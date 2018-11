La historia de Laredo a través del móvil Diego de Vallejo posa con los voluntarios que han participado en el proyecto. / D. V. Laredo El proyecto Laredo VirtHIS, promovido por Diego de Vallejo, de Amigos del Patrimonio, se hará público tras el visto bueno del Grupo de Acción Costera ABEL VERANO Laredo Domingo, 11 noviembre 2018, 08:29

Suministrar contenido audiovisual de carácter divulgativo a la Puebla Vieja de Laredo para el disfrute de los vecinos y de los miles de turistas que recibe al año, logrando crear un producto turístico llamativo que invite a visitar la villa y conocer su patrimonio histórico. Esa es el principal objetivo que persigue la aplicación móvil Laredo VirtHIS, promovida por Diego de Vallejo.

Tras meses de trabajo, el proyecto está terminado con fondos FEMP del GAC (Grupo de Acción Costera) de Cantabria Oriental, el Gobierno de Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Laredo. Esta semana tiene que someterse a la inspección de un tribunal del GAC que valorará si han completado todos los trabajos y, a partir de ahí, se podrá mostrar al público.

El impulsor de esta iniciativa se siente «muy agradecido» a todas las entidades por la oportunidad, pero sobre todo a la Asociación Amigos del Patrimonio de Laredo. «Suelo trabajar para ONGs y asociaciones donde la gente ya de por sí nos apoyamos mucho entre nosotros, pero la forma en que han apostado por mi visión y por mí, siendo una asociación con pocos recursos, supera cualquier descripción. Han demostrado una confianza ciega en mi capacidad de trabajo y siempre me costará horrores encontrar las palabras para agradecérselo como es debido. Al intentarlo me bloqueo, no lo puedo evitar, porque jamás fui testigo de un apoyo igual, dentro o fuera de Cantabria».

Respecto al desarrollo de la aplicación y la difícil tarea de resumir miles de años de historia sin saturar al visitante, De Vallejo señala que lo ha conseguido gracias a que ha tenido claro el público objetivo para el que trabaja: los jóvenes.

«Al igual que existen libros o películas diseñadas para que sean ellos los principales consumidores, existen patrones para acercarles también a los museos. Los jóvenes son el gran déficit del tejido asociativo de Laredo, que es a su vez y sin duda lo mejor que tenemos en la villa. Aunque la obra en la que me he basado mayoritariamente sea en los trabajos de Baldomero Brígido y Rosa María de Toro, he mantenido la premisa de diseñar los contenidos para convertir en atractivo el patrimonio cultural pejino para el público joven». Según detalla el director de Laredo VirtHIS, una experta en juventud y educación emocional ha revisado constantemente la evolución de los paneles y los audiovisuales durante el proceso. «He contado con la ayuda de la persona de Cantabria que mejor sintetiza realidades complejas: Íñigo Ansola». «Juntos hemos tratado simplificar el pasado de la villa y ofrecerlo en diferentes formatos atrayentes; audiovisuales en pantallas grandes, paneles, dioramas y hasta una mesa táctil, usando a los propios vecinos como actores. Todo traducido al inglés y al francés. Diseñé la exposición para poder rellenar una gran sala, pero siempre con la opción de comprimirla y que cupiese en una furgoneta para poder exportarla».

«Nos gustaría presentar el proyecto en diciembre, en la sala de exposiciones del antiguo Ayuntamiento»

Hasta ahora, De Vallejo ha trabajado desde el siglo II a.c. hasta bien entrado el siglo XVI. Asegura que siempre ha tenido la sensación de que a esta exposición le falta una segunda fase. «Han quedado cosas importantes del pasado de Laredo por el camino y tengo material para llegar de una forma muy visual hasta el siglo XX. Quizás para más adelante, si a la gente le gusta el resultado de mi peculiar método de trabajo». La exposición servirá, por ejemplo, de nexo de unión entre todos los que disfrutan de la fiesta de El Último Desembarco de Carlos V y el verdadero patrimonio renacentista de Laredo.

Para que el proyecto vea la luz apenas queda nada. «Pero necesito frenar ya. Invertí dos años y medio de mi vida en convencer a los vecinos y a las instituciones de que yo era capaz de crearlo y trabajé mucho únicamente para ganarme la oportunidad. Cuando la oportunidad llegó al fin, gracias al liderazgo de Amigos del Patrimonio, yo ya estaba agotado. Este es el pan de cada día de los emprendedores pero el proceso se me hizo muy largo. Me da rabia plantearme ahora que si he sido capaz de desarrollar todo esto en un plazo de solo seis meses, qué no habría podido hacer por ejemplo en dos años de trabajo. No tuve parón para coger fuerzas. Ahora necesito aprender a frenar, anotar los errores de la exposición para mejorarla en el futuro y obligarme a disfrutar un poco». A De Vallejo, al alcalde de Laredo y a Amigos del Patrimonio les gustaría presentar la aplicación en diciembre, en el antiguo ayuntamiento que está siendo convertido en una sala de exposiciones. «Esto significaría mucho para mí, pero no sé si estará terminado porque es una obra compleja en un edificio histórico muy antiguo que llevaba cerrado mucho tiempo. Todos quieren que la obra quede muy bien. Esta sala de exposiciones volverá a ser, junto a la Casa de Cultura, el corazón de mi pueblo».