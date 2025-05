Comenta Compartir

Si la historia del ferrocarril en Cantabria tuviera que representarse en un escenario, no me cabe la menor duda de que sería un esperpento de ... Valle Inclán, aunque no estoy seguro de que al escritor gallego se le hubiera ocurrido deformar la realidad y resaltar sus aspectos grotescos y absurdos con ideas como perforar túneles que no conducen a ningún sitio, algo que todavía nos recuerda el túnel de La Engaña con la eterna aspiración del Santander-Mediterráneo, o el diseño de túneles por donde no cabían los trenes, como ocurrió con los planes de Cercanías. Qué les voy a decir del obsoleto tren Santander-Bilbao, clave estratégica para el futuro de las comunicaciones de Cantabria que el atleta Usain Bolt adelantaría corriendo si mantuviera su ritmo de los 100 metros lisos en el trayecto.

Quizás el ministro Óscar Puente tenga razón y los robos de cable en el AVE Madrid-Sevilla, con el resultado de cientos de viajeros abandonados a su suerte y en lamentables condiciones, sea un sabotaje. Pero con el mismo razonamiento podemos pensar que la sucesión de averías (falta de inversiones en mantenimiento), transbordos y otras molestias que sufren los viajeros con destino o llegada a las estaciones de Cantabria, constituyen otro ejemplo de sabotaje, sospecha que se hace más verosímil cuando hace unos días la Justicia ha paralizado las obras del AVE con destino a Cantabria en tierras palentinas ¡con el despropósito de derribar las obras ya realizadas! En la segunda década del siglo XX hubo en Cantabria un equipo de fútbol que se llamaba Siempre Adelante. Vestía camisetas moradas y estaba vinculado al Club de los Exploradores, los 'boys-scouts' santanderinos. El nombre de aquel equipo era también su lema social y deportivo, un lema para aplicar a cualquier iniciativa de desarrollo humano, menos a los trenes de Cantabria, que serán pioneros en ser trenes de la marcha atrás e inspirar los chistes de Leo Harlem.

