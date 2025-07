José Luis Alonso captura una corvina de ocho kilos junto al Centro Botín: «No he pescado un pez tan grande en mi vida» El pescador aprovechó este domingo la hora previa a la pleamar, «en la que se suelen acercar muchos ejemplares», aunque no se imaginó el tamaño de la especie, que mide «cerca de un metro»

C. Gordovil Santander Domingo, 13 de julio 2025, 20:34 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

José Luis Alonso suele ir a pescar solo por la costa y también por la zona del Centro Botín. A pesar de que lleva cincuenta ... años haciéndolo, la sorpresa de este domino fue como «nueva». No se imaginaba que, con la cabeza de un chipirón que capturó el sábado, conseguiría sacar del mar una corvina de casi ocho kilos. Se encontraba frente al centro de arte ubicado en la capital cántabra cuando, aprovechó la hora previa a la pleamar -sobre las siete y media este domingo-, en la que suelen acercarse«muchos ejemplares». «Quería coger uno buno pero bajo ningún concepto me imaginaba el tamaño del que he sacado. No es lo habitual, mide cerca de un metro», añade el pescador santanderino, que una hora más tarde de la captura, aún seguía emocionado.

Emocionado porque esto «no pasa todos los días». «En un primer momento pensé que era una lubina o una dorada, pero al final resultó ser una corvina, que no es tan sabroso, pero es descomunal. Hago esto desde que tengo siete años, por mi padre, y no he pescado uno así en mi vida». De hecho, le han tenido que ayudar y él se ha tenido que bajar hasta donde están los paragolpes de los barcos para sacarla con la mano. Ampliar José Luis no fue el único que se llevó una sorpresa al pasar por el Centro Botín. Y es que los paseantes «alucinaron» al ver el tamaño del pez. Incluso muchos se pararon a charlar con el pescador, para que les contara su hazaña. Una hora más tarde de la pesca, durante su conversación con El Diario Montañés, seguía en la zona esperando por si caía «algo más». Y también espera por si algún restaurante se interesa por la corvina.

