La socialista Charo Losa se convierte en la primera alcaldesa de Laredo Momento en el que Charo Losa recibe el bastón de la Alcaldía de manos del líder de Hacemos Laredo y exalcalde socialista, Juan Ramón López Revuelta. / Abel Verano La líder del PSOE, que fue investida como fuerza más votada con el apoyo de SSPL, invitó al PRC a conformar un equipo de gobierno en mayoría ABEL VERANO Laredo Sábado, 15 junio 2019, 15:28

Al final no hubo sorpresa y la socialista Charo Losa se convirtió en la primera alcaldesa de Laredo como lista más votada tras las elecciones, ya que pese al apoyo de las dos ediles de Sí Se Puede Laredo, no alcanzó la mayoría absoluta. Por este motivo, Losa tendrá que convencer a los cuatro ediles del PRC, si quiere conformar ese equipo de gobierno estable que desea.

Y todo ellos después de los últimos movimientos a tres bandas entre PSOE, PRC y SSPL, que no llegaron a buen puerto el pasado viernes. El PRC, que hasta ese momento quería la Alcaldía pese a no ser la lista más votada, propuso al PSOE alternarse al frente del municipio pejino, con mandatos de dos años para cada uno de los candidatos de ambas formaciones, siendo alcaldesa Charo Losa los dos primeros años y Pedro Diego los dos últimos.

Pero los socialistas declinaron esta propuesta, entre otras razones «porque los estatutos del partido a nivel federal recogen que para tomar este tipo de decisiones se requiere consultar a los afiliados», una circunstancia que descartaban al no haber tiempo material para dicha convocatoria. Ante esta respuesta de los socialistas, el candidato regionalista lamentó que su propuesta fuera rechazada. De su lado, la agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo (SSPL) remitió a los medios de comunicación un documento suscrito de acuerdo y colaboración con el PSOE dejando abierta la posibilidad de que se sumara al acuerdo el PRC, «para conformar un gobierno estable y de progreso».

Sin acuerdo de por medio, decenas de laredanos se dieron cita en el plenario pejino para asistir al nombramiento del nuevo alcalde o alcaldesa. Muchos tenían serias dudas de si finalmente el PP se votaría asimismo, dejando vía a libre a la investidura de Losa y no apoyando la del regionalista Diego. Entre los presentes se encontraba el líder del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, que quiso arropar a Losa, con la que tiene una gran relación. Comenzó el acto con la formación de la mesa de edad, que estuvo integrada por el líder de Hacemos Laredo y exalcalde del PSOE, Juan Ramón López Revuelta, y la nueva edil socialista, Patricia Gutiérrez. A continuación, los 21 ediles electos fueron jurando o prometiendo su cargo para, acto seguido, proceder a la votación de los correspondientes candidatos a la Alcaldía. Todos los grupos municipales (PSOE, PRC, PP, Hacemos Laredo y Unidos por Laredo, salvo SSPL, se postularon para ocupar el sillón del alcalde), pero al no lograr ninguno de ellos los 9 votos necesarios, se proclamó alcaldesa Losa al ser su formación la que más votos recibió tras los comicios.

Prácticamente fue una situación similar a la que vivió hace cuatro años su antecesor en el cargo, el exalcalde exsocialista Juan Ramón López Visitación, aunque en aquella ocasión únicamente contó con los cinco votos de su partido. A diferencia de entonces, Losa dejó claro que quiere que el PRC se sume al proyecto de gobierno que tienen los socialistas con SSPL.

Pero antes de referirse a esa cuestión, la nueva alcaldesa se dirigió a todos los presentes dedicando sus primeras palabras a las mujeres. «Hoy es un día especial para Laredo y los aquí presentes, puesto que por primera vez este municipio está representado en su más alta institución por una mujer». «Mis primeras palabras van dirigidas a cuantas mujeres, por el mero hecho de serlo y ejercerlo, fueron y son en los distintos escenarios sociales de la vida protagonistas de un esfuerzo generador del cambio social que nos ha llevado desde el más antiguo pasado al reciente presente».

A continuación, Losa dedicó «un pensamiento emocionado» para sus seres queridos, su familia y sus compañeros de militancia y amigos, a las personas más cercanas «que en todo momento me han dado aliento y sustento anímico en las duras y en las maduras». «Sin ellos, haber llegado hasta aquí no hubiera sido posible. Y a ellos les dedico este momento tan único y especial en mi vida».

En su discurso de investidura, Losa también se refirió a las gentes de la mar, «los actuales y los que nos precedieron». «Laredo se ha fraguado a lo largo de los siglos en su personalidad y espíritu como un pueblo de gentes sencillas, honestas y trabajadoras. Curtidas por el viento y las aguas que sacuden nuestras costas. Ese gran legado que nos transmitieron las generaciones pasadas vinculadas a los trabajos de la mar nos ha de servir como ejemplo y bagaje al que aferrarnos, a quienes en la actualidad asumimos responsabilidades para dar lo mejor de nosotros mismos y volver a llevar a Laredo al lugar que por historia y justicia se merece».

Losa concluyó su discurso destacando el papel fundamental de los empleados públicos del Ayuntamiento y asegurando su compromiso y firme voluntad de ser la alcaldesa «de todos los laredanos».

Concluido el acto y a preguntas de los periodistas , la alcaldesa pejina confió «en que habrá una mayoría para formar un equipo de gobierno fuerte y unido, y los que me conocen saben que soy dialogante y nunca cierro las puertas. Desde el lunes empezaremos a hablar y dialogar porque para sacar a Laredo de donde de está no cabe otra manera que estar todos juntos». A partir de ahí Losa señaló que hablarán con el PRC, «que creo que tenía y tiene que estar con nosotros y que vamos a llegar a un acuerdo».

Reacciones

De su lado, la portavoz del Sí Se Puede Laredo, Carmen García, se mostró «tranquila» y «muy contenta» porque «hemos trabajado en beneficio del pueblo». «Ya se ha demostrado quién quiere sillones y quiénes queremos trabajar en equipo por el pueblo». García dejó claro que han estado dónde dijeron desde el principio, que es con la lista más votada. «Y luchando y sin cerrar la puerta a nadie para formar un gobierno progresista y estable». «Nosotros seguimos insistiendo en que el PRC debe entrar en el Gobierno».

La portavoz de Sí Se Puede Laredo aseguró que los últimos diez días han sido «muy duros, intentando acercar posturas» (con el PRC) y «ellos saben que la puerta la tienen abierta en cualquier momento». «Siempre estamos abiertos, dialogantes, y es lo que vamos a seguir manteniendo. Siempre con programas progresistas y gente que quiera trabajar en equipo».

El exalcalde socialista López Revuelta entregó el bastón de la alcaldía a Charo Losa

Ante el ofrecimiento tanto de la nueva alcaldesa como de la portavoz de SSPL, Carmen García, el líder del PRC, Pedro Diego, aseguró, en primer lugar, que su formación cumplió con su palabra de no pactar con tránsfugas ni prevaricadores y «como marca la democracia sale la lista más votada tras las elecciones». A partir de ahora, Diego, que no quiso afirmar si se quedarán en la oposición o no, aseguró que «haremos los que hemos hecho siempre, que es buscar lo mejor para Laredo. El PSOE ha tenido la oportunidad de gobernar con el PRC y lo ha rechazado».

«Lo mejor para Laredo hubiese sido que el PRC habría sacado más votos en las elecciones, pero como no se ha dado el caso habrá otras opciones y el pueblo ha elegido a Charo Losa». Diego manifestó que el pasado viernes decidió su postura respecto a la investidura y si se quedará o no en la oposición «lo decidiremos en el futuro». «Cada uno tendrá que asumir las decisiones que ha tomado, cómo se han presentado estas elecciones y cómo han negociado. Nosotros estamos muy orgullosos de cómo hemos actuado desde el primer momento, dando la cara y no aceptando cuestiones indignas», apostilló.