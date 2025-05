Lo que está haciendo este equipo es digno de admiración. Están firmando una temporada espectacular. Con personalidad, compromiso, un juego muy divertido y demostrando mucho ... nivel. Han competido de tú a tú con todos, sin complejos y dejando claro que son un grupo sólido y capaz de pelear por lo más alto. Ahora llega el momento más clave del año, ese tramo final en el que no se puede titubear. No se pueden dar pasos hacia atrás. Al contrario, hay que ser más valientes que nunca.

Queda el último empujón. Será lo más difícil, pero a la vez lo más bonito. He vivido momentos inolvidables con esta camiseta y estoy convencido de que lo van a dar todo. Lo de la afición este año es, sencillamente, histórico. No creo haber visto nunca al Racing tan arropado, tan acompañado en cada partido, en casa y en los desplazamientos. Las gradas llenas, la Fuente de Cacho retumbando, las bufandas al aire… Es algo que emociona. Este equipo ha despertado algo muy profundo en la gente. Esa ilusión que nos persigue. No es casualidad, que más niños y mujeres acudan al estadio más que nunca, es el resultado de un trabajo serio y de una conexión única.

Por eso, ahora más que nunca, este equipo y esta afición se merecen el ascenso. Por cómo han peleado, por cómo han soñado y por cómo han caminado juntos durante toda la temporada. No es momento de dudas. Es momento de creer, de apretar los dientes y de remar todos en la misma dirección. Aunque vengan momentos muy difíciles y de mucha tensión no pueden dejar de ser ellos mismos.

Lo tienen al alcance de la mano. Solo queda dar ese último paso. Y sé que lo van a dar. Este Racing ya ha demostrado que está hecho para conseguir algo grande y seguir haciendo historia.