Otra jornada abrasadora en el sur de Cantabria

Cantabria vive a dos velocidades completamente diferentes en lo meteorológico en este mes de agosto. Mientras que la ola de calor que azota a todo ... el país llega bastante amortiguada al centro y el litoral, el sur, sobre todo la denominada Cantabria del Ebro y Liébana, se achicharra. La Agencia Estatal de Meteorología tiene activados para este lunes y martes los avisos naranja en Valderredible y amarillo en Liébana (ambos días, entre la una de la tarde y las nueve de la noche). A estas horas, los mercurios ya sobrepasan holgadamente los 30º en numerosos puntos de la región, aunque se espera que lo peor llegue durante la tarde donde se podrían alcanzar valores incluso superiores a los 40º.

⚠️Avisos emitidos para el lunes 11 de agosto



⏰13:00 - 20:59



🟠Aviso naranja por 🌡️máximas en torno a 39 ºC en Cantabria del Ebro



🟡Aviso amarillo por 🌡️ máximas en torno a 36 ºC en Liébana pic.twitter.com/JrY3BrOfRl — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) August 11, 2025

Suena a expresión hecha, pero es que el sur de Cantabria está viviendo en sus carnes una ola de calor que este lunes ha puesto en alerta a todo el país, y que ya vive su novena jornada. Polientes es un buen ejemplo. La capital de Valderredible es uno de los puntos donde se espera que el sol apriete con más fuerza. Allí están acostumbrados al calor. Llevan varios días con el abanico y los ventiladores a pleno rendimiento. Una de las mejores soluciones para librarse de la sensación de bochorno extremo es refrescarse en las aguas del Ebro. Dos de las estaciones que la Aemet tiene en el municipio -y que en invierno suelen registrar los valores más bajos- son las que ahora encabezan el ranking de temperaturas altas en Cantabria. La de Polientes registra 35,8º a la una y diez de la tarde y le sigue la de Cubillo del Ebro con tres décimas menos. El podio lo cierra Reinosa, con 34,6º. En Liébana tampoco se libran del sofoco. En Camaleño, al pie del turístico teleférico de Fuente Dé, la Aemet ya ha registrado 33,2º.

Mientras tanto, en el litoral de la región y la zona interior más próxima a él, las temperaturas son algo más agradables. Aun así, por ejemplo, en el aeropuerto de Santander, muy cerca de la bahía, ya se superan los 30º. El resto de la costa se mueve en valores algo más bajos: 27º en San Vicente de la Barquera, 25,9º en Santillana del Mar.

Noche tropical

Lo peor para muchos de esta jornada de calor extenuante es que ha comenzado tras una noche con unas temperaturas mínimas que han sido especialmente altas: en muchos de los casos por encima de los 20º, lo que les convierte en lo que los expertos denominan 'noches tropicales'. Ha sido el caso de Santander, donde los termómetros no han bajado de los 20,6º. Más extremo ha sido en San Roque de Riomiera, donde a las doce y media de la madrugada hacía 30,8º.

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología están activados hasta las 9 de la noche, momento en el que se espera que el calor dé un respiro, aunque de nuevo se prevé una noche con temperaturas inusualmente altas. De hecho, las previsiones de la agencia pública para este martes son un calco de las de este lunes. Hasta el miércoles no habrá tregua. Esa jornada se espera que el cielo se encapote y los termómetros comiencen a dar un respiro, aunque no mucho. Las temperaturas máximas descenderán, aunque en la comarca de Campoo y Valderreible puede que aún superen los 30º.