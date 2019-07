Noches de jazz, pop y rock en el Rvbicón La Lunfardita acerca el próximo domingo su particular visión del jazz y del tango. / Rvbicón La programación arranca el jueves con Pablo Solo, ex de The Puzzles,que presentará su primer disco en solitario Lunes, 29 julio 2019, 07:43

Jazz, pop y rock and roll. Matías Kaplun, Pez Mago o Rachel Reyes, entre otros, actuarán en agosto en el veterano Bar Rvbicón de la santanderina calle del Sol. La programación arranca el jueves con Pablo Solo, ex de The Puzzel, que presentará su primer disco en solitario. En directo, cantará tocará la guitarra y hará sonar la batería. Todo un hombre orquesta.

El Bar Rvbicón propone ocho citas musicales en agosto con un repertorio que domina el jazz. Ocho propuestas que comienzan el jueves con Pablo Solo, que nació de las cenizas de The Puzzles. Hace un año emprendió el camino en solitario y empezó a componer y grabar interpretando distintos instrumentos y voces. El resultado ha sido un LP con catorce temas que presenta el jueves en el Rvbicón. En directo, tocará la guitarra y cantará, a la vez que hace sonar una batería con los pies. Y el domingo de la próxima semana llegará La Lugardita, un grupo madrileño que nació bajo la luz del jazz y al regazo del tango.

El miércoles, día 7, actuará en el Rvbicón Matías Kaplun Quartet. El guitarrista Matías Kaplun estará acompañado al piano por Mikel Núñez, en el bajo Kike Mora y en la batería Ander Hurtado de Saratxo. Kaplun es un emergente guitarrista de jazz español que hace tres años creó el cuarteto que interpreta composiciones propias. Su debut fue en Buenos Aires y su primer disco es 'Río'. El segundo domingo de agosto volverá a actuar en el Rvbicón Pez Mago con su nuevo disco 'Dos Lenguas'. El cantautor madrileño presenta su noveno disco donde mezcla poesía y viajes.

Agosto Día 1 Concierto del cantautor Pablo Solo. A las 21.30 horas. Día 4 Actuación de La Lunfardita. A las 21.30 horas. Día 7 Recital de Matías Kaplun Quartet. A las 22.00 horas Día 11 ez Mago presenta su disco 'Dos Lenguas'. A las 21.30 horas. Día 14 Actuación de Rachel Reyes y The Fireballs. A las 22.00 horas. Día 21 Concierto de Michael Kanan Trío. A las 22.00 horas Día 25 Micrófono Abierto para músicos, poetas, monologuistas, magos o cómicos. A las 21.30 horas. Día 28 El jazz de David Cid Trío. A las 22.00 horas.

Rachel Reyes & the Fireballs acercarán al Rvbicón el baile espontáneo, los ritmos pegadizos y la pasión con la que este grupo envuelve sus conciertos. La voz cálida de Rachel sorprende con pasajes desgarrados y llenos de soul que transportan al público a los mejores años de la música afroamericana y espiritual. En 'She Got Balls' se destila soul, funk y rythm and blues de manera magistral. Es un homenaje a grandes voces como las de Etta James, Johnny Guitar Watson o Ruth Brown. Y The Fireballs son Javi Suárez a la guitarra, Alvar García al bajo y Adrián Carrera a la batería.

El día 21 llegará al Rvbicón Michael Kanan al piano, acompañado por Horacio Fumero (contrabajo) y Guillem Arnedo (batería). Kanan comenzó a tocar el piano con siete años. Después de formarse han realizado giras por todo el mundo, grabado varios CD y DVD y ha acompañado a grandes músicos.

Y para terminar el mes, una jornada de micrófono abierto a músicos, poetas, monologuistas, magos y cómicos y la actuación de David Cid Trío. David Cid (Vitoria, 1996) es uno de los jóvenes talentos del jazz de España. Titulado en la especialidad de piano jazz en Musikene, creó un trío musical con el que ha recorrido un gran número de festivales de San Sebastián y Vitoria. En el bar Rvbicón presentará su primer disco.