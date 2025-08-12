El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los desempleados que participan en el programa de Corporaciones Locales desde la semana pasada. DM

Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander

Los nuevos trabajadores lamentan que sus salarios bajan «drásticamente» respecto a otros años y el Ayuntamiento dice que aplica la normativa que indica Intervención

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 07:08

Es la tercera vez que Ángel participa en el programa de Corporaciones Locales. En su caso, en el Ayuntamiento de Santander. Este programa, impulsado por ... el Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno regional, coloca a desempleados en diferentes puestos de las administraciones locales en función de su formación durante seis meses y allí realizan las mismas tareas que sus compañeros de puesto. Y también cobraban lo mismo. Al menos, hasta el año pasado. La última convocatoria arrancó la semana pasada y Ángel, que es maestro e informático, participa por tercera vez como profesor de nuevas tecnologías en un centro cívico. Ha pasado de cobrar algo más de 2.000 euros mensuales brutos en 2019 y 2024, a 1.338 euros mensuales en 2025. Y como él, los 73 desempleados que han entrado en esta última convocatoria; cada uno con una bajada diferente en función de su puesto pero «drástica» en todos los casos. De hecho, según apuntan desde el sindicato CCOO, algunos rechazaron firmar el contrato porque el salario es «muy inferior» al que tenían en la empresa privada. Y, según añaden desde Csif, esta «discriminación retributiva ya se produjo en convocatorias pasadas».

