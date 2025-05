Una manifestación del Primero de Mayo con Bridgestone en primera línea

Héctor Ruiz Santander Jueves, 1 de mayo 2025, 12:47 Comenta Compartir

Es otra vez Primero de Mayo y el centro de Santander no falta a su habitual marcha. Pero la de este año es distinta; además ... de luchar por 'Proteger lo conquistado para ganar futuro', tal y como defiende la pancarta de los sindicatos convocantes (CC OO y UGT) que encabeza la comitiva, hay otra lucha más concreta. Un par de pasos por atrás está el letrero de Bridgestone para recordar que esta fecha debe mirar sobre todo por aquellos que no tienen asegurado lo que hoy se conmemora: trabajo . Con su ya habitual lema «En Bridgestone no sobra nadie, faltan soluciones» la plantilla de la fábrica de Puente San Miguel actuaba de avanzadilla del pelotón de manifestantes.

Una marcha que ha arrancado a eso de las 12.30 horas y que poco a poco ha ido incorporando gente hasta abarrotar desde la calle Brugos hasta el Ayuntamiento. Las luchas laborales particulares de Cantabria no terminan en Bridgestone. La segunda parte de la marcha daba voz a otro de los conflictos que han caldeado el panorama industrial en la región las últimas semanas, la reclamación de un convenio justo para el metal. Eso con una pancarta aupada por algunos de los trabajadores del sector en la que se puede leer: «Por un convenio justo para el Metal. En la lucha (otra vez)», recordando que se vuelve a repetir el mismo conflicto que hace unos años paralizó por completo la industria en la comunidad.

