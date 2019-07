El barítono Ihor Voievodin abre el ciclo de recitales del Encuentro de Música y Academia Kirill Bashkirov Se trata de la primera cita del ciclo de diez conciertos gratuitos programados hasta el 26 de julio DM . Santander Lunes, 8 julio 2019, 18:59

El barítono ucraniano Ihor Voievodin abrirá este martes, 9 de julio, el ciclo de recitales del XIX Encuentro de Música y Academia de Santander en la sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria, a partir de las 20.30 horas. Se trata de la primera cita del ciclo de diez conciertos gratuitos programados en este escenario de la capital cántabra, que se sucederán entre el 11 y el 26 de julio.

El inaugural con un repertorio de Ludwig van Beethoven, Franz Liszt y Alberto Ginastera a cargo de la pianista ucraniana Kateryna Garanich, quien en 2014 accedió a la Escuela Superior de Música Franz Liszt en Weimar (Alemania) y recibió becas de la Neue Liszt Foundation y del Gobierno ucraniano.

Actualmente estudia un Grado en música en la Hochschule für Musik Hanns Eisler en Berlín con el profesor Eldar Nebolsin y disfruta de la beca Lucia Loeser. Ha sido galardonada en los concursos internacionales Vladimir Krainev y Vladimir Horowitz y ha tocado en varias salas de músicas en Ucrania, Alemania, Rusia y República Checa, además de colaborar con varias orquestas.

La velada proseguirá con una selección de piezas de Gabriel Fauré, Isaac Albéniz y Albert Zabel a cargo de la arpista lituana Agne Keblyte.

El barítono ucraniano Ihor Voievodin interpretará un repertorio con piezas como de '3 Mélodies de Verlaine' para voz y piano número 1 'La mer est plus belle que les cathédrales' de Claude Debussy; de '6 Romances' para voz y piano op. '6 Nyet, tol ko tot' de P.I. Tchaikovsky; de 'Songs of Travel' para voz y piano número 1 'The Vagabond' de R. Vaughan Williams; de '3 Mélodies' para voz y piano op. 18, número 3 'Automne' de Gabriel Fauré; de la ópera 'Tannhäuser' o du mein holder Abendstern ('Romanza de Wolfram') de Richard Wagner; de la zarzuela 'Luisa Fernanda', 'Ay, mi morena' ('Romanza de Vidal') de F. Moreno Torroba y de la ópera 'Le nozze di Figaro', 'Hai già vinta la causa','Vedrò, metrío sospiro' ('Aria del Conde') de W. A. Mozart.

Ihor Voievodin comenzó su educación musical en el Conservatorio Glinka de Dnipró en Ucrania, especializándose en dirección coral.

Posteriormente, se incorporó a la Academia de Música Glinka en la misma ciudad para estudiar canto. Su vida artística se ha desarrollado en el Teatro de la Ópera de Dnipró donde ha representado muchos y muy variados papeles.

Desde 2018 estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Canto Alfredo Krauss de la Fundación Ramón Areces con el profesor Ryland Davies y disfruta de la beca de matrícula del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos además de la beca de residencia de la Fundación Albéniz. Como alumno de la Escuela forma parte del Grupo Voces Tempo de Fundación Orange.

Por otro lado, la música del XIX Encuentro llegará a todos los rincones de Cantabria con una gira de conciertos gratuitos que tendrán lugar en 21 localidades de la región y servirán de «carta de presentación» de la riqueza patrimonial de la región a los jóvenes músicos internacionales.

La primera parada de la Fundación Albéniz y el primer escenario será la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Santa María de Cayón, este martes 9 de julio a las 20.00 horas.

La Fundación Albéniz ofrecerá un recital para piano, clarinete y violín de la mano de la pianista turca Izem Gürer; del clarinetista surcoreano Seungju Mun y de la violinista japonesa Anna Tanaka. El pianista acompañante de la cita será Oscar Martín.

La velada incluirá un repertorio con piezas de Frédéric Chopin, Murice Ravel, Franz Liszt, Robert Schumann, Ernest Chausson, Luigi Bassi, Camillo Sivori y J.S. Bach.