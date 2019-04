Arde una carpintería junto al cementerio de Tama Las llamas pudieron comenzar con un cortocircuito. / Pedro Álvarez Los bomberos de la localidad sofocan el incendio que no ha causado heridos y que pudo desencadenarse por un cortocircuito PEDRO ÁLVAREZ Potes Miércoles, 10 abril 2019, 00:11

Pasadas las 20.30 horas de este martes, cuando empezaba a llover sobre Tama, Jesús Sánchez, carpintero jubilado, cerraba el local contiguo a su casa donde ha trabajado toda la vida. «Algo me olió raro, era como algo a quemado», certificó el vecino de la localidad, que se derrumbaba esta noche, cuando pasadas las 22.30 horas contemplaba el fuego devorando el taller. Suerte que no había nadie en el interior, ni tampoco en los alrededores, por lo que no hubo heridos.

Las llamas se avivaron pronto por el combustible en el interior del lugar: «Madera y madera, además de herramientas y otros utensilios de trabajo», lamentó Sánchez haciendo inventario de lo perdido con el incidente.

Dos camiones de bomberos llegaron de inmediato al momento de dar la alarma porque el parque de Tama se encuentra a escasos metros del lugar del incidente. Lo mismo que el cementerio, que comparte pared con el inmueble incendiado. «Lo que temen los bomberos es que el calor de las llamas pueda llegar a afectar a la pared de nichos del camposanto», se lamentaba aún más este vecino de Tama, nervioso, desesperado, dando vueltas alrededor del lugar, a la espera de ver el fuego sofocado. «Creo que ha tenido que ser un cortocircuito en la instalación. No encuentro otra causa posible», certificaba a los bomberos.