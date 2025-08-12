Las franjas central y sur de Cantabria, en alerta amarilla por tormentas con granizo esta tarde

Las previsiones de la Aemet auguran para este martes una nueva jornada muy cálida. Aunque después del bochorno, esta tarde llegará la lluvia en forma ... de tormenta con una probabilidad del 70% de chubascos dispersos y ocasionales en el interior y del 40% en el litoral, según anticipa la Aemet. De hecho, la Agencia ha activado para esta tarde (desde las 14.00 hasta las 21.59 horas) la alerta amarilla por tormentas con rachas muy fuertes de viento y con posibilidad de granizo en centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. No será hasta este miércoles cuando los termómetros den un respiro. Aun así, seguirá haciendo calor en la región a lo largo de la semana, pero algo menos que el de estos últimos días.

No hay dos sin tres y Cantabria ha vuelto a vivir esta pasada madrugada otra de las llamadas noches tropicales -cuando las temperaturas mínimas no bajan de los veinte grados-. El peor sofocón nocturno se lo ha llevado de nuevo San Roque de Riomiera donde han alcanzado la máxima de la región con 26,2º a las seis de la mañana, aunque ha habido otras cuatro estaciones que han registrado mínimas por encima de los 20º durante toda la noche. En Tresviso el mercurio marcaba a medianoche los 24,5º; la estación de Camaleño (Fuente Dé) anotó los 23,7º, en San Vicente de la Barquera no bajaron de los 21,1º y en Castro Urdiales han amanecido a las siete de la mañana con 22,2º.

Santander se ha quedado a punto de bajar del límite de los 20 grados, pero finalmente no lo ha hecho con una mínima nocturna de 20,1º a las siete y media de la mañana después de llegar ayer, lunes, hasta los 30 grados. En Torrelavega el termómetro descendió hasta los 19,2 grados a las seis de la mañana, pero a la una y media de madrugada los vecinos intentaban dormir entre sofocos a casi 21 grados (20,7º).