se mantuvo un pequeño núcleo, algunos de casa. La mayor parte de ellos ha ofrecido un gran rendimiento, en especial la defensa, Enzo y unKitoko que pese a las lesiones comienza a convencer al racinguismo.Pero también hay aspectos que mejorar.Como en cualquier faceta.También en los fichajes. Un jurado formado por las firmas habituales de El Diario Montañés en las páginas del Racing valora el rendimiento que han dado hasta el momento los fichajes.

Jagoba Zárraga Inédito hasta ahora.

Portero suplente sin oportunidades en la Copa. Ni ha jugado ni estaba previsto que lo hiciera. Llegó para ser el portero suplente en sustitución de Raúl Domínguez para liberar así una ficha sub 23 (el de Cayón tenía 32 años). Su función ha sido la establecida, sin que haya dispuesto de minutos ni se pueda por lo tanto valorar su rendimiento. Juega en su contra una situación de la que no tiene ninguna culpa: la poco elegante salida que se le dio a Raúl Domínguez, máxime en un club que, al margen de que haya cambiado de dueños, le fichó con la tácita promesa de ser titular y le condenó a dos años de suplencia para que después se enterara por la prensa de su mala situación para seguir en Santander. Pero ese debe (de serlo, porque también hay quienes sostienen que no) hay que anotarlo en la directiva o, si se quiere, al cuerpo técnico. Nunca al futbolista. En su contra juega un hecho: el año pasado el Racing consideraba que tenía dos porteros capaces de ser titulares, y RaúlDomínguez lo era en Copa.Este año Crespo lo juega todo. La decisión de IvánAnia dice mucho de lo que opina. No confían en el vasco ni para el objetivo secundario del torneo copero.

Aitor Buñuel 450 minutos en Liga

Buen rendimiento del único especialista para el lateral. Minutos, buen rendimiento, buenas maneras y hasta participación activa en varios goles. El navarro ha sido una incorporación nada estridente, pero muy efectiva. Sabía que no tenía futuro en el primer equipo de Osasuna, optó por el Racing y la apuesta les ha salido bien a las dos partes, al menos por el momento. Es el único futbolista del equipo sin relevo natural (aunque tiene compañeros que se pueden adaptar al lateral derecho) y ha cumplido con creces. Nunca es el mejor, pero jamás desentona y colabora cuando puede en el trabajo ofensivo. Por ahora ha demostrado ser un lateral muy interesante. Su único debe, sus problemas en defensa cuando el rival aprieta por su banda.

Jordi Figueras 376 minutos en Liga. Dos goles

Un veterano consolidado como jefe de la zaga. Llegó para ser el líder de la defensa y por ahora lo es. En un equipo que tal vez no juegue mucho, pero que ha demostrado ser muy sólido en la contención. Apenas ha encajado goles y eso es mérito de todo el sistema y equipo, pero su experiencia ha resultado muy útil. En el debe, que no ha ofrecido ese plus que un futbolista de su calidad, veteranía, estatus y ficha debería. Pero el balance tras siete partidos es muy positivo. Para valorar realmente su fichaje será necesario, eso sí, hacerlo con más tiempo y perspectiva, para analizar el rendimiento de un futbolista al que pese a su edad se ha firmado por tres años. A cambio, ha demostrado ser a día de hoy un lujo para la categoría. Además de su aportación en la salida del balón, ya ha anotado dos goles.

Las lesiones han impedido que Kitoko, uno de los más valorados, brillara más, mientras que jugadores como Olaoutua,De Vicente y Rulo están aún en progresión

Iñaki Olaortua 164 minutos en Liga

Cumplidor, no llegó paraser titular, así que aprueba. Correcto en su función: la de central suplente del que echar mano cuando sea necesario. Ha demostrado ser un serio futbolista de club. Muy práctico en el campo, ni se complica la vida ni trata de dar lecciones. Rápido al corte y atento. Central clásico, por lo mostrado hasta el momento, una de sus grandes virtudes es disciplina en el ejercicio de su labor, sin florituras ni alardes que le podrían meter en problemas, pero completando la defensa sin desentonar. Un buen futbolista de club, aunque no uno de los desequilibrantes de la plantilla. Es lo que se esperaba de él y en ese sentido ha cumplido, con lo que su fichaje se debe valorar conforme a lo que se le iba a exigir. En consecuencia, solo Chuti Molina sabe hoy si realmente la del vasco ha sido o no una buena operación. Da juego en las rotaciones en defensa. Probablemente acabe jugando algún partido en el lateral derecho si falta Buñuel y Ania necesita un jugador más defensivo para esa posición.

Óscar Gil 360 minutos en Liga

Un buen fichaje. Una opción de futuropara el club. Sin duda, un gran fichaje. El joven central procedente del Bilbao Athletic tiene un futuro prometedor. Hacía tiempo que el Racing no tenía una nómina de centrales tan solvente. El navarro es muy rápido, permanece siempre atento y está dando un rendimiento óptimo en la zaga. Incluso cuando Figueras no ha entrado en el once titular, Gil se ha hecho cargo de los galones con absolutas garantías. Poderoso en el juego aéreo, aún no ha conseguido ser peligroso en el área rival. Se trata de un futbolista que le puede dar un gran rédito al Racing, incluso si logra el ascenso de categoría, por su nivel, su margen de mejora y su juventud.

Rulo 151 minutos en Liga

Se le debe exigir más a lo que se ha visto hasta ahora. Con experiencia enSegunda División, llegó a Santander para ser la alternativa a Julen Castañeda, que en los últimos dos años lo ha jugado todo.Empezó dejando muchas dudas en Miranda, aunque en sus actuaciones posteriores ha ido mejorando sus prestaciones, pero tampoco ha desbancado al donostiarra, que sigue siendo el titular sobre el papel.Procedente de una categoría superior, se debe exigir más a un fichaje que por el momento no se ha reivindicado ni significado un salto de calidad en la demarcación respecto a lo que ya había.A su favor, el presumible margen de mejora, que el equipo está aún en rodaje, no ofrece un juego muy elaborado que le beneficie y, sobre todo, que acaba de llegar y con tan solo cinco jornadas disputadas tiene todavía mucho tiempo para demostrar su verdadera valía.

El jurado Han valorado a los fichajes: Aser Falagán, Sergio Herrero, Marcos Menocal, Leila Bensghaiyar, Javier Menéndez Llamazares, Raúl Gómez Samperio, Sherezade Herrero, Javier Barbero, Gerardo Sisniega, Bernardo Colsa, Juan Calzada y Lorenzo Andrés Manchado.

Álvaro Cejudo 86 minutos en Liga

Una inoportuna lesión le mantiene como incógnita. Llegó a Santander como una de las principales esperanzas verdiblancas. Su currículum no acepta comparativas en esta categoría. Debería estar sobrado para liderar a un Racing en Segunda División B. Pero, de momento, es una incógnita. Disputó solamente el primer partido, ante la Real Sociedad B, en el que dejó apenas algunas pinceladas de lo que puede dar de sí. Sin embargo, una contusión con edema óseo le tiene ya un mes fuera del equipo, al que se va reincorporando poco a poco. Habrá que esperar para valorarle con argumentos de peso, pero las expectativas son muy altas con respecto al cordobés. Su edad, 34 años, y el hecho de venir de una Liga menor como la australiana, son los aspectos que más preocupan sobre su futuro rendimiento. Ya se verá.

Ritchie Kitoko 316 minutos en Liga

Aprueba por rendimiento, le suspenden las lesiones. Uno de los fichajes que más incertidumbre genera. No por su capacitación o calidad, que están más que acreditadas para Segunda B, pero sí por su situación. Cada vez que ha tenido oportunidad de jugar el congoleño ha demostrado ser un pulmón en el centro del campo, pero a su vez un futbolista con mucho criterio y una muy notable capacidad para jugar el balón (siempre en el contexto de esta categoría). Sin embargo, desde principio de temporada ha arrastrado diversos problemas físicos que le han impedido tener continuidad, algo que a día de hoy se debe anotar en su debe a la hora de hacer balance. Si los supera y consigue consolidarse en el equipo aprovechando la confianza que Iván Ania ha demostrado tener en él, puede ser uno de los fichajes más rentables. Las dudas llegan por sus lesiones, no por el rendimiento cuando ha estado en plenas condiciones.

Enzo Lombardo 406 minutos en Liga. Un gol

Su llegada ha aportadocalidad y solo le falta más gol. Una de las sorpresas más gratas del mercado estival. Joven, ambicioso y desequilibrante. Sólo le falta ser más decisivo ante el área rival, pero si además lo tuviera no estaría en el Racing. En el Racing de Segunda B, que es el criterio que se debe seguir para analizar las incorporaciones y el rendimiento general de todos sus futbolistas. Los Campos de Sport siguen muy acostumbrados, pese a los seis años que han pasado ya, al fútbol de Primera División, y de ahí que las comparaciones puedan resultar odiosas para los futbolistas de calidad si se les pone en la balanza con épocas (y salarios) pretéritos. A su favor, calidad, desparpajo y polivalencia. En pocas semanas ha demostrado ser un comodín en la parcela ofensiva. En su contra, su intermitencia, quizá porque se trata de uno de esos futbolistas imprevisibles que necesita cualquier equipo en su categoría para desnivelar partidos atascados. Aunque Iván Ania se empeña en colocarle en la banda izquierda, el francés ha demostrado que donde más daño hace es en la mediapunta.

Rafa de Vicente 65 minutos en Liga

Una de las incorporaciones más discretas hasta ahora. En estos primeros partidos de la temporada ha quedado claro que su estatus no es el de titular. Claro que con catorce fichajes era imposible que todos lo fueran. Ha ofrecido algunos buenos detalles con otros partidos en los que se ha mostrado gris, como muchas veces el juego –que no el resultado– de todo el equipo, con lo que se puede haber contagiado.Una lesión le lastró en el arranque de la temporada y la expulsión del domingo pasado en Llodio ante elVitoria tampoco le ayuda en una primera valoración que no le es favorable. Pero esto no significa que no pueda progresar y convertir en habituales los buenos destellos que ya ha dejado.

Nico Hidalgo 263 minutos en Liga

Un extremo desequilibrante con mucho por dar. Desde su llegada, Iván Ania ha mostrado una gran confianza en él. El andaluz ha respondido con unas cuantas dosis de su calidad y desborde, aunque debería ir a más. Forma parte de ese grupo de atacantes de alto nivel técnico de que dispone el entrenador asturiano. Como el valor a los soldados, la calidad (para Segunda B) se le presuponía y ha demostrado tenerla, pero tiene aún mucho por aportar. Fue de los últimos en llegar, lo que no juega a su favor es el juego tosco que está mostrando el equipo en la mayoría de encuentros. Y para cambiar eso necesita aportaciones como la de Nico Hidalgo. Sin embargo, igual que para darle una gran nota, suspenderle sería injusto por prematuro y por no haberle dado tiempo a que haya suficiente elementos de valoración. Es una evidencia que no es un fichaje determinante y que no estaría en estos momentos encabezando la lista de incorporaciones más rentables, pero tampoco se puede descartar que lo sea en el futuro.

Cayarga 306 minutos en Liga. Un gol

Trabajo, golpeo ycalidad para el ataque. Fue uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada en el Sporting B y el Racing apostó fuerte por él. El asturiano, de momento, ha dejado muy buenas sensaciones, aunque ha entrado en los turnos de rotaciones de Iván Ania. Además de su calidad técnica, ha dejado claro su trabajo y esfuerzo en la parcela ofensiva del equipo y un buen golpeo de balón. Está llamado a ser uno de los futbolistas importantes de este equipo y, además, también del club en los próximos años, por su juventud y proyección. De momento, ha anotado un gol.

Dani Segovia 195 minutos en Liga. Dos goles

El fichaje más desconocido responde con goles. Llegaba procedente de la Liga india y como una auténtica incógnita después de muchos años fuera del fútbol español. Arrancó físicamente muy por detrás de sus compañeros, pero a base de trabajo va respondiendo a las dudas. Acumula tres encuentros consecutivos como titular en los que ha marcado tres goles. Ha dejado buenos apuntes y la impresión de que puede ser muy importante en el equipo, pero debe confirmar aún esa percepción. Aún le queda por coger ritmo de competición, por lo que tiene margen de mejora, pero ya ha dejado algunos apuntes de que su aportación en el juego aéreo puede ser importante. Le falta que el equipo le busque más en zona de remate.

Jon Ander Pérez 301 minutos en Liga. Un gol

De más a menos, obligado a asumir un rol que no era el suyo. Lo tiene todo para ser un ídolo de los Campos de Sport y lo tiene todo para estrellarse. De momento ha demostrado profesionalidad, compromiso y ambición, que no es poco. Y durante la pretemporada, olfato goleador. Pero en la competición oficial no ha marcado tanto como se esperaba conforme a las expectativas generadas por un futbolista modesto que sin embargo cayó con buen pie. Aun así tiene margen de confianza y ha ofrecido buenos momentos, pero para que su fichaje pueda ser considerado como un éxito le falta otro salto de calidad. A su favor juega que no es en absoluto el delantero estrella (debutó en Segunda B con 26 años y en el modesto Amorebieta), y que de hecho los planes del equipo eran los de incorporar un atacante más, lo que le podía haber condenado a un papel menos trascendente. De momento está aprobado por actitud, pero no está cumpliendo con las expectativas generadas durante la pretemporada. Aspira a nota, pero si se descuida se puede ver abocado a la recuperación. Está en condiciones, salvando las distancias de época y categoría, tanto de ser una apuesta fallida, de esas que ha habido tantas en la delantera en Segunda B, más como de convertirse en el nuevo Benito.