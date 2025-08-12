Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid

Renfe tendrá que pagar 1.099,89 euros a una viajera que perdió un vuelo a Cuba después de que se retrasara más de dos ... horas el Alvia Santander-Madrid con el que tenía que llegar a la capital española, desde donde salía el avión. El total con el que será indemnizada por la empresa ferroviaria es la suma de lo que costó el billete de avión que tuvo que comprar tras perder el anterior y los taxis para llegar hasta el aeropuerto de Barajas.

Facua Consumidores en Acción celebra ahora el fallo Junta Arbitral del Transporte de Cantabria -órgano del Gobierno de Cantabria encargado de resolver reclamaciones de transportes terrestres (carretera, ferrocarril y cable)- tras solicitar un arbitraje ante lo que consideraban una situación injusta.

Los hechos se remontan al 26 de julio de 2024, día en el que la afectada tenía un billete del Alvia desde Santander con llegada prevista a las 11.19 horas a Madrid, con más de tres horas de margen para desplazarse hasta el aeropuerto de Barajas y coger el vuelo de la compañía World2fly con el que aterrizaría en La Habana... si hubiera podido subirse al avión.

Sin embargo, los habituales retrasos y transbordos por averías en la red ferroviaria cántabra se cruzaron en su camino a Cuba. Según explica Facua, el tren ya salió de Santander con 45 minutos de retraso por un problema en las puertas, a lo que se sumó que en Torrelavega los pasajeros tuvieron que hacer un transbordo en autobús hasta Valladolid por «otra avería». Tras la odisea, el tren terminó su viaje en la capital española con dos horas y cuarto de retraso. La afectada, Bárbara V. G, ya no pudo embarcar en la T4.

La viajera no tuvo otra opción que comprar otro billete de 1.046 euros, de la compañía Air Europa para un vuelo que salía dos horas más tarde. Además, tuvo que pagar 53,95 euros de taxi para desplazarse hasta el aeropuerto. Ahora Renfe tendrá que pagar 1.099,89 euros, la suma de ambos importes, tras estimar la reclamación de Facua después de que la afectada, socia de la organización, contactase con ellos.

La asociación presentó un escrito ante el Departamento de Mediación y Arbitraje de la compañía ferroviaria donde requería una indemnización de todas las cantidades. Pero, en un primer momento, Renfe solo admitió reintegrar los 59,50 euros del importe que había pagado por su viaje en tren de Santander a Madrid, sin considerar ni el billete de avión ni los taxis con el argumento de que «ni las Condiciones Generales de Contratación de los Servicios de Transporte de Viajeros de Renfe, ni el propio Reglamento de la Ley del Sector Ferroviario, contemplan compromisos de enlaces con otros medios de transportes, al no tener estos vinculación contractual con el contrato de transportes por ferrocarril, ni formar parte de una oferta de transporte combinado».

El equipo jurídico de Facua dio un paso más y acudió a la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria en enero de 2025 para reclamar todos los gastos. En el acto, que se celebró el pasado 28 de febrero en la estación de autobuses de Santander, el organismo comunicó que fallaba a favor de la afectada aludiendo que la compañía ferroviaria incumplió «su obligación principal» y que se trataba de una «falta de diligencia empresarial que va más allá de una mera conducta culpable».