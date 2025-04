El último baile de los ocho aspirantes

Marcos Menocal Santander Miércoles, 16 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

¿Cuántos partidos enfrentamientos directos quedan? ¿Qué equipos visitan nuestro campo? ¿Dónde hay que viajar? «Este se juega esto, aquel lo otro...»... A estas alturas de temporada todos han cometido errores y no hay quien pueda presumir de llegar como un cohete. Nadie. Arañar un poco de aquí y otro poco de allá puede separar el éxito del fracaso. Aunar fuerza mental y despliegue físico puede ser la clave para conseguir lo que todos quieren, y el que mejor lo sepa hacer saldrá victorioso. Elche, Levante, Racing, Mirandés, Oviedo y Huesca tienen por ahora, algunos la tarta y otros la mitad del pastel. Pero el Almería y el Granada, que están sin premio, sostienen el plato y la cuchara esperando que les llegue el postre. Llega el último baile y son ocho los aspirantes.

Lo que han hecho todos hasta ahora sirve, pero solo quien lo haga mejor a partir de ahora lo logrará. Nada más. Ahora no se puede fallar. Por eso, es inevitable comprobar lo que les queda por recorrer para mentalizarse. Lo habrán hecho aunque lo nieguen y aunque no garantiza nada, ayuda a tomar conciencia.

Con permiso del Racing, el que mejor lo puede tener es el Mirandés, actualmente cuarto, por una sencilla razón: tan solo le queda un enfrentamiento, ante el Almería, en Anduva. Sobre el papel, los burgaleses pueden beneficiarse de los duelos entre rivales en lo que no pueden sumar ambos y en los que de empatar el daño no es muy grande. Además, el Mirandés en su estadio solo ha perdido un partido en toda la temporada por lo que su fiabilidad está probada. Sus demás rivales, por si fuera poco, están en la zona media de la tabla, la más tranquila -o mejor dicho, la única- cuando se llega al final de Liga. Sporting, Burgos, Eibar, Castellón... Cartagena, ya descendido, son las piedras en el camino de un conjunto, el Mirandés, que, por otro lado, es al que menos presión le invade porque es el que menos obligaciones tiene, dada su modestia. Si cumple con la regularidad que ha mostrado hasta ahora puede ser un candidato a todo.

Del Mirandés al Almería y Granada, a los que le quedan dos duelos directos, entendiendo este tipo de partidos como muy definitorios, que no decisivos. Los indálicos, favoritos número uno al inicio de la Liga, han pasado de desahuciados a enemigos. Jugarán en Anduva y luego recibirán en su casa, los Juegos del Mediterráneo, precisamente, al Racing. Estos 'seis' puntos en litigio (tres que se lleva el que gane, además de los que no suma el que pierda) sí que pueden ser determinantes. El resto del calendario del conjunto con mayor presupuesto de la categoría es teóricamente asequible ya que se enfrenta a equipos de media tabla o descendidos como el Racing de Ferrol -si no de facto, virtual- o el Tenerife, que solo podría salvarse con un milagro.

Su vecino, el Granada, también tiene dos días de esos de 'seis puntos'. El primero en casa ante el líder, el Elche, y el segundo en El Sardinero el último día del calendario para cerrar la temporada regular con un enfrentamiento al que pueden llegar los dos con opciones y dependiendo de sí mismos.

Los otros cinco pretendientes al ascenso a Primera, bien directo o bien a través del play off, tienen tres semanas de las siete que faltan en las que se la jugarán entre ellos. Por mucho que el calendario no quiera ser caprichoso, es inevitable que con tantos contendientes el final del campeonato no deje de ser una olla presión.

El Racing, por su parte, tiene en rojo en su hoja de ruta los duelos ante Huesca y Almería, a domicilio, y el del Oviedo, en los Campos de Sport. Ante los oscenses este sábado puede marcar el camino. Una victoria podría meterle, de nuevo, en los puestos de ascenso directo y dejar tocado a un enemigo. Además, sería un triunfo medicinal que alejaría las dudas surgidas en las últimas jornadas. Los otros dos partidos especiales se jugarán ante el Almería y, el último día, frente al Granada. Los dos rivales eran candidatos y se han sumado a la fiesta a última hora, cuando incluso alguno los daba por muertos. El Racing, además, ha de rendir visita al Cartagena y al Eldense, uno descendido y otro jugándose la vida para no bajar. Lo que le queda en casa es el Deportivo, que tiene ya la Liga hecha, y, probablemente, el partido de mayor tensión -a priori y tal y como están las cosas ahora mismo-: ante el Oviedo. No es sencillo, pero ni más ni menos que lo que tienen sus compañeros de baile.

En este análisis de los ocho aspirantes al ascenso, queda por pasar revista los dos que desearían ahora mismo que todo hubiera acabado, Elche y Levante. Después de muchos avatares, ambos se han encaramado a lo más alto. Los primeros son líderes en solitario con tres puntos de ventaja y seis sobre el tercero, que se quedaría sin el premio gordo, que es el Racing. Parece, aunque solo sea por sensaciones, que son los que más fuertes han llegado a este momento. El destino ha hecho que el calendario les haya reservado un duelo directo en casa de los ilicitanos. Así que: ¿quién da más? Les quedarán a ambos tres jornadas más después de su confrontación, pero no se le puede pedir más al calendario. El Elche también visitará al Huesca y al Granada en su último pase. Los otros rivales son el Málaga, Burgos y Albacete, todos en tierra de nadie.

Como se ha dicho, el Levante, además de su tú a tú con el Elche, visitará el Carlos Tartiere para jugar ante el Oviedo. Otro partido de alto voltaje. Con permiso de los demás enemigos, a los granotas también les queda otro día difícil ante el Zaragoza, inmerso en la peor posición de su historia languideciendo para huir del descenso.

Finalmente, Huesca y Oviedo. Los dos últimos bailarines, que casi se dan la mano. Los dos jugarán ante el Racing, uno en casa y otro fuera, y ambos, además, se enfrentarán al Elche, por un lado, y al Huesca y al Levante, por otro. Ese es el cuadro de rivalidad directa que tienen otros dos candidatos desde el principio, los asturianos por esencia e historia y los aragoneses por presupuesto. Los dos también tienen en su camino partidos con el Zaragoza, que se juega la vida, y ante el Cádiz, que más mal que bien se ha conformado con darle casi carpetazo a esta temporada diciendo adiós demasiado pronto a sus objetivos de ascenso. Son siete partidos, mes y medio, para que se pare la música para unos y para que siga sonando un poco más a otros. También para que se escuche un silencio atronador. No hay sitio para todos. 'Hagan juego, señores. No dejen de hacerlo'.