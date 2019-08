El G.M. Cacicedo realizará la marcha Fuente Dé-Valdecoro, por el Hachero, el 8 de septiembre Imagen de archivo del ascenso a Valdecoro, por el Hachero. / Charo Ibáñez Los integrantes del activo grupo de montaña camargués comienzan las actividades programadas para el segundo semestre CHARO IBÁÑEZ Cacicedo Lunes, 26 agosto 2019, 07:49

El Grupo de Montaña Cacicedo comienza las rutas del segundo semestre de este 2019 con una que discurrirá por Fuente Dé-Valdecoro, por el Hachero. Es una ruta de unos 12 kms., por el camino que recorre la muralla de Fuente Dé, que se realizará el día 8 de septiembre.

Se saldrá desde el aparcamiento de Fuente Dé, para dirigirse por el bosque a coger la senda del Hachero y desde allí subir al Collado de Valdecoro. Una subida de casi 900 metros, por lo que esta ruta no está muy recomendada para personas con vértigo. El recorrido será de unas seis horas, aproximadamente.

«Esta misma ruta la hicimos en septiembre del 2015 en las mismas fechas y tuvimos suerte pues hizo muy bueno y no encontramos niebla, es lo único que no se desea cuando vienes aquí, merece la pena hacerla siempre, pues llegar arriba al collado y tener esas vistas de los Picos, no pensar en nada sólo contemplar esa belleza lo que te haya costado subir se te olvida. La bajada siempre con prudencia y, por supuesto, y mirando dónde se pisa», avisan desde el Grupo de Montaña Cacicedo, que además recomiendan el uso de bastones, botas de montaña, visera, agua, barritas energéticas, fruta y un chubasquero o cortavientos, por si hace mal tiempo cuando hagamos esta ruta.