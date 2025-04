Santillana eleva el precio por aparcar y prolonga el cobro hasta el 31 de octubre

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 2 de abril 2025, 07:11 Comenta Compartir

Habrá que pagar más durante más días al año. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santillana del Mar (PRC, PP y AVI) ha ... aprobado de forma provisional la modificación de la ordenanza que regula la tasa por estacionar en la vía pública con el objetivo, según confirmó ayer el concejal de Hacienda, Agustín García (AVI), «de sacar partido a los aparcamientos y la zona azul, las infraestructuras más rentables con las que cuenta el Consistorio». Los cambios en la normativa se basan fundamentalmente en aumentar el número de días al año que los visitantes –los vecinos empadronados están exentos– deben pagar por aparcar. Es decir, si hasta ahora el periodo de pago se establecía del 15 de marzo al 15 de octubre, cuando se haga efectiva la modificación habrá que 'tributar' hasta el 31 de octubre. ¿Durante todo el día? La respuesta es sí. De hecho, tan solo los usuarios que acudan a Santilla del Mar a partir de las nueve de la noche podrán aparcar gratis –antes el servicio dejaba de funcionar a las ocho–. También los más madrugadores –el sistema se activa a las diez de la mañana–. El resto de la jornada, no se salva nadie. Bueno, nadie no. Los vecinos no pagan. Tampoco será necesario que lleven una tarjeta acreditativa en el vehículo, porque «el sistema que aplican los vigilantes permite identificar las matrículas».

En cuanto a los precios, dependen del tiempo que se deje el coche aparcado, pero ahí van algunos ejemplos: la tasa por estacionar en zona azul durante quince minutos es de 0,50 céntimos (antes 0,25). Si uno deja el coche, pongamos, a las doce del mediodía, se va a comer y no regresa hasta las cinco de la tarde, tendrá que abonar 3,75 céntimos de euro (antes de la modificación, tres euros). Y así sucesivamente. Sí se premia sin embargo a los usuarios de estancias prolongadas, una modalidad en la que las tarifas se han reducido. Dejar el vehículo en un estacionamiento regulado durante cuatro días cuesta ahora 13 en vez de 16 euros por jornada. Para los autobuses, el precio es de 10 euros y en cuanto a las autocaravanas, hasta cinco horas, 6 euros y a partir de ahí, también 10 euros. Hasta aquí la nueva norma en términos generales. A modo de detalle, cabe mencionar que si un usuario ha sido multado y desea anular la denuncia –digamos una especie de pronto pago– deberá abonar diez euros. La logística es al uso, es decir, se podrá pagar en efectivo, con tarjeta de crédito o a través de la aplicación en los expendedores distribuidos en las zonas de aparcamiento regulado. En total, «hay 395 plazas de estacionamiento regulado en el municipio entre parkings y zona azul, 25 de ellas para autobuses y autocaravanas», explica García. La recaudación prevista con el alza de los precios se estima en unos 300.000 euros para 2025. Al igual que en 2024, «la recaudación será directa, asumiendo el Consistorio la totalidad de lo recaudado por la explotación», aclaró el concejal. Así, el Ayuntamiento asumirá el pago a la empresa de servicios contratada, Estacionamientos Iberpark; así como los gastos derivados del mantenimiento de las infraestructuras y el pago a los trabajadores afectos al servicio. En temporada alta, son cuatro las personas contratadas. El portavoz de AVI aseguró que la ordenanza «databa del año 2017, por lo que era necesaria su actualización». El expediente ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y los interesados podrán examinar el documento y presentar las sugerencias o reclamaciones que estimen oportunas. Concluido el plazo de treinta días desde su exposición, si no se hubiera presentado ninguna reclamación, se entenderá definitivamente aprobada la referida ordenanza. El Ayuntamiento de Santillana del Mar mantiene la prohibición de acceder con vehículo al casco histórico con el fin de garantizar la conservación del patrimonio y el espacio público. En los meses de mayor afluencia turística, aparcar puede convertirse en una gran hazaña o un sálvese quien pueda. Una situación que el Consistorio pretende mitigar.

