El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hoy se espera otra jornada de calor, como la que se vivió ayer domingo. Juanjo Santamaría

Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados

En Santander, la mínima no ha bajado de los 20,6 grados

S. Alonso

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:44

Ahora sí que sí. La ola de calor pega con fuerza en Cantabria, que ha pasado una noche sofocante, que anticipa otro jornada, después de ... la ayer, agobiante. Poco o muy mal habrán dormido en San Roque de Riomiera, donde a las doce y media de la madrugada, el termómetro marcaba 30,8 grados, que se ha convertido ya en la máxima de la región a estas horas. Situación similar se vivía en Tresviso, con el mercurio en los 29,1 grados a la una y media de la mañana. Llaman también la atención los datos de Santander. En el aeropuerto, el termómetro va ya camino a estas horas de los 24 grados, mientras que en la estación situada en el centro de la ciudad, la mínima no ha bajado de los 20,6 grados, lo que en términos meteorológicos se conoce como noche tropical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  3. 3

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  4. 4

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  5. 5

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  8. 8 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  9. 9

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria
  10. 10

    Somo estrena un nuevo aparcamiento de 40 plazas cerca de sus arenales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados

Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados