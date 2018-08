Sardinada en Suances y otros planes para este viernes Llega un nuevo fin de semana y Cantabria ofrece alternativas de ocio para todos los gustos: gastronomía, espectáculos, deporte... Celebración de la sardinada. / Vicente Cortabitarte ADRIANA DE LAS CUEVAS Santander Jueves, 16 agosto 2018, 19:47

¿No sabes qué hacer este viernes? Cantabria ofrece planes de todo tipo. Si tienes hambre no dudes en ir a la sardinada, si te quedaste pegado a la silla del despacho vete a dar una vuelta por la región y si estás cansado siéntate y disfruta del espectáculo. Además si todo eso no te convence, conviértete en pirata por un día.

CÓMO EMPEZAR EL FIN DE SEMANA... Sardinada del Espadañal

El parque de El Espadañal de Suances acoge este viernes 17 la tradicional sardinada popular que cada año congrega a centenares de personas. El municipio se inundará de sardinas y sangría a las 20.00 horas con los ritmos de José Salazar amenizando la fiesta. Como gran final se nos trasladará a los años 60 cuando den las 23.00 horas con el concierto del grupo Recuerdos en la Plaza de La Concha.

Sardinas a la brasa. / DM

Si eres de los que no se saltan las cenas, en Ajo (Bareyo) no te decepcionarán con la marmitada de San Roquín a las 20.30 horas. Y si el estómago te lo permite no dudes en apuntarte a la macrodiscoteca a partir de las 22.30 horas.

Fiestas de la Patrona

Las fiestas de la Virgen Grande llegan a su segundo fin de semana y apuntan alto con una propuesta de planes de lo más diversa. El viernes viene marcado por la tercera edición de una jornada sobre adopción y respeto hacia los animales, en la plaza Baldomero Iglesias a las 17.00 horas. El evento incluye dos desfiles caninos, una charla sobre mascotas, una exhibición de un perro de terapia asistida de la asociación valenciana APTCE y la presencia de la Patrulla Canina. Desde el Refugio de Torres y el Ayuntamiento señalan que el objetivo es promover la adopción y concienciar al público para lograr el sacrificio cero en Torrelavega.

Entre otras actividades del día se incluyen talleres para niños, concurso de bolos y numerosas actuaciones que contarán con Carolina Durante, Sidonie y Rural Zombie y el grupo de folk gallego Luar Lubre. Además el público infantil será el protagonista de la mañana con un laberinto para niños a las 11.00 horas que dará paso al pasacalles en las proximidades de la plaza Mayor.

Asimismo, aprovechando el ambiente festivo de la ciudad los comerciantes de la calle Mártires inaugurarán una campaña promocional en la que habrá hinchables para los más pequeños, actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas de 12.00 a 20.00 horas.

Serie de aventuras

Caminando hacia el fin de semana no te detengas y llega hasta Liendo a las 16.00 horas, donde podrás seguir la ruta por el monte Candina. Si quieres una propuesta cultural apúntate a la ruta de Limpias en la que recorrerás enclaves históricos y medioambientales durante 5 kilómetros.

Si te apetece estirar las piernas, pero contar kilómetros suena demasiado costoso, la visita a los Viveros Barbas a las 10.30 horas puede que sí te convenza para madrugar. Se trata de unos invernaderos automatizados multitúnel en los que podrás aprender sobre los sistemas de cultivo más modernos mientras disfrutas de un día al aire libre. Estos tres eventos están organizados por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, cuyo contacto es el 942627011.

Invernaderos de Cantabria. / Javier Rosendo

En Cantabria tenemos la suerte de vivir al lado de unas costas maravillosas, cuya influencia ha marcado intensamente el desarrollo de la región. Este viernes con la salida por el puerto pesquero de San Vicente de la Barquera podrás aprender sobre la relación entre el ser humano y el medio marino así como las técnicas de pesca artesanas y la importancia de la conservación. La actividad dura de 09.00 horas a 12.00 y ha de reservarse en info@ambientaliaconsultores.es o en el 609572116.

Arte

El Centro Botín nos presenta la visita-experiencia '¿A qué suena la mesa de Miró?'. El luthier y compositor Javier Botanz demostrará que a través de los sentidos todo es posible. La creación artística no tiene límites y puede experimentarse de mil maneras. Este viernes se abandona la vista y se opta por explorar la obra de Joan Miró a través del oído a las 19.00 horas.

Escultura de Joan Miró en el Centro Botín. / Alberto Aja

Desde Laredo utilizan la inspiración artística para dar a conocer el patrimonio cántabro entre jóvenes de 7 y 14 años. Los niños podrán disfrutar de un día de aventuras, de 10.00 a 16.00 horas recorriendo elementos patrimoniales de la región y plasmándolos en el papel, una manera divertida de aprender sobre su tierra. Para reservar ha de enviarse un email a europapatrimoniocultural@gmail.com

Comillas nos acerca a la artesanía con la XI ruta de artesanos de Cantabria en la Plaza Fuente de los Tres Caños, en la que se expone el trabajo que se realiza actualmente en la región. Hasta el día 19 podrás disfrutar de las exhibiciones e incluso sacar tu lado más artístico en los talleres participativos.

Teatro

Dentro de la programación del FIS, el Palacio de Festivales se convertirá en un portal al mundo de la fantasía a las 19.00 horas del viernes. Dedicado al público infantil, a través de la pieza musical 'Ma Mére l´oye' los presentes serán introducidos en los cuentos de hadas de Charles Perrault y los hermanos Grimm. Para motivar la imaginación del público a través de los sentidos la obra se realizará enteramente a modo de teatro gestual, títeres y video.

Las palabras no pierden importancia en la Casa de Cultura de Santoña en la que se organiza una sesión de cuentacuentos a las 19.00 horas. La pieza escogida es 'Cuando las niñas vuelan alto' de Raquel Díaz Herrera, a la cual seguirá una sesión de manualidades para los pequeños artistas presentes.

Está claro que este viernes viene dedicado a los más pequeños. La mañana empezará con los encantamientos del mago Julianini a las 11.30 horas en la Ferroteca Municipal de Cades (Herrerías) y en el Centro Cultural Evaristo Silió surgirá la magia entre cartas y palomas blancas a las 16.00 horas de mano del mago Xuso.

No te preocupes, los adultos no os quedáis sin escenario gracias a la serie de 'Teatro de una noche de verano' que da el turno a la obra 'Fue sin querer' bajo la dirección de Carlos Dávila y Félix Concuera a las 22.00 horas. La noche promete con una propuesta cargada de diversión loca a base de cabaret, sketches y música en directo.

Música

El inicio de la tercera edición del festival SoundCity en Torrelavega, dedicado a la música alternativa, indie y pop el jueves no deja con ganas ya que continúa este viernes con las actuaciones de Ídolos del Extrarradio, Carolina Durante, Sidonie y Rural Zombies, además del Farmarockero.

El blues y el rock caracterizarán este viernes con la participación de La Frontera y Los Deltonos en el Galerna Bike Rock Fest de Cabezón. Una cita imprescindible para moteros y amantes de la música. También se podrá disfrutar de la oferta gastronómica, los juegos moteros y las rutas, que recorrerán Cabezón de la sal, Treceño, Roiz, Labarces, Gandarilla, El Hortigal (San Vicente de la Barquera) y Caviedes.

Grupo musical Los Deltonos. / J.A. Valencia

Desde Santander, el rock continúa junto con la música instrumental, sonidos cercanos al reggae y un tributo a Johnny Cash en el Audirock. Este viernes tocarán los cántabros Smooth Beans, Sun of cash y The Pulsebeats.

El FIS continúa con fuerza y además de la propuesta teatral en el Palacio de Festivales lleva la música hasta Noja con una noche ambientada con los sonidos de la viola y la percusión además de la voz de Rocío Márquez en los jardines del palacio del Marqués de Albaicín.

Mercado pirata

2003 causó revuelo con el estreno de Piratas del Caribe. Después de sus secuelas, si eres de los que aún tiene ganas de más ahora tienes la ocasión de moverte entre corsarios gracias a la celebración del mercado pirata en Liencres los próximos tres días. Puede que no te subas a la Perla Negra, pero podrás disfrutar de pasacalles, espectáculos y talleres.