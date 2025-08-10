Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región

Playas abarrotadas, fuentes con alta demanda y numerosa afluencia en ríos y embalses del interior de la Comunidad. Cantabria recibió este domingo la segunda ola ... de calor del verano extremando la prudencia por las altas temperaturas, que llevaron a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a decretar la alerta naranja, una situación que golpeó con especial virulencia el sur de la región y la comarca de Liébana. En la Cantabria del Ebro se rozaron los 39 grados, mientras que en las faldas de los Picos de Europa en su vertiente autonómica el mercurio de los termómetros tocó los 36.

Este elevado nivel de riesgo, que se concentra especialmente entre la una del mediodía y las nueve de la noche, obligó al Servicio de Emergencias de Cantabria 112 a pedir a la población que extremara las precauciones, en particular pidiendo a residentes y turistas que evitaran la exposición directa y prolongada al sol en las zonas centrales del día.

Ampliar Turistas paseando por la Bahía de Santander. Juanjo Santamaría

En paralelo, consejos para una hidratación adecuada de los colectivos más vulnerables, con la vista puesta en niños y personas de tercera edad.

Para jornadas como la de este domingo, y que se mantendrán en el arranque de esta semana, el 112 ofrece una serie de recomendaciones que pasan por el uso de sombrilla en caso de ir a la playa, refrescarse frecuentemente, evitar estancias prolongadas, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

Por último, los servicios de emergencias desaconsejan la práctica de cualquier deporte al aire libre (senderismo, ciclismo, running, etc.) y la realización de esfuerzos.

Pronóstico para próximos días

La ola de calor que azota España mantendrá las temperaturas elevadas en Cantabria este lunes. De hecho, todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, estarán de nuevo en aviso por esta circunstancia, según las previsiones de la Aemet.

En concreto, Cantabria bajará al aviso amarillo, una alerta que seguirá siendo naranja en el sur de la región. Según el 112, el nivel de riesgo afectará a la parte meridional de la Comunidad entre las 13.00 y las 21.00 horas, cuando los termómetros podrán alcanzar los 39 grados en Valderredible.

Ampliar Así estaba El Sardinero este domingo. Juanjo Santamaría

Las altas temperaturas continuarán en la región a lo largo de la semana, aunque a partir del miércoles podrían caer ligeras precipitaciones, especialmente en la costa. Sin embargo, los termómetros se mantendrán en Santander por encima de los 22 grados al menos hasta el jueves, con máximas que volverá a tocar los 29 grados en la jornada de este lunes.

Especial atención habrá que prestar al sur de la Comunidad. Polientes no bajará de los 26 grados hasta el jueves, con máximas este lunes que llegarán a los 38 o 39 grados.

Sí que se espera que la nubosidad vaya en aumento a medida que transcurra la semana, con ligeras precipitaciones a mitad de la misma, con un tiempo húmedo en general y con las temperaturas todavía elevadas.

La ola de calor seguirá azotando España y mantendrá en alerta a numerosas autonomías en los próximos días.