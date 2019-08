La UD Logroñés, último test estival para el equipo cántabro Iván Ania realizará los últimos ensayos en el estadio riojano antes del arranque de la competición SERGIO HERRERO Santander Sábado, 10 agosto 2019, 07:41

El Racing cierra esta tarde (19.00 horas) su pretemporada. Y lo hará en Las Gaunas, frente a un rival de Segunda División B: la Unión Deportiva Logroñés. El equipo cántabro pone fin así a sus compromisos veraniegos antes de iniciar la semana previa al estreno liguero, el próximo sábado 17 de agosto, en los Campos de Sport frente al Málaga. Iván Ania realizará los últimos ensayos en el estadio riojano antes del arranque de la competición.

El asturiano podría poner en el terreno de juego lo más parecido a un hipotético once titular. Eso sí, el técnico verdiblanco tendrá algunas bajas, una de ellas especialmente determinante. Se trata de la del portero Luca Zidane. El marsellés, tras marcharse con molestias el pasado domingo en el partido frente al Athletic, no ha entrenado en toda la semana y no estará en Logroño. Eso complicará la ejecución del nuevo estilo de juego implementado por el míster, que cuenta con el juego con los pies del meta como piedra angular. Su sustituto será Lucas.

Además, tampoco se ejercitó ayer Abraham por unas molestias musculares. El lateral zurdo no saltó al césped de las Instalaciones Nando Yosu, por lo que probablemente esa demarcación en Las Gaunas sea ocupada por Moi, aunque parece que el catalán está por delante del andaluz en las preferencias del entrenador.

Salvo sorpresa, tampoco jugará el recién llegado Alexis, pese a que ayer el malagueño entrenó a buen ritmo junto a sus nuevos compañeros. Lo más probable es que Ania le mantenga entrenando un tiempo más de cara a su estreno, aunque también podría darle unos minutos después de un tiempo sin competir. Quien vuelve al equipo es el delantero Nuha. El ariete ya ha superado sus problemas musculares y se encuentra a disposición del entrenador.