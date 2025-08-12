El PSOE critica la «discriminación salarial» en el programa de empleo

A.C. Santander Martes, 12 de agosto 2025, 18:09 Comenta Compartir

Tras darse a conocer que los participantes de la nueva edición del programa para desempleados destinados en el Ayuntamiento de Santander cobran mucho menos que en ediciones pasadas –con bajadas entre 600 y 900 euros–, el PSOE de Santander señala «la grave discriminación salarial» que sufren decenas de trabajadores. Así lo expresa el portavoz del grupo municipal, Daniel Fernández, después de saber que sus retribuciones «han bajado drásticamente respecto a años anteriores y no se ajustea a la estructura salarial del convenio colectivo del personal laboral municipal».

Fernández subraya que «a igual trabajo, igual salario es un principio básico de justicia laboral y una obligación legal que el Ayuntamiento no está cumpliendo». En este sentido, recuerda que dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria han declarado nulas cláusulas idénticas en los convenios de los Ayuntamientos de Suances y Marina de Cudeyo, lo que obliga a aplicar el convenio a todo el personal que realiza las mismas funciones, independientemente de su tipo de contrato.