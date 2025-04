Qué maravillosa es toda esta tecnología que nos rodea, que nos hace la vida tan fácil. Pulsando un botón abro la puerta de mi casa ... y la del garaje. Controlo desde mi móvil alarma, iluminación, riego del jardín, y hasta algunos electrodomésticos. Converso e intercambio fotos y documentos a cualquier hora con los colegas de la región, y también con los que viven a más de 400 kilómetros. Hasta puedo hacer videoconferencias y chatear en tiempo real con mi compadre en Méjico. ¡Qué maravilla!

Vaya, ha debido saltar el diferencial, que pasa de vez en cuando… Pues no, todo está bien, pero no hay suministro eléctrico. Bueno, será cuestión de unos minutos… No. Van a ser horas, y no se sabe bien cuántas. De pronto, todo ese extraordinario mundo tecnológico se esfuma y nos deja absolutamente indefensos, vulnerables. Nada funciona. No puedo encender la televisión ni la radio para saber qué está sucediendo, soy un prisionero en mi casa, y además incomunicado. No hay servicio de telefonía móvil ni tengo internet, incluso el fijo, ese elemento decorativo que nunca uso, también depende del router y del suministro eléctrico. En ese momento recuerdo el viejo transistor a pilas. Por fin puedo enterarme de qué está pasando por el mundo, que las emisoras de radio tienen generadores para estos casos. Busco los frontales que utilizo para ir al monte, por si esto va para largo, y me acuerdo de ese hornillo a gas que nunca he utilizado porque, si la cosa se complica, a ver cómo cocino.

Es el caos a nivel doméstico, y el macrocaos a nivel de ciudad, mucho mayor cuanto más grande. Y qué decir de los inmensos perjuicios a nivel profesional, comercial, industrial… Se ha roto el tendón de Aquiles de nuestra sociedad. En medio de este maravilloso mundo tecnológico del que nos hemos dotado, somos más vulnerables que nunca. La caída de una sola ficha de ese gran dominó nos deja totalmente fuera de juego. Y no habrá ninguna inteligencia artificial que venga en nuestra ayuda. ¿Habrá que tomarse en serio lo del kit de emergencia…? Hoy voy a comprar un generador.