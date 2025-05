Cantabria se prepara para el desembarco inglés

Para que se hagan una idea, un dato. Todos los vuelos de Ryanair que aterrizarán en el Seve Ballesteros entre el lunes y el miércoles ... suman 3.032 plazas. La ocupación ayer ya rondaba el 99%. Prácticamente todo vendido. Y no es sólo que se llenen de aficionados ingleses los aviones que vendrán de Londres o Birmingham (billetes agotados hace semanas). Es que los que quieren asistir a la final de la Europa League que se juega el miércoles en Bilbao entre el Manchester United y el Tottenham y que buscan desesperadamente cómo llegar, llenarán los vuelos a Cantabria procedentes de Málaga, Roma, Bruselas y hasta de Marrakech. Escalas para encontrar un hueco. Y eso, en vuelos regulares. Porque el aeropuerto tendrá que gestionar además 39 chárteres. Viajes organizados expresamente para el partido. Tanto es así que la terminal no cerrará el miércoles por la noche tras el choque. Algo absolutamente extraordinario. Unos estarán por aquí de paso, pero otros muchos se quedarán. Según Delegación de Gobierno, unos 3.000 ingleses pernoctarán en la región.

Lo del aeropuerto va a ser una locura. Todos los vuelos regulares abarrotados (más allá de los de Ryanair, también los de Madrid o Barcelona, que operan otras compañías). Para llegar y para marcharse después del partido. Y lo que queda, carísimo. Por ejemplo, para la conexión con Málaga (allí hay una colonia británica importante, además) han puesto un avión más grande de lo habitual. Y lo han llenado. Pero lo más complicado viene con los chárteres. Aena tiene que organizar una operativa a cuatro bandas, que incluye los aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Cantabria. Aquí se moverán 39 vuelos de ese tipo (17 llegadas y 22 salidas de martes a jueves) procedentes de Manchester, Londres Stansted y también Dublín (Irlanda).

En coordinación con UEFA y para no mezclar aficiones (en lo posible), del Seve partirán, sobre todo, seguidores del United. Será una noche, la del miércoles, de despegues casi permanentes. «Para facilitar la vuelta a casa de los aficionados, el aeropuerto habilitará toda la sala de embarque para vuelos no Schengen y dispondrá de un mostrador específico de información», explican. Y añaden que la cifra puede variar. Lo ha hecho constantemente estos últimos días en función de que los grupos consiguieran o no entradas (se calcula que a Bilbao acudirán unas 80.000 personas pero poco más de 40.000 tendrán asiento asegurado en San Mamés).

Eso del baile de cifras lo saben bien en Alsa. Tienen comprometidos –ojo a la cifra– 35 autobuses para trasladar a unas 2.000 personas el mismo miércoles del aeropuerto cántabro a Bilbao. Un viaje de ida y vuelta que se completará tras el partido. Se bajan del avión, les llevan, pasan el día, ven el partido y les traen para regresar a su país. «Las cifras son volubles. Hay vuelos que se han cancelado a última hora, otros que se han sumado... De hecho, los horarios no están todavía confirmados», explicaba a este periódico Daniel Álvarez, gerente de la compañía en Cantabria. Pero es que su empresa ha aumentado las expediciones regulares entre Santander y Bilbao (el autobús de línea) de 22 a 31 servicios. Y está, salvo muy a primera hora, todo agotado. «Lo que estamos abriendo, se vende. Cabe la posibilidad de que sean más autobuses y estamos buscando refuerzos, pero hay que cubrir el resto de rutas, el transporte escolar... En los ocho años que llevo en el puesto aquí en Cantabria no ha habido una operación igual».

Las cifras 39 Vuelos chárter Son los que gestionará el Seve Ballesteros entre el martes y el jueves 220 Habitaciones reservadas Entre grupos y particulares, son las reservas en el Hotel Santemar por el partido. El que más. 35 Autobuses Los que tiene reservados Alsa para el traslado de los que vienen en chárter el miércoles.

No está nada fácil encontrar un autocar para ese día. Lo dicen también en los hoteles, donde notarán el efecto de la final europea en la comunidad vecina. «Está teniendo un impacto positivo en la actividad turística de Cantabria, especialmente en municipios de la zona oriental como Santoña, Isla, Laredo, y también en Santander, que está notando un impacto importante por proximidad al aeropuerto», destaca Bárbara Gutiérrez, directora general de la Asociación Empresarial de Hostelería, que habla de «un notable incremento en las reservas». «Este tipo de eventos deportivos, de gran proyección internacional, actúan como un verdadero efecto llamada, atrayendo a visitantes que, bien por disponibilidad o por mejores precios, deciden alojarse en nuestra comunidad».

En los hoteles

Sí que se nota. No es que se pueda hablar de efectos llamativos en el porcentaje general de ocupación regional, pero muchos lo notarán en su balance particular. Son dos días entre semana en mayo con los que nadie contaba. «Estos partidos siempre vienen bien. Ojalá hubiera más», comenta el responsable de un alojamiento. Las reservas particulares ya dejan un goteo. Entre 30 y 40 habitaciones en el Hotel Bahía, entre 10 y 15 en el Gran Hotel Victoria (ambos en Santander), otras 13 en el Astuy (Isla)... En Castro Urdiales, un vistazo a Booking prácticamente sólo muestra alojamientos libres gestionadas por particulares (apartamentos). Y salen por un pico.

Pero a esas reservas particulares se suman los grupos. El Santemar es el hotel más grande de Santander y llevan prácticamente un año con esta fecha marcada en su agenda. Con la experiencia de la Eurocopa 2020 y los partidos previstos en Bilbao (que al final no se pudo jugar), han estado muy pendientes. «Han influido muchos factores», explican. Porque en estos meses han tenido reservas hasta vinculadas al plantel de alguno de los clubes que se quedaron por el camino. «Y no sería lo mismo si el Athletic se hubiera clasificado para la final». Finalmente, aparte de unas «20 o 25 habitaciones de aficionados que lo han buscado por su cuenta» alojarán dos noches a dos grupos grandes. Uno con 117 habitaciones reservadas y otro con 80. En total, unas 350 personas hospedadas.

Serán dos noches, pero saben que, de día, les tocará dar servicio. Sobre todo el martes. El día del partido lo pasarán en Bilbao desde primera hora. Para empaparse del ambiente previo al partido. Pero la jornada previa es más que probable que no se muevan del lugar en el que están alojados. No será difícil encontrarse con cuadrillas aisladas con camisetas rojas (del Manchester United) o blancas (del Tottenham) tomando cervezas (en algún hotel ya han hecho un pedido importante, por si acaso) en Castro Urdiales, Laredo, Santoña... Y también en Santander.

Por aire y por mar

A la capital, por ejemplo, llegará, como siempre, el ferri. Pero algo más lleno de lo habitual. El lunes atracará desde Plymouth el Pont-Aven y el mismo miércoles del partido (pero con tiempo para ir) desde Portsmouth el buque Santoña. Brittany Ferries confirma que «estos dos días, el garaje de los barcos viene completo, aunque todavía existe la posibilidad de comprar un billete como pasajero a pie (sin vehículo)».

Comparando estas dos travesías con las del año pasado en las mismas fechas estiman, por el incremento, que cerca de doscientos pasajeros en total vendrán con ellos a la final europea que se juega en Bilbao desembarcando en Santander.