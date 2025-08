Más de 70 desempleados trabajarán seis meses en el Ayuntamiento: «Me ha tocado la primitiva»

Asun es una de las 73 personas desempleadas que esta semana empiezan una nueva etapa laboral en el Ayuntamiento de Santander. En su caso, trabajará ... en el Archivo y está «feliz». «Siento que me ha tocado la primitiva. Además, ya he conocido a mi jefa y es muy maja. Estoy encantada». Este programa de integración laboral, que parte del Gobierno de Cantabria -es un proyecto de 26 millones destinado para Administraciones de toda la región- y colabora el Consistorio de la capital, tiene una duración de seis meses y está abierta a todo tipo de profesiones: hay auxiliares administrativos, profesores, informáticos, arquitectos...

Como ha aclarado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha dado este martes la bienvenida a los nuevos trabajadores junto a directora del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan), Lucía Serrano, «tenéis la oportunidad de ganar experiencia y conocer cómo se trabaja en el Ayuntamiento, pero son puestos que se cubrirán con oposiciones y bolsas de empleo a las que podéis presentaros más adelante o utilizar esta experiencia para vuestros currículums». Estarán repartidos por diferentes áreas, como Participación Ciudadana, Acción Social, Promoción Cultural, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Áreas Socioculturales, Turismo, Nuevas Tecnologías, Fondos Europeos, Obras Públicas, Vialidad, Autonomía Personal y Áreas Sociosanitarias.

En el caso de Asun, había trabajado anteriormente en ludotecas y cuando le llamaron para hacer el examen y optar a esta oportunidad, no lo dudó ni un segundo. «Quedé entre las cuatro primeras y he entrado, ahora a aprovechar este tiempo y aprender todo lo posible». Otro de los afortunados ha sido Ángel, que estudió Magisterio e Informática. Trabajará este medio año en el centro cívico Callealtero, donde será profesor de Nuevas Tecnologías. «Combina mis dos formaciones, así que estoy muy contento. Voy a dar clase a gente mayor de iniciación a la informática. Me gusta más el trato con adultos, así que estoy muy agradecido de la oportunidad y ya veremos qué depara el futuro».

Otra de las nuevas incorporaciones al Consistorio es Ana, que llevaba tiempo desempleada y recibió la llamada de la Oficina de Empleo con alegría. Será auxiliar administrativo «y me siento muy positiva con esta oportunidad de trabajar en el Ayuntamiento». Los hay que vienen desde más lejos, como el caso de Virginia. Es arquitecto técnico, de Madrid, y llevaba sin trabajar desde finales de 2024. Estaba enfocada en estudiar y seguir formándose cuando recibió un correo electrónico que le informaba de este programa. «Es una oportunidad de ganar experiencia y conocer gente». Ya aprobó una oposición en Castilla-La Mancha, aunque no logró plaza, y no descarta presentarse a la Oferta de Empleo Público de Santander.