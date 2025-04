Lorena Cueto se prepara para coger en mayo el bastón de mando del Ayuntamiento de Cartes con «cierto vértigo», pero con la convicción de que ... está preparada para dar el relevo a Agustín Molleda. Un «referente» para ella y todo un grupo socialista que puede presumir de tener 10 concejales de 13 posibles. Es madre trabajadora, con dos hijos, cartiega por nacimiento y residencia y gran conocedora de su municipio. Atesora una larga trayectoria política que comenzó en 2011 en la oposición y desde 2015 en el gobierno municipal de la mano, siempre, de su predecesor y amigo Agustín Molleda.

-Nadie podrá decir que no tiene experiencia

-Es una trayectoria larga, desde 2011, y que se refuerza desde 2017 estando día a día aquí, en el Ayuntamiento, lo que me ha permitido conocer perfectamente su funcionamiento. Vivo en Cartes, por lo que también conozco a mis vecinos, un municipio en el que pienso luchar y llevar a buen puerto este nuevo reto que se me pone por delante.

-La primera alcaldesa de Cartes.

-Sí. Esta idea no había aterrizado hasta que una trabajadora municipal dijo que el día que tome el mando habrá que hacer una fiesta, porque seré la primera mujer alcaldesa de Cartes. Algo que me hizo sentir realmente orgullosa. Y más porque nunca pensé estar en política ni llegar hasta donde estoy, gracias a una persona que confió en mi, y gracias a mi familia, que siempre me ha apoyado, así como a mi marido y mi madre, que me han ayudado con la conciliación.

-Ya sabía que este momento llegaría pero ahora que ya tiene que coger el bastón, ¿se siente diferente?

-Esperábamos que en septiembre de 2026 Molleda se retirara, pero la fecha estaba todavía lejos. Finalmente las cosas han sido así y agradezco el adelanto porque no hay tiempo para pensar, tienes que hacerlo ahora y ya está.

-O sea, que hay cierto vértigo.

-Bueno, ahora mismo todo el del mundo, sería descerebrada si no lo sintiera. Pero creo que tengo la mezcla justa de ilusión y de respeto, ese hormigueo que por la noche me despierta y me hace preguntarme si estaré preparada o no. Lo que tengo claro es mi capacidad de trabajo y que estaré a la altura de las circunstancias y de lo que mis vecinos me exijan.

-¿Cambiará mucho su labor?

-Llevo diez años compartiendo las tareas de gobierno, pero es muy diferente ahora que ya no está un alcalde al que correspondía la última palabra, un referente, un respaldo que ahora deja de tener todo el equipo. Ahora me tocará serlo a mí, para mis compañeros y para mis vecinos.

-Sustituye a un «referente».

-Es que ha sido un referente, un revulsivo para nosotros y para el Ayuntamiento. Veníamos de una época muy oscura y desde 2015 el municipio ha dado un giro absoluto. Para mí está siendo complicado porque Agustín ha sido mi guía, un amigo con quien he compartido muchas cosas día tras día.

-Pero le queda todo el grueso de su equipo de gobierno.

-Cierto. Es primordial contar con un equipo que viene trabajando desde hace años y que funciona. Eso me da tranquilidad, saber que trabajaremos como hasta ahora por los vecinos, que son los que nos marcan los tiempos.

-¿Ya sabe cómo reestructurará el gobierno municipal?

-Como ha sido todo tan rápido tenemos que sentarnos y estudiar cómo quedarán las tenencias de Alcaldía, las comisiones, los liberados y poder funcionar como se venía haciendo o mejor.

-Su papel ha estado siempre ligado a la Concejalía de Economía y Hacienda.

-Ha sido una de mis tareas de gobierno. Entramos en 2015 con una situación económica compleja. Llegas desde la oposición y lo que sabes es lo justo, pero poco a poco, tras un estudio exhaustivo, fuimos cogiendo las riendas hasta alcanzar la situación actual de bonanza económica. El truco es trabajar mucho, aprender y, lo reconozco, mucha ayuda del departamento de Intervención.

-¿Mantendrá esa área?

-Mi idea es mantener la cartera de Hacienda, a lo mejor delegando alguna carga o compartiéndola con un compañero, pero mi intención es mantener esa Concejalía, al menos de momento.

-Con los presupuestos más altos de la historia de Cartes.

-Con los presupuestos más altos de la historia del municipio y con la obra más importante de la legislatura. Un pabellón polideportivo que fue un sueño durante mucho tiempo y ahora es una realidad. Ya hemos abierto el pliego para pedir el crédito necesario y el proyecto va dando los pasos necesarios para que en verano tengamos palas trabajando en Mijarojos.

-¿Hay algo que tenga pensado cambiar o empezar?

-Ahora mismo, a mitad de legislatura, creo que hay que seguir el camino que nos marcamos en mayo del 2023, mantener lo que funciona. A Cartes le funciona la conciliación familiar; le funcionan las escuelas deportivas con 800 niños; la guardería integrada en el centro escolar; un banco de libros por 40 euros. Son cosas que hay que mantener, por las que hay que seguir apostando.

-¿Cómo está llevando estos días?

-No te da tiempo ni a pensarlo. Aquí llegas por la mañana con una idea, una agenda de cosas por hacer y hay días en los que, al final, has hecho mil tareas pero no has tachado nada de lo que te habías propuesto.

-Pero seguro que en algún momento piensa en mayo del 2027.

-Sí, sí, pero, como decía antes, casi agradezco que las cosas se hayan dado así, porque es cierto que no tienes tiempo para pensar qué lo que debes afrontar ahora, pero, a la vez, tengo más tiempo para preparar mi equipo y mi programa. De la otra forma seguro que habría ido con más vértigo, con más ansiedad a esas próximas elecciones. En cambio, ahora tengo margen para demostrar lo que soy y lo que puedo dar, sumar más personas a este equipo y llegar a mayo del 27 con fortaleza y seguridad.