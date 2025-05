«Las vacas bajarán un poco la producción de leche porque el lunes se estresaron»

«Incertidumbre». Así, con esa palabra, es como vivieron el lunes los ganaderos el apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda la península Ibérica. ... Agapito Fernández, ganadero de Sat Ceceño (Valdáliga), tardará en olvidarlo. De las 180 vacas que tiene, ordeña a unas 85 a través de un sistema robotizado que está las 24 horas del día en funcionamiento. Una técnica que, como se pueden imaginar, depende de la electricidad. «En cuanto vimos el calibre de la situación nos pusimos en marcha para buscar un generador y poder reconectar el robot. Estuvimos toda la tarde intentándolo porque un parón así es un problema gigante para nosotros», cuenta. A diferencia de otros ganaderos con menos ejemplares, Agapito no podía ni plantearse ordeñar a mano a sus 85 vacas. Tenía que encontrar un generador sí o sí.

Tras horas de búsqueda, consiguió reservar tres generadores en Riu SA, una empresa de alquiler de maquinaria ubicada en la Avenida de Parayas (Santander). «Cuando llegamos había ya unos diez ganaderos esperando. Menos mal que estuve hábil y lleve un remolque grande para poder transportar los generadores, porque el servicio de envío que tiene la empresa no daba abasto». Así lo hizo. Cargó los generadores al coche y puso rumbo a Valdáliga. «Y justo cuando llegué a la granja, volvió la luz».

Muchos ganaderos ya cuentan con sistemas que les permiten disponer de electricidad de manera autónoma

Fernández se puso rápidamente a reconducir la situación. Un parón de cinco horas que, sin duda, lo notará en los próximos días. «Las vacas van a producir menos leche porque han estado muy estresadas al no poder ordeñarlas cuando tocaba. Cuando volvimos a poner el robot en marcha llevábamos un retraso de unos 45 animales», lamenta.

Un problema que no va a tener Ángel Ruiz, de la ganadería Sat Peñara (Suances), porque él ya tenía un generador para prevenir estos contratiempos. «Prácticamente ni me enteré del apagón. En cuanto se va la luz, el generador se pone en marcha automáticamente», explica. Algo que considera «básico» para todo aquel ganadero que, como él, también tenga un sistema robotizado de ordeño. «Tenemos dos robots que ordeñan al día 120 vacas, no podemos permitirnos ningún fallo, ni aunque se vaya la luz menos tiempo a causa de una tormenta», confiesa.

Lo que no cabe duda es que, a partir de ahora, serán muchos los ganaderos que se hagan con un generador para poder seguir desarrollando su jornada con normalidad y no tener que lamentar consecuencias, ya sea la falta de producción o la pérdida del tanque de leche en caso de que el problema persista muchas horas. Por suerte, nadie en Cantabria ha tenido que tirar la producción de leche almacenada.

Los ganaderos, primero

La búsqueda de generadores originó colas en los establecimientos. Balbi Ruiz, de Alquileres del Saja (Reocín) define la tarde del lunes como «terrible». Cuando llegó a su negocio había tanta gente haciendo cola que incluso tuvieron que poner a una persona a organizar el tráfico. «Desde el primer momento le dimos prioridad a los ganaderos porque por esta zona hay muchos y sabemos la chapuza que ha sido para ellos», expone. «Al final pudimos abastecer a todos y fue un alivio que muchos trajesen su propio transporte porque nosotros no dábamos abasto. Fue una situación catastrófica y caótica».