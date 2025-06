El PSOE de Camargo asegura que el convenio con Valle Real es una «recalificación de terrenos» y cuesta 5 millones de euros Los socialistas aseguran que no ha habido acuerdo o pacto, sino que se recoge exclusivamente el aprovechamiento medio que marca la ley

Lucía Alcolea Santander Viernes, 27 de junio 2025, 12:50 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

Tras votar en contra en el pleno de este jueves donde el equipo de gobierno popular aprobó el «convenio urbanístico» por el que cede terrenos al centro comercial de Valle Real y facilita su expansión a cambio de casi 2 millones de euros, el PSOE en el Ayuntamiento de Camargo ha lanzado un comunicado este viernes para argumentar su posicionamiento. La portavoz, Esther Bolado, asegura que se trata de una «recalificación de terrenos», no de un convenio, «porque no ha habido acuerdo o pacto, sino que se recoge únicamente el aprovechamiento medio que marca la ley, es decir, el 15%». Es más, alegan, «cualquier empresa que quisiera adquirir esta parcela tendría que abonar 5 millones de euros», no 1,8 millones, como ha aprobado el Consistorio.

Precisamente, el anterior gobierno socialista de Camargo «rechazó el planteamiento porque la compañía se negó a abonar la cantidad solicitada por el Ayuntamiento». Así, desde el PSOE instan al alcalde, Diego Movellán, «a dejar de mezclar conceptos para vender como un logro una cuestión que tiene poco trabajo y mucho relato». Con todo, Bolado ha querido aclarar que el PSOE «está a favor del crecimiento de las iniciativas empresariales, pero no a cualquier precio». En la sesión plenaria, la portavoz ha puesto como ejemplo «el modelo de convenio que se desarrolló en la legislatura pasada con el parque de Bahía Real».

Plusvalías

Por último, el grupo municipal en la oposición ha recordado que «en este tipo de cuestiones, las plusvalías han de ser para beneficio de los vecinos del municipio, como ha ocurrido en situaciones similares que han repercutido en la mejora de los espacios públicos». Con respecto a la segunda parte de este convenio, que es la intención del alcalde de destinar los casi 2 millones de euros a crear una zona verde sobre las vías del tren tras la integración ferroviaria en el corazón de Maliaño, el PSOE ha sido tajante: «Es curioso que Movellán saque pecho por el cubrimiento y el proyecto ferroviario, cuando fue él precisamente quien votó en contra cuando era diputado nacional».

El equipo de gobierno (PP) no ha querido hacer declaraciones.