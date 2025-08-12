El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, durante la presentación de Plamen Andreev. Juanjo Santamaría

Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»

El director deportivo del club, durante la presentación del portero bulgaro Plamen Andreev, hizo un balance sobre el mercado y la situación de la plantilla a escasos días del arranque liguero

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 16:58

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, señaló este martes, en pleno mercado de fichajes y a solo a escasas jornadas del estreno liguero ante ... el Castellón en El Sardinero, que desde el club están «abiertos hasta el último día a posibles entradas y salidas». Es por ello que admitió que en la «columna vertebral» del equipo -central, mediocentro, mediapunta- es «donde más posibilidades hay de movimientos, y quizá alguna otra posición».

