«Estoy aquí para luchar por la titularidad», dice Andreev

Lleva varias semanas a las órdenes de José Alberto e incluso le ha dado tiempo a jugar varios partidos de pretemporada, pero Plamen Andreev, el ... primer fichaje de Chema Aragón para el Racing, pudo pronunciar su primeras palabras como racinguista este martes. Con apenas 20 años, el joven guardameta búlgaro llega cedido desde el Feyenoord, uno de los grandes del fútbol holandés, tras formarse en la cantera del Levski Sofía, uno de los clubes más emblemáticos de Bulgaria junto al CSKA. Andreev, internacional sub-21 con su país, ya ha dejado destellos durante los partidos de pretemporada, con una notable seguridad en portería que ha demostrado al no encajar ni un gol durante sus apariciones.

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, no ocultó su satisfacción por la incorporación. «Buscábamos en la portería hacerla lo más competitiva posible después de la salida de Parera», explicó. «Estamos muy contentos con el rendimiento de Jokin, pero entendíamos que era el momento de cambiarle la pareja y que sintiera un poco esa presión», decía el vallisoletano.

Plamen es un futbolista «con grandes cualidades que ha demostrado en pretemporada manejar muy bien la distancia con la línea de atrás, es valiente en las salidas y no ha encajado ningún gol en los partidos que ha disputado, algunos contra equipos de Primera División». Para Aragón, Plamen no es un fichaje al uso, sino un «diamante», un futbolista joven con grandes capacidades y cualidades que encajan con la idea del club. Admitió que hubiera sido mejor contar con una opción de compra para el futuro, pero valoró la cesión como una oportunidad para que el portero aporte «muchas cosas» en la temporada. «Tiene unas condiciones bárbaras y nos puede ayudar mucho este año,» añadió.

Por su parte, el propio Andreev se mostró ilusionado. «Me encanta estar en Santander,» dijo en inglés, traducido por Florian Unquel, el intérprete que puso el Racing para facilitar la rueda de prensa. «Siempre fue mi sueño sentir la pasión del fútbol aquí en España. Para mí es un paso adelante, y tengo ganas de demostrar lo que puedo hacer en el Racing.», comentó el jugador, que reconoció que al llegar no conocía mucho del club, salvo «la pasión de sus seguidores», algo que espera «descubrir en el campo dentro de cinco días» y en la ciudad. En cuanto a la competencia con Jokin por la portería, Andreev respondió con respeto y ambición: «Estoy aquí para luchar por mi plaza, toda la vida eso ha sido parte del juego, y estoy dispuesto a hacerlo«.

Chema Aragón y el mercado

Sobre el mercado y la plantilla, Aragón explicó que «estamos abiertos hasta el último día a posibles entradas y salidas. Hemos tenido el hándicap de la lesión de Arana, que nos ha hecho ir al mercado a cubrir una posición ya bien cubierta.» Añadió que «en la columna vertebral del equipo -central, mediocentro, media punta- es donde más posibilidades hay de movimientos, y quizá alguna otraposición.»

El director deportivo quiso mandar un mensaje claro a la afición: «El club hizo un gran esfuerzo el año pasado con traspasos como Maguette, Suli, Arana o Andrés, y ahora mismo recibo ofertas por nuestros jugadores. Mantener la plantilla está siendo complicado, pero el mensaje es que no vamos a vender ni mal vender. Estos jugadores son patrimonio del club.»

Sobre el margen económico, fue realista: «No estamos para tirar cohetes, pero sí podemos hacer una plantilla más competitiva. No me voy a quejar del tema económico; se trata de acertar con los jugadores. Plamen demuestra el hambre que tiene, y esa energía es la que puede llevar al equipo a estar arriba en la clasificación.»

Finalmente, al ser preguntado por posibles nuevas incorporaciones y nombres que suenan, Chema no quiso confirmar nada: «No puedo decir si se cerrará algo hoy. Sobre Oier Zarraga, es un jugador de mercado que no está en nuestro radar, y estando en Serie A, lo lógico es que espere opciones de Primera.»

Al explicar las razones de que solo hayan llegado dos fichajes hasta ahora, aclaró que «el verano es complicado, primero porque hay un director deportivo nuevo que tiene que conocer toda la casa, y segundo porque la plantilla tiene jugadores que todos quieren. La decisión de quién viene depende también de si hay salidas. Hemos estado cerca de opciones puntuales que no han salido, pero no ha sido la razón de traer pocos refuerzos», comentó. Con el objetivo de conformar una plantilla competitiva, Chema recordó que el club debe acertar con los jugadores más que gastar sin medida y admitió que han estado cerca de alguna opción que no ha acabado de salir, pero que «no ha sido el motivo de tener pocos refuerzos hasta ahora.»

Además, Aragón no descartó la llegada de un tercer delantero para el equipo, además de revelar que «Saúl conoce sus situación desde el principio;» en referencia a una posible salida del lateral cántabro.