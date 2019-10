Juan Ricondo | Cantante y actor «La fórmula del éxito se basa en dedicación, pasión y perseverancia» El artista cántabro comenzó su formación en el Palacio de Festivales de Cantabria. / Roberto Ruiz Ganador del premio del público en el festival 'New Wave', el Eurovisión ruso, el artista Juan Ricondo da el salto al español y se prepara para lanzar su segundo disco ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Miércoles, 2 octubre 2019, 11:18

Cantar ante veinte millones de espectadores que no hablan tu idioma y convencerles hasta el punto de que te otorguen el premio del público es todo un reto. En el caso del cantante y actor cántabro Juan Ricondo es un reto conseguido. Apenas unas semanas después de alzarse con este reconocimiento en el festival 'New Wave', conocido como el Eurovisión ruso, el artista analiza los pasos que le han permitido alcanzar este logro y describe los que serán los próximos pasos en una trayectoria que, tras pasar por Estados Unidos y Alemania, busca darse a conocer en su propia tierra.

-¿Cómo surgió la posibilidad de participar en el festival 'New Wave'? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué supone para usted el premio del público?

-Es algo increíble. Ser el primer español que participa en este concurso, llegar a la final y encima ganar uno de los premios más importantes. Para mi el premio del público es el realmente importante, porque al final es la gente la que compra una entrada, la que te sigue en las redes o la que se convierte en tus fans. Además se trataba del público ruso, que es otro mercado, otra cultura... La preparación allí fue muy intensa. De hecho, las tres o cuatro semanas que estuvimos allí se centraron prácticamente en la preparación para el evento televisivo, es decir, en explicarnos cómo el mundo occidental se prepara para el mundo oriental. Nos dieron muchas pautas de cómo hacer un montón de cosas para no ofender al jurado ni al público, que podría interpretarlo como una falta de respeto. Con esos antecedentes, haber conseguido luego el premio del público fue como conseguir un buen aprobado, porque significa que puedo venir a hacer un concierto a Rusia y a la gente le va a gustar.

-¿Cómo surgió la posibilidad de participar en el festival?

-Me avisó un amigo mío de Letonia. Me habló del concurso como el Eurovisión de Rusia y me dijo que me tenía que presentar. Y con las mismas me hizo la aplicación online para participar, porque estaba todo en ruso. Y ahí empezó todo.

-¿Cómo surgieron sus inquietudes artísticas y cómo fueron tomando forma?

-Yo sabía desde pequeño que quería ser artista. De hecho, uno de mis primeros recuerdos es estando aquí en la playa del Sardinero con cinco años diciéndole a mi madre que «de mayor quiero ser actor de cine americano». Eran los ochenta y ahí estaban Sylvester Stallone, Bruce Willis, Steven Spielberg... A mi toda esa fantasía de Hollywood se me metió en la cabeza. Empecé en la escuela de interpretación del Palacio de Festivales, después me fui al teatro Cámara en Madrid con 18 años y luego ya no volví. Entonces el Gobierno de Cantabria me dio una beca para seguir mis pasos de interpretación en Estados Unidos, en Nueva York, y allí me di cuenta de que me salía más trabajo y tenía más impacto como cantante que como actor. Ahí es cuando empiezo a desarrollar primero mi carrera como cantante y después ya como compositor. Y hasta hoy.

-¿Cuántos discos o singles ha lanzado hasta el momento?

-Saqué un disco en 2015 titulado 'An American Affair', precisamente porque siendo español toda mi influencia ha sido siempre americana o inglesa, y porque como siempre he estado fuera de España he cantado siempre en inglés. Ahora mismo estoy trabajando en mi segundo disco, completamente en español, y el año que viene sacaré tres singles, uno de ellos producido por Richard Robson, que trabajó con Amy Winehouse; otro con Luigi González, que ha trabajado con Riki Martín o Madonna, y los demás productores no puedo desvelarlos todavía. La idea es sacar el disco a finales del año que viene.

-¿En qué momento y por qué decide dar el salto al español?

-Cuando saqué el disco saqué una de las canciones en inglés y en español, y resulta es la canción que más ha gustado y que la gente más demandaba. Evidentemente el error es mío: soy español y lo que la gente quiere en aquellos mercados, donde ya hay muchos americanos e ingleses, es que les cante en español. Ahora he conectado realmente con mi identidad y con lo que la gente espera de mi, he encontrado ese equilibro que hace que la magia suceda, y te sientes orgulloso.

-Es usted de Santander pero la música le ha llevado a recorrer medio mundo. ¿Cuáles cree que son las claves de ese éxito?

-Para mi la fórmula del éxito es dedicación, pasión y perseverancia. No hay otra. Hoy en día, con la globalización y la capitalización de la industria del entretenimiento a todos los niveles, España puede competir con cualquiera. Antes no. Y por eso quiero abrir camino aquí también.

-¿Cómo ha evolucionado el sector de la música?

-Hoy en día el panorama musical es inmediato. Vivimos en una época en la que es todo 'Do it yourself'. Se acabó eso de tener un representante que te diga que te va a convertir en estrella. Yo vengo de una época en la que no había internet, en la que no existían las facilidades y los instrumentos que tenemos hoy. Hoy en día el intermediario ha desaparecido y eso está muy bien porque vas directamente al público, pero también implica mucho más trabajo.