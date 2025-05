José Alberto: «Somos un equipo mucho más fuerte de lo que creemos»

El Racing llega a la visita a Almería -domingo, 21.00 horas- con otro gesto. El encuentro contra el Oviedo ha cambiado la perspectiva. «El ... partido del otro día refuerza muchísimas cosas y nos hace ver con la misma ilusión que teníamos semanas atrás para afrontar estas tres semanas», afirmó el entrenador verdiblanco, José Alberto, antes de asegurar que «la semana ha sido como prácticamente todas. Buena, con buena intensidad, intentando darle más calidad que volumen, porque la temporada va muy avanzada y tenemos que medir bien las cargas para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles a cada partido».

Ya en frío, lo que más destacó el asturiano del anterior compromiso fue, «por encima de todo, el carácter competitivo». «Hay muchos indicadores que nos hacen ver que somos un equipo mucho más fuerte de lo que pensamos y creemos», argumentó. Unas señales que se vieron «contra un excelente equipo y excelentes jugadores». Eso sí, hay margen para crecer: «A nivel de juego podemos hacerlo todavía mejor. Hubo muchas situaciones en las que nos precipitamos y situaciones que controlamos muy bien habitualmente en las que no fuimos capaces de tener fluidez y acierto». Sin embargo, «el equipo demostró que es capaz de competir contra cualquiera. He jugado play off en otras categorías y siempre son partidos de mucha tensión, cerrados, con detalles marcan eliminatorias y el partido del otro día tuvo mucha similitud en estos aspectos». Por si hay que ir hacia Primera División por la carretera larga.

El míster sigue viendo el ascenso directo como objetivo principal. Pero sin saltarse las paradas. «Estamos a tres puntos, quedan nueve. En el fútbol todo es posible. Lo que queremos es centrarnos en el Almería, que es el partido más importante porque es el siguiente. Ir, hacer un buen partido intentar ganar y así hasta el final tener opciones de ascenso directo», comentó.

Lo que no le dio mucha importancia a la posibilidad de que este mismo sábado, si los perseguidores no hacen su trabajo, el Racing pueda certificar un puesto en el futuro play off de ascenso: «Son pasos que hay que ir dando. Una vez que consigues la permanencia, piensas en el siguiente, que es el play off. Y después del play off, el ascenso directo. Nunca hemos mirado para atrás, siempre hacia delante y es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final».

Cuestionado por la situación de Javi Montero, que aún no ha tenido minutos pese a llevar varias semanas disponible tras superar su lesión, José Alberto dijo que se trata de «una decisión técnica. Él cada día está mejor, cada semana se va acercando al ritmo competitivo. El lunes jugamos contra el filial, para que los que tienen menos minutos adquieran más ritmo competitivo. La sesión cumplió el objetivo que queríamos». Pero, sobre todo, justificó el actual plano secundario del andaluz en que «Javi Castro y Mantilla están dando un buen rendimiento».

El Almería llega con las importantes bajas del central Kaiky y los atacantes Melero y Bruno Langa, por las expulsiones sufridas la pasada semana en Cádiz. Aún así, el técnico verdiblanco no cree que vaya a disminuir la dificultad. «El once que vayan a sacar será increíble. Tienen una plantilla excepcional, un nivel impresionante y cualquier jugador que saquen sería titular en cualquier equipo. Para mí, en agosto era el favorito para ser campeón y que esté ahí a falta de tres temporadas demuestra lo difícil que es la categoría», dijo el asturiano. Porque se trata de un campeonato «difícil. Hay tanta igualdad, dificultad... Son tantísimos detalles los que hacen estar arriba o abajo y la categoría es tan sumamente larga que en once meses hay muchísimas dinámicas». Por eso entiende que la clave está en «alargar las buenas dinámicas lo máximo posible y las malas que duren lo menos posible».

A José Alberto le gustó que le preguntasen por la aportación del capitán, lesionado de larga duración, Íñigo Sainz-Maza. Desde fuera del césped. «Por desgracia, sobre todo para él, no está pudiendo participar en el terreno de juego. A mí me está ayudando muchísmo. Ayer hablé con él para agradecerle lo que está haciendo por el equipo. Tiene muy arraigado lo que es el Racing, los valores que debe tener cualquier pesona dentro de un colectivo. Antes del viaje a Huesca hablé con él para que viniese con nosotros y que estuviese aún mas cerca del equipo. Sólo puedo darle las gracias, por todo lo que está haciendo en un momento tan difícil para él», se sinceró el míster.

Respecto a la propuesta de sanción recibida por el Racing a causa del tifo mostrado por La Gradona de los Malditos contra el Oviedo, el técnico aseguró no conocer «las legislaciones, pero lo que sí sé es que forma parte del fútbol. Es la piquilla. Siempre y cuando haya respeto y educación, es la magia que tiene el fútbol. Ojalá hubiese tifos en todos los estadios, que hubiese el ambiente de El Sardinero en todos los campos. Que viajen mil, dos mil, tres mil personas visitantes a los estadios». Y puso como ejemplo la Premier: «Tenemos que aprender mucho de otras culturas». Incluso aprovechó para reivindicarse a sí mismo y a su gremio. «Por desgracia, deberíamos hacérnoslo mirar. Se protege mucho el bullying, el racismo, pero nadie protege a los entrenadores, que recibimos muchos insultos», completó.

En Almería, enfrente estará el pichichi de la categoría: Luis Suárez. ¿Cómo se frena a un futbolista así? «En equipo. Estando a un nivel de activación correcto, de vigilancias correcto. Si participa mucho en el juego, es difícil. Tiene tantísimos recursos... Es un jugador de otro nivel, que tendría que estar en Primera División, en un buen equipo, donde él quisiera... Y eso también es lo que hace grande a nuestra competición, tener a jugadores como él».

Por último, José Alberto destacó que el Racing, «desde la jornada 20 hemos marcado en todos los partidos menos en Cartagena. El equipo está teniendo un rendimiento ofensivo bueno. Debemos mejorar en el balance defensivo, aunque está defendiendo mucho mejor que anteriormente. Todo el bloque es consciente de que tenemos que defender juntos y atacar juntos». Eso, antes de reconocer que «de lo de Cartagena prefiero no volver a hablar».