Castro licita la ejecución del depósito de agua que abastecerá La Loma Una maquina barredora trabaja en una de las urbanizaciones que hay en La Loma / Abel Verano La obra, que se llevará a cabo en la falda sur del Monte Cueto, está presupuestada en tres millones de euros y tiene un plazo de diez meses ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 19 septiembre 2018, 07:36

El equipo de gobierno de Castro Urdiales (CastroVerde) sigue dando pasos para solucionar el problema de abastecimiento de los vecinos de La Loma, una zona del municipio muy conocida por los conflictos urbanísticos que han dado pie a una macroinvestigación judicial -pendiente aún de señalamiento- en la que hay implicadas medio centenar de personas, entre expolíticos, funcionarios, constructores y técnicos, por presuntas irregularidades en el desarrollo de ese área.

El pasado lunes, la plataforma de contratación del Estado publicó el anuncio de licitación de las obras de construcción de un depósito de agua en el Monte Cueto, una estación de bombeo (que se levantará en Riomar) y una red de abastecimiento de acuerdo al proyecto técnico redactado en febrero de 2009 por Servicios Técnicos de Ingeniería Civil, SA.

La obra, presupuestada en tres millones de euros, tiene un plazo de ejecución de diez meses y aquellas empresas que estén interesadas en acometerla tendrá hasta el 15 de octubre para presentar sus ofertas. El depósito está proyectado para abastecer de agua potable a los vecinos de los sectores de suelo urbanizable no programado SUNP-3, SUNP-4, SUNP-12, en su caso SUNP-7 (en La Loma y Santullán) y a parte del núcleo urbano de Castro. Además, el coste del depósito será sufragado en un 25% por parte del Ayuntamiento, y el resto entre los promotores de La Loma.

«Si va todo bien las obras podrían empezar en diciembre», señala el concejal de Urbanismo

Sobre este asunto se debatió en el último pleno ordinario de Castro, después de que la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, preguntará al concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, si el Ayuntamiento repercutirá a los vecinos una parte del coste de la infraestructura en caso de que los promotores no respondan, no haya avales y no tengan bienes para embargar. La respuesta del edil de CastroVerde, a la espera de saber con exactitud si los promotores pagarán, fue que «en última instancia puede ser que los vecinos tengan que pagar, pero será mejor pagar 2.000 o 3.000 euros a que tu casa esté en entredicho o un juez diga que hay que derribarla».

Ayer, en declaraciones a este periódico, Amor matizó estas palabras y dejó claro que aún es pronto para saber si finalmente los vecinos tendrá que pagar, y si se diese el caso, qué cantidades. «Pueden ser 600 euros cada uno». Además habrá que tener en cuenta el coste del depósito puesto que de los tres millones de presupuesto de licitación puede haber una reducción, como ocurre en muchos casos. «Hay algunos promotores que no han contestado, pero tienen avales y si no viviendas en la zona que no han vendido y se pueden embargar. Eso lo tendrán que ver los técnicos».

En cualquier caso, el concejal de Urbanismo se muestra optimista a pesar del largo proceso administrativo que ha tenido que superar el Ayuntamiento para llegar a este punto. «Si todo va bien las obras pueden empezar en diciembre». «Con el depósito ya construido, habríamos resuelto el problema más importante en La Loma, luego habría que recepcionar la urbanización pública y comprobar que las viviendas cumplen con el proyecto de obra para así poder conceder a las que no lo tengan la licencia de primera ocupación».

Modificación del Plan

De forma paralela a la licitación de las obras, está pendiente la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales para «vincular el sistema de abastecimiento de agua necesario para el desarrollo de los suelos urbanizables números 3, 4, 7 y 12...». Para ello se proponía la vinculación del sistema de infraestructura básica de abastecimiento a los suelos urbanizables a los que va a dotar de suministro, en proporción acorde a su demanda. Para lograr este objetivo, se incluía en el PGOU el depósito como sistema general vinculado a los suelos urbanizables determinado el criterio que establece el reparto de las cargas.

El pasado mes de agosto el Pleno de Castro dio el visto bueno a este trámite después de que el Ayuntamiento castreño y la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria llegaran a un acuerdo hace ya un mes para desbloquear un asunto que había llegado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Y es que hace un año la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) informó desfavorablemente de la modificación puntual del Plan General castreño que posibilitaba la construcción del depósito. Ahora la Crotu tendrá que darse su visto bueno para que el Pleno apruebe el trámite definitivamente.