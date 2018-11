La cántabra Cifra, elegida como producto de vanguardia por el SIMO Educación Alejandro Trigos. / Impulsandodigital.com El salón, que se celebra del 13 al 15 de este mes en Ifema, ha seleccionado 21 aportaciones tecnológicas del ámbito docente M. A. SAMPERIO SANTANDER. Viernes, 2 noviembre 2018, 08:00

La innovación es un desafío para todos los sectores de actividad y la educación es precisamente uno de los que más tienen que apostar por ella. SIMO Educación es un salón de tecnología para la enseñanza que se celebra del 13 al 15 de este mes de noviembre en el Ifema que ha elegido a la empresa cántabra como Cifra como uno de los 21 productos de vanguardia que van a ser destacados en la misma.

Cifra Educación es una empresa de Cantabria que desarrolla una aplicación para la gestión eficaz de centros de enseñanza. Se trata de una APP para la gestión integral de centros de enseñanza y de comunicación que dispone de versión para dispositivos móviles y que alerta cuando se recibe un mensaje de cualquier usuario del centro. Alejandro Trigos es el director general de esta empresa que presentó el pasado mes de julio dentro de la jornada Cantabria + Emprendedora que organiza El Diario Montañés en colaboración con Sodercán.

SIMO Educación presenta la plataforma SIMO Educación Innova, una iniciativa cuyo objetivo es destacar las aportaciones tecnológicas más relevantes desarrolladas en el ámbito educativo de entre todas las que se presentarán en el salón, del 13 al 15 de noviembre, informó Ifema en un comunicado. En esta ocasión se han seleccionado un total de 21 productos de vanguardia. El comité de selección, se ha guiado por criterios de novedad; avance tecnológico; mejoras en funcionalidad, usabilidad, diseño y relevancia para las nuevas metodologías educativas.

La APP está diseñada para la gestión y comunicación de centros de enseñanza

Otras propuestas

Las propuestas y productos seleccionado, además de la cántabra Cifra son: Grupo Ormo - Cloubi, una plataforma 'online' de origen finlandés para crear contenidos educativos digitales interactivos ; Edebé - Amigo, un entorno inmersivo para primaria y secundaria que facilita el uso de metodología centrada en el alumno; Esri España, Esri School Program da acceso gratuito al 'software' geoespacial ArcGIS; Complubot, Crumble Junior, la plataforma robótica compatible con bloques de construcción (LEGO); Robotrónica, The robot museum para aprender los conceptos básicos de la robótica; Macmillan Education y BQ, bMaker, una solución dirigida a alumnos de entre 8 y 15 años formada por una plataforma digital; Promethean LTD, Promethean Whiteboard App, la aplicación para paneles interactivos; Allnet, - Brick'R'Knowledge, un kit electrónico que permite interconectar 'bricks' de forma sencilla; Grupo Edelvives, la leyenda del legado, el proyecto para primaria de Edelvives; SM, Apprender, una tienda de aplicaciones educativas ; Atlantic Devices Post Print, Smart e-Blackboard G3, la pizarra de gran tamaño; Flexbot, Flexbot ClassPack Primaria, diferentes kits de electrónica y robótica; Smart Crambo, solución integral TIC para centros educativos Sm,rt; Editorial Vincens Vives, Scottie Go!, un juego de programación para estudiantes a partir de 6 años que permite crear secuencias ordenando piezas de cartón; Samsung , Galaxy Tab S4, la tableta con pantalla de 10,5 pulgadas y sistema operativo Android puede transformarse en un ordenador tradicional cuando se utiliza con un brazo robótico que acerca el mundo de la industria 4.0 a los estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y universidades; Microsoft, #MicrosoftEDULab, espacio para explorar nuevas tecnologías; Casio, escuelas libres de mercurio que están trabajando con ecoproyectores; HP, HP Elite Slice G2 con Intel Unite, un equipo con procesador Intel Core vPro permite conectar el ordenador del profesor o el alumno de forma inalámbrica para compartir materiales y colaborar en tiempo real y Esemtia Grupo Edebé, Projectia, plataforma con metodología ABP para gestionar proyectos.