Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, señaló este martes, en pleno mercado de fichajes y a solo a escasas jornadas del estreno liguero ante ... el Castellón en El Sardinero, que desde el club están «abiertos hasta el último día a posibles entradas y salidas». Es por ello que admitió que en la «columna vertebral» del equipo -central, mediocentro, mediapunta- es «donde más posibilidades hay de movimientos, y quizá alguna otra posición».

Para el vallisoletano, la lesión de Juan Carlos Arana durante un entrenamiento de esta pretemporada -por la que el delantero canario estará dos meses de baja tras pasar por el quirófano para operarse del quinto metatarsiano de su pie derecho- ha supuesto un hándicap en la elaboración de la plantilla. «Nos ha hecho ir al mercado a cubrir una posición ya bien cubierta», comentó Aragón que este verano se estrena en su cargo en el Racing tras la salida de Mikel Martija.

La presentación del portero bulgaro Plamen Andreev sirvió también para que este martes el director deportivo repasase la actualidad del Racing en cuanto al mercado de fichajes e hiciese un balance del mismo y de los jugadores de José Alberto. Al ser preguntado por posibles nuevas incorporaciones y nombres que suenan, Aragón no quiso confirmar nada: «No puedo decir si se cerrará algo hoy. Sobre Oier Zarraga, es un jugador de mercado que no está en nuestro radar, y estando en Serie A, lo lógico es que espere opciones de Primera», dijo sobre los rumores que rodean al equipo.

También habló del margen económico y en esa parcela fue realista. Sin rodeos. «No estamos para tirar cohetes». Eso sí, apuntó que «podemos hacer una plantilla más competitiva». Aragón se extendió en la respuesta e indicó que del tema económico no se va a «quejar», sino que se trata de «acertar con los jugadores».

«Plamen demuestra el hambre que tiene, y esa energía es la que puede llevar al equipo a estar arriba en la clasificación», afirmó el director deportivo durante la puesta en largo del guardameta, que vio como Aragón se llevaba por momentos el protagonismo en la sala de prensa de los Campos de Sport.

Ampliar Chema Aragón, junto a Plamen Andreev, en la presentación del guardameta bulgaro. Juanjo Santamaría

Al hilo, y con los aficiones presente en su mente dado que a ellos fue el mensaje, el vallisoletano destacó que el club hizo «un gran esfuerzo» el año pasado con traspasos como Maguette, Suli, Arana o Andrés, jugadores por lo que «ahora mismo recibo ofertas», apostilló.

«Mantener la plantilla está siendo complicado, pero el mensaje es que no vamos a vender ni mal vender. Estos jugadores son patrimonio del club», añadió Agarón que todavía iba a dejar alguna clave más del mercado de fichajes al no descartar la llegada a Santander de un tercer delantero del equipo y al revelar que «Saúl conoce su situación desde el principio», en referencia a una posible salida del lateral cántabro.

Dos fichajes en un «complicado» verano

Otro runrún que gira en torno al Racing es los fichajes, más bien la ausencia de ellos. El director deportivo no es ajeno a este pensamiento y aprovechó este jueves para explicar las razones por las que solo hayan llegado a El Sardinero, hasta ahora, dos nuevas caras.

«El verano es complicado», comentó. «Primero porque hay un director deportivo nuevo que tiene que conocer toda la casa, y segundo porque la plantilla tiene jugadores que todos quieren», señaló con más extensión en su explicación. Para Aragón la decisión de «quién viene también depende de si hay salidas».

«Hemos estado cerca de opciones puntuales que no han salido, pero no ha sido la razón de traer pocos refuerzos», comentó. Con el objetivo de conformar una plantilla competitiva, el director deportivo recordó que el club «debe acertar con los jugadores más que gastar sin medida». En ese sentido, admitió que han estado cerca de alguna opción que no acabó de salir, pero que «no ha sido el motivo de tener pocos refuerzos hasta ahora».