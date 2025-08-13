El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del programa Viogen, el Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de genero de Policía Nacional. Avelino Gómez

Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista

El juez sostiene que «no tenía autorización» y que intentó convencer a un policía nacional para que rebajase la protección de la mujer a la que supuestamente agredió su novio, un traficante con el que el investigado tenía «una relación personal»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:16

El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García, ha procesado, por un presunto delito contra la intimidad, a un policía local ... de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia de género que había sido agredida supuestamente por su novio, el cabecilla de una banda de traficantes de droga con el que el agente tenía «una relación personal».

