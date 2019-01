El rock es cosa de mujeres Ana del Castillo, Ana Rincón, Gema Antolín y Cristina Juárez son las actuales miembros del grupo. / DM The Black Girls, la única banda femenina de este género en Cantabria, celebra hoy su quinto aniversario con un concierto en Santander ROSA RUIZ Santander Sábado, 19 enero 2019, 07:44

Si echan la vista atrás les parece mentira que hayan pasado cinco años desde que saltaran al escenario como la primera banda femenina de rock en Cantabria. Un lustro en el que han demostrado que este genero también es cosa de mujeres. Hoy, sábado, las componentes The Black Girls: Cristina Juárez (bajista), Ana del Castillo (guitarrista), Ana Rincón (batería) y Gema Antolín (voz) celebrarán su aniversario con un gran concierto que tendrá lugar en su 'casa', la Sala Black Bird de Santander y en el que además de estar rodeadas de amigos, fans y otros músicos repasarán como han vivido esta aventura musical.

La sala Black Bird se quedó sin banda residente y su gerente Chena decidió crear una formación femenina. Así fue como contactó con Cristina Juárez (bajista actual) y Zoe Ortiz (primera batería de la banda), que ya tocaban juntas en el grupo Lil. A ellas se sumaron la vocalista Lara Rodríguez y la guitarrista Marta García. «Lo vivimos con mucha emoción y también muy nerviosas. Pero todo salió genial y eso que no tuvimos mucho tiempo para ensayar porque Zoe y yo dedicamos mucho tiempo a probar cantantes y guitarras. Hasta que llegaron Marta, que estaba empezando a dar conciertos en solitario, y la cantante Lara que también había formado parte de otros grupos. Casualmente Ana del Castillo, la actual guitarra, estaba viéndonos entre el público, así que a los pocos meses se sumó al proyecto», recuerda Cristina Juárez.

El concierto Protagonistas The Black Girls. Grupo formado por Cristina Juárez (bajista), Ana del Castillo (guitarra), Ana Rincón (batería) y Gema Antolín (voz). Sala Sala Black Bird. C/Vista Alegre, Santander. Fecha y hora Hoy, sábado a las 21.30 horas. Apertura de puertas a las 20.30 horas. Entradas Gratis.

Con gustos musicales dispares y distintas bandas de referencias, tuvieron bien claro desde el principio que su repertorio estaría formado por 'covers' de rock, versiones de temas conocidos por distintas generaciones que además les permitiría contactar con el público. La decisión de los temas, hasta ahora, siempre se ha consensuado. Una determinación conjunta que también les permite disfrutar en el escenario.

Ana del Castillo continúa recordando que tras la marcha de la cantante Lara, llegó al grupo Carol Martín. «Fue una segunda etapa que recordamos con mucho cariño. Pero ha habido muchos más cambios hasta la formación actual. Los hemos aceptado todos como algo normal, porque son cosas que ocurren en todas las bandas. La pregunta era siempre la misma: ¿tenemos ganas de seguir tocando juntas? Y la respuesta, hasta hoy, ha sido en todos los casos 'sí'. Y mira que hemos superado baches, desde la salida de cuatro componentes hasta tres bajas maternales», explica.

Al margen de la música, las componentes tienen sus propios trabajos así que, según confiesan, les cuesta sacar huecos para ensayar. «Nos gustaría poder quedar más, pero las obligaciones familiares y laborales mandan. Así que habitualmente ensayamos unas horas antes de los conciertos», reconocen.

Tras las primeras actuaciones, The Black Girls comenzó a ser conocido en el mundillo musical de la región y empezaron a contratarlas para actuar fuera de la Black Bird. Sobre todo, en verano. «Nos llaman con frecuencia para actuar en bodas, en cumpleaños, en fiestas privadas. Y nos lo pasamos muy bien porque el ambiente es muy bueno, y el espectador también tiene ganas de divertirse. Además hemos tocado varios años en el Festival Intercultural, en la Plaza Pombo durante la Semana Grande de Santander, en las fiestas de Tetuán, en el Auditorio de El Sardinero o en las fiestas de Comillas... Aunque todas recordamos con especial emoción un concierto sorpresa a una amiga y guerrera que superó un cáncer de mama», enumera la guitarrista quien también destaca que «cada sitio es especial y de todos tenemos buenos recuerdos salvo de un concierto que ofrecimos en una boda. Parecíamos invisibles. No escuchábamos aplausos, solamente murmullo, conversaciones que nada tenían que ver con nuestra música. Aquel día lo recordamos todas porque nos fuimos con una sensación amarga para casa. Pero forma parte del trabajo».

Vivir el presente

Después de cinco años de actuaciones parece obligado preguntarles por el futuro. «Desde que comenzamos a tocar no nos fijamos ninguna meta. Vivimos el presente y disfrutamos con lo que hacemos, no pensamos hasta dónde queremos llegar o hasta cuándo. Lo que sí podemos garantizar es que el día que no disfrutemos con el grupo nos bajaremos de los escenarios».

En balance coinciden todas las componentes: «Cinco años de amistad y aprendizaje. Cinco años en los que hemos crecido musical y personalmente». Chena, que se ha convertido en su manager, se encarga de buscarlas actuaciones.

También indican que el hecho de ser una banda formada íntegramente por mujeres «no es ni una ventaja ni un inconveniente» al menos en Cantabria, donde no es difícil moverse una vez que se han hecho un hueco. «No somos ni mejores ni peores que otros compañeros. Somos, de momento, la única banda en Cantabria formada por mujeres. Esto, a veces es una ventaja cuando alguien solicita una formación con esas características, pero también nos han denegado conciertos porque no podíamos ir todas las componentes y teníamos que contar con algún chico. Ojalá hubiera más bandas como la nuestra», concluye Ana del Castillo.