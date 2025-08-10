El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Playa de El Sardinero abarrotada, con los Jardines de Piquío de fondo. Juanjo Santamaría

Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región

La Comunidad mantiene este lunes la alerta naranja en la zona de Valderredible mientras el 112 aconseja extremar la precaución e hidratar a los colectivos más vulnerables

J. L.

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:08

Playas abarrotadas, fuentes con alta demanda y numerosa afluencia en ríos y embalses del interior de la Comunidad. Cantabria recibió este domingo la segunda ola ... de calor del verano extremando la prudencia por las altas temperaturas, que llevaron a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a decretar la alerta naranja, una situación que golpeó con especial virulencia el sur de la región y la comarca de Liébana. En la Cantabria del Ebro se rozaron los 39 grados, mientras que en las faldas de los Picos de Europa en su vertiente autonómica el mercurio de los termómetros tocó los 36.

