Muchos ganaderos de Cantabria volvieron a ordeñar a mano durante el corte de luz

Pocas explotaciones ganaderas quedan hoy en día en las que ordeñen las vacas a mano, por no decir ninguna. La mayoría cuenta con ordeñadoras robotizadas que facilitan y ahorran trabajo al ganadero. Sin embargo, este lunes sin luz tantas horas ha obligado a los propietarios de ganaderías a retomar la ya antigua técnica del ordeño manual.

Cuando se produjo el corte de suministro, a eso de las 12.30 horas, los ganaderos todavía no se imaginaban que su jornada se iba a ver afectada. Al principio todos pensaron lo mismo, que se trataba de una avería momentánea. A medida que fueron pasando los minutos la situación comenzó a preocupar a los trabajadores del sector primario, especialmente a aquellos que por norma general ordeñan al medio día o a primera hora de la tarde -cada cual tiene sus propios horarios-.

José Manuel Ruiz, ganadero de Vispieres (Santillana del Mar), es uno de ellos. «En cuanto me enteré de que se trataba de un problema nacional me preocupé, porque algo de este calibre no se soluciona tan fácilmente», cuenta. Él suele ordeñar sus 45 vacas en torno a las 15.00 horas. «Viendo que la luz no volvía cogí la segadora y me fui a cortar verde, para ir adelantando». Tenía esperanza de que todo se solucionase porque «no pasa nada porque los animales esperen un poco, pero ya viendo que la luz no volvía, con el paso de las horas, no tuve más remedio que ponerme a ordeñar a mano. Era demasiado para ellas».

«Es algo que he hecho muchas veces cuando era pequeño. Este mundo lo mamé de mi padre y desde bien joven le ayudaba en las tareas. Ordeñar a mano era una de ellas, pero es un trabajo duro», reconoce. Ahora que lo ha tenido que retomar es cuando más valora las nuevas tecnologías. «No hay color, los avances tecnológicos nos facilitan mucho la vida a los ganaderos, sobre todo en cuanto a tiempo». Y es que ordeñar a mano supone una media de 15 minutos por vaca. Teniendo en cuenta que José Manuel tiene 45 ejemplares, le hubiese llevado buena parte de su jornada por más que contara con la ayuda de su mujer, Isabel, y su cuñado, Fernando. «Entre tres hubiese sido más fácil y rápido, pero menos mal que volvió justo a tiempo».

Quien también ha tenido que contar con la ayuda de más personas ha sido un ganadero de Lamadrid (Valdáliga), con 300 vacas a su cargo, que se dice pronto. Por lo que pudo saber este periódico, el propietario de la ganadería salió en busca de sus vecinos para solicitar ayuda y estos no dudaron en unirse.

En peor situación se han visto aquellos ganaderos que han requerido la actuación de un veterinario durante estas horas sin electricidad. De hecho, como las comunicaciones se vieron afectadas, muchos de los que han requerido ayuda de un profesional no pudieron contactar con ellos.