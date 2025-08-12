El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE critica la «discriminación salarial» en el programa de empleo

A.C.

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 18:09

Tras darse a conocer que los participantes de la nueva edición del programa para desempleados destinados en el Ayuntamiento de Santander cobran mucho menos que en ediciones pasadas –con bajadas entre 600 y 900 euros–, el PSOE de Santander señala «la grave discriminación salarial» que sufren decenas de trabajadores. Así lo expresa el portavoz del grupo municipal, Daniel Fernández, después de saber que sus retribuciones «han bajado drásticamente respecto a años anteriores y no se ajustea a la estructura salarial del convenio colectivo del personal laboral municipal».

Fernández subraya que «a igual trabajo, igual salario es un principio básico de justicia laboral y una obligación legal que el Ayuntamiento no está cumpliendo». En este sentido, recuerda que dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria han declarado nulas cláusulas idénticas en los convenios de los Ayuntamientos de Suances y Marina de Cudeyo, lo que obliga a aplicar el convenio a todo el personal que realiza las mismas funciones, independientemente de su tipo de contrato.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  4. 4

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  5. 5

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  6. 6

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  7. 7 «Representar a Cantabria es un orgullo en todos los sentidos»
  8. 8

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  9. 9 Montero rebaja el tono en su presentación con el Málaga
  10. 10

    Ayuntamiento de Santander y Confederación comienzan en La Tejona los trabajos de limpieza de arroyos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE critica la «discriminación salarial» en el programa de empleo