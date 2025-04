La consulta en Google de la alcaldesa de Santillana: «Cuál es la pena de una mordida en política»

En sus diferentes intervenciones públicas, la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo (PRC), siempre se ha mostrado «tranquila» respecto al caso en el que ... está implicada por la subcontratación de la empresa de su hermana para un trabajo del Ayuntamiento por el que facturó 7.500 euros.

Cuando su predecesor en el cargo, Ángel Rodríguez (PSOE), anunció a principios de junio de 2024 que iba a denunciarla por el encubrimiento de una presunta mordida, la regidora fue contundente en declaraciones a El Diario Montañés: «El procedimiento es totalmente correcto. No se ha cobrado ni más ni menos. Estoy muy tranquila. Si tuviese miedo o algo que ocultar no daría el paso de presentar la moción de censura ni me estaría complicando la vida».

¿Le dijo al responsable de la empresa Ingenia que le iban a adjudicar el proyecto pero luego tenía que contratar a su hermana?, se la interpeló. «Jamás, yo no le tengo que decir a ninguna empresa a quién tiene que contratar. De todas formas, si yo quiero contratar directamente a esta empresa (la de su hermana), ¿por qué no lo iba a hacer si lleva trabajando con el Ayuntamiento desde 2006?».

Este fue el mensaje que lanzó de cara a la galería, aunque la procesión iba por dentro. Según la información recabada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil, la alcaldesa tuvo momentos de «mucha preocupación» días antes de votarse la moción de censura e incluso un mes después. Al menos es lo que reflejaban los mensajes de Whatsapp que envío a su asesor y las búsquedas en Google que realizó, como «cuál es la pena de una mordida en política», para informarse sobre la denuncia que había interpuesto su predecesor ante la Fiscalía.

El ‘caso Santillana’ y sus ramificaciones El ‘caso Santillana’ surgió el 5 de junio de 2024 a raíz de la denuncia que interpuso el exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE) contra la alcaldesa Sara Izquierdo (PRC), que le presentó una moción de censura, por la subcontratación de la hermana de la alcaldesa para un proyecto. La regidora respondió con otra denuncia por el borrado de datos de los servidores municipales. Estos dos casos dieron lugar a otros dos más, al que hay que añadir un quinto por posible blanqueo. Causa de la hermana de la alcaldesa 5-6-2024 Causa del borrado de datos 6-6-2024 Días después la presentación de la moción de censura, el exalcade Ángel Rodríguez (PSOE) denuncia a la Fiscalía la subcontratación de la hermana de Sara Izquierdo. El mismo día que accede a la Alcaldía Sara Izquierdo denunció un borrado parcial de archivos municipales que efectuó la edil Paula Pérez. Detenciones de la alcaldesa, el exalcalde y otros imputados 1-8-2024 A instancias de la Fiscalía, la Guardia Civil procede a las detenciones de Sara Izquierdo y Ángel Rodríguez a raíz de las dos denuncias. Causa de blanqueo de capitales 6-6-2024 Declaración de la alcaldesa y otras pesquisas 1-8-2024 En esta pieza se incluirán todas las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las dinámicas económicas de los investigados que impliquen ocultaciones de bienes o capitales. La comparecencia de más de seis horas de Sara Izquierdo permite a la Guardia Civil investigar otros asuntos que dan lugar a dos nuevas causas. Causa del parking Causa de las subvenciones al fútbol La Fiscalía sostiene que los investigados prestaron un servicio municipal «sin contrato», «de espaldas al interventor» y sin que pudieran concurrir a la gestión otros licitadores. El fiscal entiende que se ha constatado un sistema de funcionamiento del deporte caracterizado por la «opacidad» y la «ausencia» del control de legalidad y financiero. El ‘caso Santillana’ y sus ramificaciones El ‘caso Santillana’ surgió el 5 de junio de 2024 a raíz de la denuncia que interpuso el exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE) contra la alcaldesa Sara Izquierdo (PRC), que le presentó una moción de censura, por la subcontratación de la hermana de la alcaldesa para un proyecto. La regidora respondió con otra denuncia por el borrado de datos de los servidores municipales. Estos dos casos dieron lugar a otros dos más, al que hay que añadir un quinto por posible blanqueo. Causa de la hermana de la alcaldesa 5-6-2024 Causa del borrado de datos 6-6-2024 Días después la presentación de la moción de censura, el exalcade Ángel Rodríguez (PSOE) denuncia a la Fiscalía la subcontratación de la hermana de Sara Izquierdo. El mismo día que accede a la Alcaldía Sara Izquierdo denunció un borrado parcial de archivos municipales que efectuó la edil Paula Pérez. Detenciones de la alcaldesa, el exalcalde y otros imputados 1-8-2024 A instancias de la Fiscalía, la Guardia Civil procede a las detenciones de Sara Izquierdo y Ángel Rodríguez a raíz de las dos denuncias. Causa de blanqueo de capitales 6-6-2024 Declaración de la alcaldesa y otras pesquisas 1-8-2024 En esta pieza se incluirán todas las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las dinámicas económicas de los investigados que impliquen ocultaciones de bienes o capitales. La comparecencia de más de seis horas de Sara Izquierdo permite a la Guardia Civil investigar otros asuntos que dan lugar a dos nuevas causas. Causa del parking Causa de las subvenciones al fútbol La Fiscalía sostiene que los investigados prestaron un servicio municipal «sin contrato», «de espaldas al interventor» y sin que pudieran concurrir a la gestión otros licitadores. El fiscal entiende que se ha constatado un sistema de funcionamiento del deporte caracterizado por la «opacidad» y la «ausencia» del control de legalidad y financiero. El ‘caso Santillana’ y sus ramificaciones El ‘caso Santillana’ surgió el 5 de junio de 2024 a raíz de la denuncia que interpuso el exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE) contra la alcaldesa Sara Izquierdo (PRC), que le presentó una moción de censura, por la subcontratación de la hermana de la alcaldesa para un proyecto. La regidora respondió con otra denuncia por el borrado de datos de los servidores municipales. Estos dos casos dieron lugar a otros dos más, al que hay que añadir un quinto por posible blanqueo. Causa de la hermana de la alcaldesa 5-6-2024 Causa del borrado de datos 6-6-2024 Días después la presentación de la moción de censura, el exalcade Ángel Rodríguez (PSOE) denuncia a la Fiscalía la subcontratación de la hermana de Sara Izquierdo. El mismo día que accede a la Alcaldía Sara Izquierdo denunció un borrado parcial de archivos municipales que efectuó la edil Paula Pérez. Detenciones de la alcaldesa, el exalcalde y otros imputados 1-8-2024 A instancias de la Fiscalía, la Guardia Civil procede a las detenciones de Sara Izquierdo y Ángel Rodríguez a raíz de las dos denuncias. Causa de blanqueo de capitales 6-6-2024 Declaración de la alcaldesa y otras pesquisas 1-8-2024 En esta pieza se incluirán todas las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de las dinámicas económicas de los investigados que impliquen ocultaciones de bienes o capitales. La comparecencia de más de seis horas de Sara Izquierdo permite a la Guardia Civil investigar otros asuntos que dan lugar a dos nuevas causas. Causa de las subvenciones al fútbol Causa del parking El fiscal entiende que se ha constatado un sistema de funcionamiento del deporte caracterizado por la «opacidad» y la «ausencia» del control de legalidad y financiero. La Fiscalía sostiene que los investigados prestaron un servicio municipal «sin contrato», «de espaldas al interventor» y sin que pudieran concurrir a la gestión otros licitadores.

En uno de los informes que se encuentran dentro del sumario del 'caso Santillana', al que ha tenido acceso este periódico, la Guardia Civil hace hincapié en un chat que tenía Sara Izquierdo en su móvil y en el que el que su interlocutor es su asesor B. V., si bien los investigadores desconocen si este trabaja para el Ayuntamiento o de manera particular, aunque concluyen que la «dirige desde abril de 2024 hasta la consecución de la Alcaldía».

Del contenido de esas conversaciones, la Guardia Civil deduce que mientras Izquierdo informa a su asesor de las diversas situaciones que le suceden, él le indica cómo debe mostrarse ante cada adversidad o situación en redes sociales, borrando fotografías, eliminando la privacidad, cambiando perfiles, invitándola a abrir cuentas en Facebook, Instagram, Linkedln, explicándole cómo debe reaccionar ante las notas de prensa que van apareciendo, qué debe decir o callar en las reuniones en las que participa, pactos, políticos, etc.

Los mensajes de Whatsapp de Sara Izquierdo a su asesor antes de la moción de censura Sara Izquierdo (25-05-24): –Buenas B., necesito hacerte una consulta. Estoy preocupada. (26-05-24) Me pasan esto del partido -PRC- (adjunta nota de prensa anunciando la moción de censura contra el alcalde Ángel Rodríguez, que presentó al día siguiente). Estoy acojonada y perdona la expresión.

B. V.: –Me gusta, es un buen documento. Es duro, en la línea de ruptura pero sin entrar mucho a degüello. Por qué estás acojonada.

S. I. (audio): –Pues me preocupa mucho la parte esa de la factura (de 7.500 euros que pasó la hermana y por lo que la denunció el exalcalde). Es lo único que tengo miedo.

B. V.: –Bueno, lamentablemente con eso no podemos hacer nada Sara, ¿puede ser reprochable? Puede ser… pero tampoco le vamos a dar importancia ni bombo, si sale, lo atajaremos como te comentaba ayer. «La vida de mi hermana a mi no me incumbe. La contrata una empresa que es la que hace la ingeniería». Y listo. El de la ingeniería (Carlos Liaño Corona, gerente de Ingenia), ¿está «de vuestro lado»?

B. V.: –Pues ya está, en un momento dado si el de la ingeniería dice «me reúno yo con el alcalde y a Stela la llamo yo» ya está. Pero vamos, que no se va a dar el caso. Con hacer oídos sordos de momento basta.

S. I.: –Es que es así.

B. V.: –Pues ya está, no te rayes con eso que seguramente ni llegue a nada. Y a palabras necias..., oídos sordos.

S. I. (27-05-24): –Buenos días B., no he pegado ojo en toda la noche. Sigo rayada con el tema del proyecto. ¿Legalmente esto me puede afectar? El proyecto tiene más de 450 páginas en ingeniería y unas 200 de memoria turística.

B. V.: –Sara, no es la cosa para tanto, igual ni sale y si sale hay que mantener la versión de que es la vida de tu hermana, nadie sabe lo que facturó Stela por este trabajo. Y a eso tenemos que agarrarnos pero vamos, que no veo que vaya a dar de más esto. Con todas las cafradas que hizo el alcalde, ¿lo ves imputado por algo? Hay que ir paso a paso.

S. I.: –El partido (PRC) puede ir en contra mí. ¿Es legal?

B. V.: –Mima, ¿donde has visto tú eso? Si es que igual ni sale a la luz, el encargo además lo hace el alcalde, si el encargo lo hubieses hecho tú podría ser reprochable, si lo hizo el alcalde y tú te abstuviste de la toma de decisiones es legal.

A las 11.44 horas del 26 de mayo de 2024, un día antes de presentar la moción de censura para desbancar a Ángel Rodríguez de la Alcaldía, Izquierdo expone a su asesor que está «muy preocupada», tal y como se recoge en la conversación que acompaña a esta información. La entonces concejala de Turismo le pasa a su consultor la nota de prensa que le ha remitido el PRC en la que se detallan los motivos de la moción. «Estoy acojonada...», apunta. A lo que él responde: «¿Por qué?».

Izquierdo es muy clara: «Me preocupa mucho la parte esa de la factura, es lo único que tengo miedo». Se refiere a la factura de 7.500 euros que la hermana pasó a la empresa que la subcontrató para realizar un proyecto para el Ayuntamiento. «No he pegado ojo en toda la noche. Sigo rayada con el tema del proyecto. ¿Legalmente esto me puede afectar?», preguntó al día siguiente a su asesor. «El partido puede ir en contra mío. ¿Es legal?», añade la regidora en esa conversación, a lo que su consultor le responde: «¿El de la ingeniería está de 'vuestro lado'? (...) Con todas las cafradas que hizo el alcalde, ¿lo ves imputado por algo? (...) Si es que igual no sale ni a la luz. El encargo además lo hace el alcalde, si lo hubieses hecho tú podría ser reprochable...».

Búsquedas en internet

Junto a este conversación, los investigadores también destacan una serie de búsquedas que la alcaldesa hizo en internet y que refrendan esa «preocupación» que tenía por las consecuencias de la denuncia interpuesta por su predecesor. Entre el 7 y el 9 de julio de 2024, es decir, un mes después de que la Fiscalía recibiera la denuncia, Sara Izquierdo habría realizado varias búsquedas en Google bajo el concepto: «cuál es la pena de una mordida en política», «mordida, significado en política», «se puede saber si una denuncia ha sido admitida a trámite».

Por otro lado, el Equipo de Delitos Contra el Patrimonio llama la atención sobre un chat entre la alcaldesa y su hermana Stela en el que esta última le envía, un mes después de la denuncia interpuesta por el exregidor, una captura de teléfono en la que aparece una búsqueda de Linkedin sobre 'Sara Izquierdo Real', en la que aparece relacionada como Fundador de Sertuplan-Profesional Independiente (la empresa que dirige la hermana y que fue subcontratada), marzo de 2003-abril de 2024 (21 años). Estela firma: «Ángel no llegará ahí pero otros igual sí».

En esta pieza separada, la Fiscalía imputa a la regidora un posible delito de fraude en la contratación, «dado que participa activamente en la consecución de dos presupuestos a empresas que le indica su hermana Stela, concertando los precios para que se pueda adjudicar el proyecto a la empresa Ingenia». Sin embargo, la Guardia Civil no ha encontrado agendados en el móvil de la alcaldesa los teléfonos de las administradoras de las dos empresas que concursaron junto a Ingenia por el contrato en el que participó la hermana de Sara Izquierdo.

Finalmente, los investigadores hacen referencia también a otro chat entre la regidora y el interventor del Ayuntamiento de Santillana en el que se advierte de la existencia de «irregularidades financieras» en el Ayuntamiento a cargo del exalcalde Ángel Rodríguez.

El gerente de Ingenia

En el marco de esta pieza separada del 'caso Santillana', la Guardia Civil también procedió al volcado del contenido del móvil del gerente de Ingenia, Carlos Liaño Corona, que fue quien subcontrató los servicios de la hermana de la alcaldesa. Del análisis del registro de llamadas se observó que el teléfono de este investigado comunicó con la hermana de la regidora y responsable de la empresa Sertuplan en catorce ocasiones, mientras que con Ángel Rodríguez lo hizo una vez. No existiendo comunicaciones con Sara Izquierdo ni con Paula Pérez (PSOE), la concejala que borró los datos del Ayuntamiento.

El gerente de Ingenia se encuentra entre la terna de investigados en este asunto por un supuesto delito de fraude en la contratación al «indicar a Stela Izquierdo, de la empresa Sertuplan, que buscase empresas de su gremio que presentaran ofertas al concurso de un contrato menor por una cantidad superior a 14.580 euros e inferior a 15.000, que permitieran la adjudicación a Ingenia».

Respecto a este asunto, los investigadores no han hallado ninguna conversación o documentos en el teléfono móvil del exalcalde Ángel Rodríguez, al que se le imputa fraude en la contratación y prevaricación, malversación de caudales y delito contra la Administración de Justicia.

En el que sí participa es en un chat grupal en el que se habla sobre el caso del borrado de datos del Ayuntamiento por el que está imputada la edil Paula Pérez. Un asunto que lleva el Juzgado de Instrucción Nº7 de Torrelavega y por el que ella tuvo que declarar la semana pasada.