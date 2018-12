Action Weekend presenta los primeros nombres de su cartel El festival celebrará su XV edición en la Sala BNS de Santander los días 5 y 6 de abril DM . Santander Domingo, 9 diciembre 2018, 11:10

Los días 5 y 6 de abril del próximo año llega una nueva edición del Action Weekend. Será en la sala BNS de Santander y como dicen sus organizadores: «viene con un cartel de órdago».

Se trata de la decimoquinta edición de un festival de referencia 60´s, dónde el garaje, el r&b, el beat, el pop y la psicodelia se mezclan con absoluta naturalidad y con una potencia y creatividad digna de elogio. Para una ocasión tan especial los organizadores, A. C. Soporte Cultural Cantabria han tirado la casa por la ventana y presentan «8 de las mejores bandas de la escena rock independiente internacional», más de 10 pinchadiscos y un sinfín de actividades paralelas (comidas populares, feria del vinilo, proyecciones, conferencias, mercadillo...) a lo largo de todo el fin de semana y en tres localizaciones diferentes. «Se trata sin duda de la edición más ambiciosa hasta la fecha», señalan.

El cartel estará formado por tres grupos de ámbito internacional: los ritmanbluseros británicos King Salami & The Cumberland Three, el trío mod inglés con mas de 20 años de carrera; The Embrooks y los jovenes garaje punkers franceses The Scanners.

Además de estos cabezas de cartel habrá dos grupos referentes en la escena índie garaje pop nacional pertenecientes al sello madrileño Sonido Muchacho: Mujeres (Barcelona) y Terrier (Madrid). A estos nombres confirmados se sumarán otras tres bandas en los próximos meses. «Cartel que - como destacan- contará con amplia presencia femenina y que también es el más internacional de todas las ediciones».

¿Cuál es la meta de esta apuesta? «El objetivo de este año es premiar a un publico muy fiel que ha acudido al festival año tras año además de ampliar con nuevo público joven que asegure la renovación y crecimiento constante del festival. Además de actuar como dinamizador de la escena cultural independiente de la ciudad y potenciandor de sinergias, intercambios, nuevos descubrimientos…»

Mujeres / Alex Segarra

Las bandas

Después de casi 10 años de carrera, más de 500 conciertos, tres discos, giras por EEUU, y un sinfín de gestas más, la banda barcelonesa Mujeres «es una de las más relevantes de la escena en nuestro país, y ya es el momento de confirmarlo».

Pol, Yago y Arnau son un grupo de amigos de verdad, y este álbum se presentaba como la cima de una carrera que siempre ha estado basada en los sentimientos, que les han llevado a seguir juntos durante todos estos años. 'Un Sentimiento Importante' señala directamente al punto de inflexión que este proyecto ha supuesto para ellos: un álbum definitivo, producido por Sergio Pérez de Svper, y con todas las canciones en castellano; un hito para una banda que comenzó con el inglés como primera lengua, pero que tras el éxito del single 'Aquellos Ojos', vio que había un camino aún sin recorrer que les podía hacer crecer.

Todo comenzó en el 2006. De la unión de un japonés, un francés, un caribeño y un español, nace King Salami And The Cumberland Three, con el rhythm & blues por bandera.

Su base de operaciones se encuentra en Wurstville (Londres) y desde allí hacen el rock & roll más frenético y alocado del mundo, aunque no hay una forma clara de definir su música, «cualquier cosa que se diga en palabras se queda corto con respecto a sus canciones», dicen desde el Action Weekend.

Su álbum debut, 'Fourteen Blazin' Bangers!', fue editado en 2010 por Dirty Water Records lo cual es sinónimo de calidad.

Jamás se pudo decir que el cuarteto Terrier, nacido al calor de la efervescencia del circuito underground madrileño allá por 2012, estuviera cerca del garaje canónico. Y ahora, menos que nunca.

«Su sonido está deliciosamente elaborado para generar una atmósfera envolvente, en la que conviven lo sórdido y lo puro como si fueran dos caras de una misma moneda», exponen.

El 16 de diciembre de 2017, el Pentágono confirmó oficialmente que existía desde hacía mucho tiempo un programa del gobierno de los EE.UU de $22 millones para recopilar y analizar «amenazas aeroespaciales anómalas», que es el código gubernamental para los OVNI y los extraterrestres.

Sobre las aguas de Lyon, Francia, los Scanners sabían que había un programa del gobierno de Estados Unidos para recopilar y analizar«amenazas aeroespaciales anómalas», que es el código gubernamental para los OVNI y los extraterrestres. Ellos podrían haber sido partícipes de la conspiración como copilotos en varias naves espaciales. Con su sonido sci-fi synth-punk rock, jugando al gato y al ratón están listos para lanzar su abducción sónica a gran escala del planeta Tierra. Con títulos como 'Abduction', 'No Place In Space', 'We Want To Talk To Your Leader' o 'Flying Fuck', The Scaners agitan una coctelera en la que meten a sus «hermanos mayores», The Spits, Ramones o Dickies , si, pero también clásicas synth bands como Devo o Suicide. junto con acólitos modernos como The Spits y Useless Eaters.