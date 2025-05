Miriam Andrés asegura que los palentinos son «muy fans» de Cantabria, y que serán unos de los «principales beneficiarios» cuando la alta velocidad conecte por ... fin a la región. La regidora de Palencia insiste en ello para explicar que no hay nada más lejos de su interés que hacer aún más larga la espera a la llegada del AVE, aunque celebre la sentencia que paraliza las obras –por una denuncia de Ecologistas en Acción; la del Ayuntamiento aún sigue su curso–, que ADIF viene ejecutando en la capital por no ajustarse a los estudios informativos.

–El Ministerio dice que no va a haber soterramientos. ¿Nos encontramos ante un callejón sin salida?

–El Ministerio no ha hablado nunca del soterramiento de Palencia: por boca del ministro hemos escuchado que se acabó la vía libre para todos los soterramientos que hay pedidos o solicitados o en trámite en el Ministerio. Nosotros no nos sentimos aludidos en esa negativa a los soterramientos, entre otras cuestiones porque tenemos los estudios informativos que hay que cumplir, que son los que están en vigor y que reflejan el soterramiento del ferrocarril para la integración del ferrocarril a su paso por la ciudad de Palencia. Nunca el ministro Puente ha hablado del soterramiento en particular de Palencia, ha hablado de soterramientos, ha hablado de 46.000 millones en soterramientos que hay proyectados que, lógicamente, ni el Ministerio ni ADIF pueden atender, pero ha dicho que habrá que ver las situaciones singularizadas de cada uno. De hecho, en este momento hay soterramientos acometiéndose en varias ciudades de nuestro país y nosotros, como Palencia, no nos damos por aludidos.

–Imagine que el ministro dice que se hace así o no hay AVE.

–Para que el Ministerio diga que no hay soterramiento tiene que hacer lo que hizo en Valladolid, es decir, juntar a las administraciones que están implicadas en esa futura obra e iniciar un proceso de cambio en los estudios informativos. Es decir, no valen declaraciones, ahora mismo hay algo aprobado que se tiene que cumplir, que es ley, y sigo insistiendo en que no nos cabe el hecho de que no haya soterramiento.

–Quizás en Cantabria Palencia se conciba sólo como lugar de paso del AVE, pero seguro que ustedes también están interesados en que llegue allí.

–Totalmente: los palentinos somos muy fans de una tierra como es Cantabria y seremos de los principales beneficiarios para ir en alta velocidad. Somos unos firmes defensores desde el Ayuntamiento de la alta velocidad, y nos hemos visto beneficiados por la conexión con Madrid: hay familias que están volviendo porque pueden teletrabajar unos días e ir y volver a Madrid en el mismo día. Nos interesan todas las conexiones con cualquier parte del país: creo que la alta velocidad es progreso, es desarrollo y es un factor importante en la cohesión territorial de este país.

Ampliar ADIF ralentiza el ritmo de los trabajos, aunque insiste en que seguirá ejecutándolos «Desde el lunes no están trabajando aquí», asegura Pedro Gredilla, vecino de la zona en que se vienen ejecutando las obras del tramo de salida del AVE desde Palencia hacia Cantabria. En toda el área en que se levantan las filas de enormes pilastras se aprecia un mínimo movimiento: un camión que descargaba piedra, una pala que la distribuía y una apisonadora que allanaba el terreno eran las únicas máquinas que funcionaban este viernes por allí. Esos grandes pilares pertenecen a la estructura ferroviaria denominada salto del carnero, mediante la cual una vía cruza sobre la otra a distinto nivel. «Aquí más que un salto es todo un viaducto», señala Gredilla. «Esto no estaba en el proyecto. Hasta hace año y medio, cuando nos han llamado para las expropiaciones, no nos hemos enterado de nada», insiste, y llama también la atención sobre la escasa distancia entre las columnas que han de sostener la plataforma del tren y las casas, aproximadamente una decena de metros. En una de estas viviendas se ha colocado una pancarta: «ADIF, en Palencia no vale todo. Puente, la ley es para todos. Con el dinero de Europa se hacen chapuzas». Aunque desde ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), se ha asegurado que las obras continuarán a la espera de que sea firme la sentencia que obliga no sólo a detenerlas, sino a derribar lo ya construido, lo cierto es que la actividad está al mínimo. Según la gente del lugar, la empresa que las acomete se está limitando a mover y almacenar material.

–En el proceso que mantienen con ADIF defienden que los trabajos que se están realizando no son compatibles con el estudio informativo. ¿Por qué cree que está actuando así la empresa pública?

–En las conversaciones que hemos ido manteniendo en los despachos de ADIF, ellos aluden a que no ven esa incompatibilidad; es su visión, es la visión que tienen los letrados que defienden la postura de ADIF y la de los propios técnicos. Por lo tanto, ellos están defendiendo una obra que creen de interés general o que es de interés general desde la óptica de que no hay incompatibilidad y que es totalmente compatible con el soterramiento de la ciudad.

–Da la impresión de que hay un choque entre administraciones de igual signo político, y eso causa cierta sorpresa.

–Yo ahí sí que quiero matizar una cuestión, porque he escuchado al consejero de Fomento de Cantabria –Roberto Media–, decir que esto se trata de un problema político o electoral de la alcaldesa. Aquí no hay ningún problema político o electoral. De hecho, quiero decirle al consejero que su partido político en este Ayuntamiento apoya la labor de esta alcaldesa, por lo tanto, no hay ningún problema político. Es un problema de cumplimiento de legalidad y de la defensa de los intereses generales de una ciudad y de sus ciudadanos, a la que estaría obligado cualquier alcalde o alcaldesa. Y no me cabe ninguna duda que el ministro en Valladolid, ante una situación parecida cuando él era alcalde, hubiera actuado de la misma manera que está actuando esta alcaldesa. ¿Hay problema entre la alcaldesa y el ministro? Ninguno. ¿Hay problema entre el Ayuntamiento de Palencia y el Ministerio de Transportes? Ninguno. ¿Hay un problema de legalidad, o al menos de lo que nosotros creemos que no es compatible con unos estudios informativos aprobados en 2010 y en 2018, y lo que ADIF considera que sí? Ése es el problema.

–Lo que sucede es que Cantabria lleva décadas aguardando el AVE y hay temor de que esa espera se eternice.

–Lo primero que me gustaría es cuestionar si esto va a suponer un retraso o no. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en octubre de 2024, se ha adjudicado la redacción del proyecto del último tramo, entre Alar del Rey y Reinosa. Ese proyecto, después de redactarse –y tiene un plazo de redacción bastante amplio–, llegaría la licitación de las obras y la ejecución. Cuando veamos ejecutado ese tramo, estoy segura de que el problema que hay en Palencia ya estará más que solventado y solucionado. Pueden ir avanzando por otros tramos que no tengan un problema judicial.

–¿Ha mantenido más conversaciones con el Ayuntamiento de Santander o el Gobierno de Cantabria?

–No. Yo comparto Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias con Gema Igual y aprovecharé el día 27 que tenemos junta para hablar con ella de esta cuestión. Somos compañeras, alcaldesas, que vamos a la FEMP a defender los intereses de nuestras ciudades. Quiero que quede claro que Palencia no está en contra de Cantabria, que el Ayuntamiento de Palencia quiere la alta velocidad de Cantabria y que, por supuesto, nosotros no ponemos palos en las ruedas: nosotros estamos en la defensa del interés general de nuestra ciudad. Me parece muy bien que la alta velocidad llegue a Cantabria, pero sin avasallar los derechos de los palentinos y de las palentinas.

–¿Siente que desde Cantabria se les reprocha algo? Puede dar la impresión de que se esté justificando con sus explicaciones.

–No. Hay una manifestación hecha fuera de lugar por parte de algunos responsables públicos de Cantabria, y ahí es donde yo me defiendo, pero es que no me defiendo como alcaldesa, defiendo a la ciudad de Palencia. A cualquier palentino o palentina que se le pregunte, seguramente diga que está deseando que la alta velocidad llegue a Cantabria. Quien me conozca sabe que soy muy respetuosa institucionalmente con todo el que tiene que asumir responsabilidades públicas de un partido o de otro, así que no mezclemos las instituciones con los partidos políticos. Ahora mismo hay un problema que ni siquiera es político, porque nuestra guerra no es con el propio Ministerio, nuestra defensa del interés de la ciudad va contra ADIF por ese proyecto constructivo. No tenemos que disculparnos de nada. Hay una defensa del interés de los palentinos y de que no se mezclen las instituciones con los partidos políticos: invito al consejero a que llame a sus compañeros de partido en Palencia para que le aclaren esos términos.