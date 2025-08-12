El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Turistas y vecinos aprovechan, este lunes, el sol en las zonas verdes de Santander. Juanjo Santamaría

Las franjas central y sur de Cantabria, en alerta amarilla por tormentas con granizo esta tarde

Cantabria repite noche tropical este martes con más de 26 grados en San Roque a las 06.00 horas y otras cuatro estaciones con mínimas por encima de los 20 grados

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 09:18

Las previsiones de la Aemet auguran para este martes una nueva jornada muy cálida. Aunque después del bochorno, esta tarde llegará la lluvia en forma ... de tormenta con una probabilidad del 70% de chubascos dispersos y ocasionales en el interior y del 40% en el litoral, según anticipa la Aemet. De hecho, la Agencia ha activado para esta tarde (desde las 14.00 hasta las 21.59 horas) la alerta amarilla por tormentas con rachas muy fuertes de viento y con posibilidad de granizo en centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. No será hasta este miércoles cuando los termómetros den un respiro. Aun así, seguirá haciendo calor en la región a lo largo de la semana, pero algo menos que el de estos últimos días.

