Un tren Alvia con destino a Madrid, circulando por Santander poco después de partir desde la estación. Daniel Pedriza

Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid

Facua celebra el fallo de la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria por el que la compañía ferroviaria deberá abonar a la afectada los importes del nuevo billete de avión y del taxi para llegar al aeropuerto

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 13:51

Renfe tendrá que pagar 1.099,89 euros a una viajera que perdió un vuelo a Cuba después de que se retrasara más de dos ... horas el Alvia Santander-Madrid con el que tenía que llegar a la capital española, desde donde salía el avión. El total con el que será indemnizada por la empresa ferroviaria es la suma de lo que costó el billete de avión que tuvo que comprar tras perder el anterior y los taxis para llegar hasta el aeropuerto de Barajas.

