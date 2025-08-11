Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados En Santander, la mínima no ha bajado de los 20,6 grados

Hoy se espera otra jornada de calor, como la que se vivió ayer domingo.

S. Alonso Santander Lunes, 11 de agosto 2025, 09:44 | Actualizado 09:50h. Comenta Compartir

Ahora sí que sí. La ola de calor pega con fuerza en Cantabria, que ha pasado una noche sofocante, que anticipa otro jornada, después de ... la ayer, agobiante. Poco o muy mal habrán dormido en San Roque de Riomiera, donde a las doce y media de la madrugada, el termómetro marcaba 30,8 grados, que se ha convertido ya en la máxima de la región a estas horas. Situación similar se vivía en Tresviso, con el mercurio en los 29,1 grados a la una y media de la mañana. Llaman también la atención los datos de Santander. En el aeropuerto, el termómetro va ya camino a estas horas de los 24 grados, mientras que en la estación situada en el centro de la ciudad, la mínima no ha bajado de los 20,6 grados, lo que en términos meteorológicos se conoce como noche tropical.

Noticia relacionada Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región Hay que recordar que la Cantabria del Ebro está en alerta naranja, ante la previsión de temperaturas máximas de hasta 40 grados en zonas bajas del valle de Valderredible, mientras que en Liébana, en alerta amarilla, pueden alcanzar los 36 grados. El viento soplará flojo variable, con predominio del componente oeste en la región, con rachas más intensas en el litoral.

