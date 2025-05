Israel convoca a la embajadora española tras tacharlo Sánchez de «Estado genocida»

R. C. Miércoles, 14 de mayo 2025 | Actualizado 15/05/2025 00:08h. Comenta Compartir

Nuevo encontronazo diplomático entre Israel y España a costa de unas otras declaraciones del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar en medio del recrudecrimiento de la guerra en Gaza. En este caso, el Ministerio de Exteriores hebreo ha convocado a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón Pérez, «a una reunión de reprimenda» en represalia por las «duras» palabras del presidente Pedro Sánchez, que había tachado horas antes al país judío de ser un «Estado genocida».

Por su parte, el departamento de Exteriores español no ha querido hacer comentarios al respecto. No obstante, tampoco sería la primera vez en que Salomón es convocada desde que se produjo el ataque terrorista del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la posterior respuesta militar israelí en el enclave palestino.

Tanto Sánchez como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habían tratado hasta ahora de evitar referirse en esos términos al Estado hebreo, aunque sí se habían apoyado las actuaciones del Tribunal Pênal Internacional (TPI) contra varios altos dirigentes israelíes -encabezados por el primer ministro, Benjamin Netanyahu- por la guerra de Gaza e incluso habían calificado sus bombardeos de «masacre indiscriminada», según Europa Press. Quien sí habló de «auténtico genocidio» fue la titular de Defensa, Margarita Robles el pasado mayo, lo que generó malestar en el lado israelí. En aquel entonces no trascendió que también se hubiera convocado a la embajadora.

El último movimiento diplomático de Tel Aviv se produce después de que el presidente del Gobierno se haya referido a Israel en el Congreso de los Diputados. «Nosotros no comerciamos con un Estado genocida», ha asegurado Sánchez en respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Sin embajador en Madrid

Israel sigue por el momento sin embajador en Madrid después de que su representante diplomática en España, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento del Estado palestino. Para entonces ya se sabía que éste se jubilaba en julio y había sido designado un sucesor, Zvi Vapni.

Sin embargo, Vapni no llegó a tomar posesión de su cargo, ya que el Ejecutivo israelí no dio luz verde a su traslado a Madrid y fue nombrado finalmente embajador en Países Bajos. El Gobierno de Benjamin Netanyahu no ha enviado desde entonces a otro diplomático para ocupar el puesto, aunque no cierra la puerta a que pueda ocurrir próximamente, según indicaron recientemente fuentes diplomáticas israelíes..

El reciente desencuentro entre los dos gobiernos a resultas de la cancelación de un contrato para la adquisición de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí ha vuelto a poner de manifiesto que la relación a nivel político no atraviesa su mejor momento.

En cualquier caso, la Embajada israelí en Madrid sigue estando operativa, con un encargado de negocios al frente y contactos en todos los ámbitos. A su vez, la legación española en Tel Aviv, que encabeza Ana Salomón, también sigue funcionando con normalidad.