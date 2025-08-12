El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antonio Muñoz Molina pondrá voz y poemas al 'Jardín de Haikus' en la Sala Pereda. Roberto Ruiz

Antonio Muñoz Molina

Escritor
«Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»

El académico, Premio Príncipe de Asturias, autor de 'El verano de Cervantes' pone su voz al 'Jardín de Haikus' de Casablancas, hoy en el FIS en colaboración con la UIMP

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Sostiene Antonio Muñoz Molina que aspira «a que la frase que escribo y el relato mismo tengan una fluidez de música». Hoy, en la Sala ... Pereda (20.00 horas), unirá música y palabras en 'Jardín de Haikus', junto a Benet Casablancas en una actividad organizada por el FIS y la UIMP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

