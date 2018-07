Un rayo provoca un incendio y causa dos heridos leves en una vivienda de Cambarco Pedro Álvarez Una vecina trasladó al centro de salud de Potes a los afectados, atendidos por inhalación de humo y un ataque de ansiedad PEDRO ÁLVAREZ Potes Viernes, 13 julio 2018, 22:52

Eran poco más de las ocho de la tarde cuando un rayo de gran intensidad impactó en la parte superior de una vivienda de la localidad lebaniega de Cambarco, en el municipio de Cabezón de Liébana. En su interior se encontraba Paulina Velarde, viuda, de 76 años, que hacía unos días había venido al pueblo a pasar las vacaciones.

En el momento del impacto, el rayo cortó el cable de la luz y se introdujo en la vivienda. Paulina se encontraba viendo la televisión, que quedó destrozada, al igual que el automático, de donde salía fuego. El vecino José María Briz vio desde su casa el impacto y no dudó en bajar a la vivienda. «Me encontré a Paulina dando gritos, toda asustada. Busqué un caldero y cogí agua para apagar, pero me tuve que salir al echar el segundo caldero, porque el humo negro me quemaba la garganta.».

Francisco Fuente, otro vecino que se encontraba atendiendo a su madre, también bajó a ayudar. «Había un humo que no se podía respirar. Eché dos calderos de agua y me tuve que salir, ya que ardía la televisión». Concepción, la mujer de José María, también acudió a la vivienda y abrió una de las ventanas para que saliese el abundante humo. «Venía de casa de Esteban Velarde, que también sufrió el destrozo de los automáticos, por otro rayo que impactó en su casa».

Pedro Álvarez / Javier Rosendo

Tanto José María como Paulina fueron trasladados al Centro de Salud de Potes por Nuria, hija de José María; Paulina, con un fuerte estado de ansiedad, y José María por inhalación de humo, colocándole una mascarilla de oxígeno. Éste último, regresó a casa para ir al hospital de Sierrallana. «Me han recomendado estar veinticuatro en observación, porque el humo me ha producido daños en la garganta», explicó.

Dos dotaciones de bomberos del 112 del centro de Tama acudieron al lugar, así como una patrulla de la Guardia Civil. Los bomberos comprobaron con cámaras térmicas el estado de los daños y ventilaron la vivienda.