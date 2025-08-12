El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las zonas del paseo, cercano a la ría de la Rabia donde se concentra el botellón los fines de semana y fiestas. DM

Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre

El paseo de la CA-131, a la altura de la ría de La Rabia entre Comillas y Valdáliga, es un espacio privilegiado y protegido del Parque Natural, que se ha transformado en foco de fiestas de jóvenes y turistas

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Martes, 12 de agosto 2025, 07:07

El paseo peatonal que une Comillas con la playa de Oyambre, en Valdáliga, a la altura de la ría de La Rabia, se ha convertido, ... este último verano, en un improvisado lugar de botellón para jóvenes y turistas. Este asunto ha provocado ya las primeras llamadas denunciando la situación a la Guardia Civil de la zona, ya que este idílico paisaje amanece, cada vez con más frecuencia, con sus zonas de descanso y bucólicos miradores repletos de restos de basura, además de numerosos destrozos en el mobiliario urbano.

